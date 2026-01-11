A qué hora y dónde ver la final de la Supercopa de España entre el FC Barcelona y el Real Madrid

Un partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona (REUTERS/Albert Gea)

El Real Madrid y el FC Barcelona vuelven a ser los protagonistas de la final de la Supercopa de España, el mismo duelo que protagonizaron durante la edición pasada. Entonces, fueron los azulgranas los que se alzaron con la victoria por 2-5 y este año llegan a la cita como vigentes campeones y con el objetivo de revalidar el título. El encuentro tendrá lugar en la ciudad de Jeddah, en Arabia Saudí, donde ya está todo listo para acoger el gran duelo que decidirá quien es el supercampeón de España.

El Real Madrid afronta esta final después de superar al Atlético de Madrid en semifinales con un marcador de 1-2. El conjunto dirigido por Xabi Alonso se impuso gracias a los goles de Fede Valverde y Rodrygo Goes, que permitieron al equipo blanco acceder a la final del torneo donde ya les esperaba el FC Barcelona. Esta victoria ante uno de sus grandes rivales en el fútbol nacional permite al Real Madrid llegar con confianza, buscando añadir un nuevo título a sus vitrinas y, al mismo tiempo, doblegar a los azulgranas en un enfrentamiento directo.

El FC Barcelona, bajo las órdenes de Hansi Flick, llega a la final tras firmar una goleada ante el Athletic Club. El equipo catalán venció 5-0, con tantos de Ferrán Torres, Fermín López, Roony Bardghji y dos tantos de Raphinha. Este resultado refleja la solidez y el poder ofensivo que el Barça ha mostrado en los últimos compromisos y que sigue manteniendo. La contundencia en ataque y la capacidad para mantener la portería propia invicta son aspectos que el cuerpo técnico valora de cara al partido decisivo.

Los jugadores del FC Barcelona (REUTERS/Vincent West)

Antes de su paso por la Supercopa, el Barcelona cerró el año 2025 venciendo al Villarreal como visitante en El Estadio de La Cerámica. En ese encuentro, Raphinha y Lamine Yamal marcaron los tantos que sellaron el 0-2 a favor del conjunto azulgrana. Ya en 2026, el Barça continuó su buena racha imponiéndose en el derbi catalán al RCD Espanyol, también por 0-2, gracias a las dianas de Dani Olmo y Robert Lewandowski. Esta sucesión de victorias ha fortalecido la moral del plantel, que busca revalidar su título en la Supercopa.

A qué hora y dónde ver el partido

La final de la Supercopa de España entre FC Barcelona y Real Madrid está programada para este domingo 11 de enero, a las 20:00 horas, en la ciudad de Jeddah. Los aficionados podrán ver el partido a través de los canales Movistar Plus+ (M7), M+ LALIGA (M54 o 110) y LaLiga TV Bar, todos disponibles en la plataforma Movistar Plus+.

El clásico español, con la Supercopa en juego, representa una nueva oportunidad para que ambos equipos demuestren su potencial y aspiraciones en el inicio de 2026. Una vez más, el Real Madrid y el FC Barcelona volverán a enfrentarse en una final, donde se decidirá el supercampeón de España, el primer título de este año. Una copa por la que vuelven a luchar los mismos protagonistas de la edición pasada.