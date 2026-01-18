Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

El piloto español Fernando Alonso (Gary A. Vasquez / REUTERS)

La Fórmula 1 llega este 2026 carga de novedades en su reglamento que ya despiertan debates dentro y fuera del paddock. Los cambios, especialmente en lo que concierne a la gestión energética de los nuevos motores híbridos, han situado a los pilotos en el centro del escenario competitivo, otorgando a su capacidad de improvisar y tomar decisiones sobre la marcha un peso nunca visto. La temporada dará comienzo el 8 de marzo en Australia y, desde ya, los equipos y los aficionados anticipan una dinámica completamente distinta en la pista. Helmut Marko ha hablado precisamente de esos cambios y de Fernando Alonso

Una de las principales novedades radica en la posibilidad de recargar las baterías de los monoplazas hasta un máximo de 480 caballos de fuerza suplementarios, lo que permitirá a los pilotos activar el modo adelantamiento para intentar superar a sus rivales, o bien optar por el modo defensa cuando la situación así lo exija. Esta nueva gestión de la energía, que estará al alcance de todos los integrantes de la parrilla, abre un abanico de estrategias que dependerán en gran medida del criterio del propio piloto y de su capacidad para leer el desarrollo de la carrera en tiempo real.

Helmut Marko, figura histórica de Red Bull y que acaba de retirarse tras dos décadas como asesor ejecutivo, ha seguido de cerca la evolución del reglamento y su impacto en la competición. En una entrevista para la cadena austriaca ORF, Marko analizó cómo cree que este escenario favorecerá a ciertos perfiles de pilotos. “El piloto desempeñará un papel decisivo en cómo utiliza la energía, cuándo la recupera, etc.”, expuso Marko, subrayando el cambio de paradigma que se avecina. Añadió también: “Al mismo tiempo, tienen que conducir al límite y creo que eso será una gran ventaja para Max (Verstappen), porque puede pilotar muy rápido y pensar al mismo tiempo”, en referencia al neerlandés, cuatro veces campeón del mundo.

En la misma conversación, y sin necesidad de que le mencionaran nombres concretos, Marko resaltó que esta nueva era no solo favorecerá a los más jóvenes o agresivos, sino también a pilotos con amplia experiencia. “Incluso, un veterano experimentado como Fernando Alonso, por ejemplo, también podría tener una ventaja en ese aspecto. Por lo tanto, el piloto será aún más importante de lo que era hasta ahora”, afirmó el exasesor de Red Bull sobre el español, a quien atribuye una habilidad especial para adaptarse a variables imprevistas y sacar provecho de ellas en apenas unas vueltas.

La variabilidad de los nuevos motores híbridos hará que cada circuito plantee retos únicos. Marko ha observado, tras las carreras al sprint, que pocos pilotos logran sacar el máximo partido a sus coches durante diez o doce vueltas como lo hacen Alonso o Verstappen, independientemente del nivel del monoplaza. Esta capacidad de exprimir el rendimiento será, según su criterio, más importante que nunca.

Fernando Alonso, por su parte, ha sido consultado en repetidas ocasiones sobre la ventana de oportunidad que podría abrirse para él con las nuevas reglas. El asturiano ha respondido con ironía: “En 2026 podría suceder, con el despliegue de energía, que se pueda utilizar aquí y allá y obtener resultados inesperados. Pero no estará orgulloso de terminar séptimo o sexto usando tu cerebro al 200 %. Prefiero no usar el cerebro y ganar todas las carreras por 20 segundos”, comentó, dejando claro que su meta no es solo aprovechar la estrategia, sino volver a luchar por la victoria, como en su etapa con Ferrari en 2012, cuando todavía tenía un coche para pelear por lo más alto. Alonso reconoce que con un monoplaza competitivo, aunque la diferencia fuera mínima, se daría por satisfecho si logra volver a lo más alto del podio.

La reflexión de Marko también invita a poner el foco en otros nombres propios. George Russell, Carlos Sainz y Oscar Piastri aparecen entre los pilotos más inteligentes y con mayor capacidad de adaptación para explotar al máximo las oportunidades que ofrecerá el nuevo reglamento, sin dejar de lado al actual campeón, Lando Norris. Así, la campaña que se avecina se perfila como una de las más abiertas e imprevisibles de la Fórmula 1, en la que la gestión inteligente de los recursos y la toma de decisiones en tiempo real serán más determinantes que nunca.