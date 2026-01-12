Simeone pide disculpas a Florentino y Vinicius por lo ocurrido durante la semifinal de la Supercopa de España: “No está bien lo que dije”

El entrenador del Atlético de Madrid, Cholo Simeone (REUTERS/Vincent West)

Durante las semifinales de la Supercopa de España, Diego Pablo Simeone y Vinicius Junior protagonizaron un episodio tenso. El partido, que enfrentó a Atlético de Madrid y Real Madrid, se caracterizó por la intensidad habitual de los derbis entre ambos equipos y por el protagonismo de Vinicius, futbolista que suele estar en el centro de la polémica por su estilo provocador y su forma de interactuar con los rivales. En medio de este clima, Simeone, conocido también por su temperamento, mantuvo una discusión con el delantero brasileño. Durante ese intercambio, el técnico colchonero le dirigió a Vinicius una frase contundente: “¡Florentino te va a echar!”, en alusión al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

Días después de este enfrentamiento verbal, Simeone compareció en rueda de prensa antes del partido de octavos de final de la Copa del Rey, en el que Atlético de Madrid se mediría al Deportivo de La Coruña en Riazor. A diferencia del clima vivido en la semifinal de la Supercopa, el técnico argentino mostró una actitud más calmada y reflexiva. Al ser consultado por los periodistas sobre lo ocurrido con Vinicius en la Supercopa de España, Simeone sorprendió ofreciendo disculpas públicas tanto al jugador brasileño como al presidente del Real Madrid por sus palabras en pleno partido.

“Primero de todo, quiero pedir disculpas al señor Florentino y al señor Vinicius por el episodio que vieron. No está bien de mi parte ponerme en la posición que me puse. No está bien lo que dije. Lo acepto. A partir de esos, ellos nos ganaron y merecieron pasar. Estuvieron cerca de empatar la final en los últimos minutos. El Real Madrid es un equipo que siempre compite”, afirmó Simeone ante los medios, asumiendo su responsabilidad por el incidente y reconociendo el desempeño del rival. Con este gesto, el entrenador buscó cerrar la polémica y dar paso a la autocrítica.

El Cholo Simeone tuvo un cruce con Vinicius Junior durante la semifinal (Captura de video)

En su intervención ante la prensa, Simeone también tuvo palabras para el Barcelona, equipo que conquistó la Supercopa de España. El técnico argentino elogió el momento del club catalán y el trabajo que viene realizando su entrenador, Hansi Flick. “El Barça está en un momento muy bueno, con un entrenador que tiene las ideas clarísimas. Es un equipo que persigue una idea futbolística y el resultado es claro en los trofeos que están ganando”, indicó Simeone, destacando la claridad de conceptos y la identidad del conjunto azulgrana, que recientemente ha demostrado su fortaleza levantando títulos.

Otro momento polémico de la Supercopa de España

La situación no quedó ahí. En el minuto 81 se produjo otro momento relevante: Vinicius Jr. fue sustituido por Xabi Alonso. La salida del brasileño no puso fin al cruce con Simeone, sino todo lo contrario. Con la sustitución, el técnico argentino y el brasileño volvieron a enzarzarse después de que Simeone se tocara la oreja indicando al delantero que escuchara los pitidos de la grada. Una situación que le costó la tarjeta amarilla a cada uno.

Pese a la derrota en la Supercopa y a la distancia con respecto al Barcelona en la clasificación de La Liga, Simeone aseguró que no modificará sus planes al frente del Atlético de Madrid. Insistió en que el equipo se mantiene en el mismo lugar que al inicio de la temporada y que su objetivo sigue siendo el mismo. “Sé lo que quiero, cuál es el objetivo y el camino que debemos seguir. Y no voy a parar hasta conseguirlo”, declaró el entrenador, reafirmando su compromiso con el club y el proyecto deportivo que dirige.

El entrenador del Atlético de Madrid tuvo un intercambio verbal con el delantero brasileño del Real Madrid

En la previa del duelo ante el Deportivo de La Coruña por la Copa del Rey, Simeone analizó las virtudes del equipo gallego. Subrayó su capacidad para competir y el peligro que representa en el contragolpe. “Es un equipo valiente, que tiene un poder de contragolpe importante, que compite muy bien al margen de los últimos resultados. Han eliminado al Mallorca en la Copa del Rey. Será un partido duro, difícil, en un campo muy bonito”, concluyó el técnico argentino, anticipando un enfrentamiento exigente en Riazor.