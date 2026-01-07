España Deportes

El día que el partido de la Supercopa de España de 1984 entre el FC Barcelona y el Athletic Club acabó convirtiéndose en una batalla campal

El club azulgrana y los rojiblancos vuelven a verse las caras en la Supercopa de España este miércoles 7 de enero

Guardar
El partido de Supercopa de
El partido de Supercopa de España de 1984 entre el FC Barcelona y el Athletic Club. (Infobae España)

Los duelos entre el Athletic Club y el FC Barcelona ha sido una constante a lo largo de la historia del fútbol español, especialmente en finales que han dejado huella tanto por lo deportivo como por los episodios extradeportivos que las han rodeado. Ahora vuelven a cruzar su camino en la Supercopa de España 2026, lo que hace recordar un episodio que sucedió hace más de 40 años, donde el aspecto deportivo quedó en un segundo plano para dar paso a toda una batalla campal.

Más de tres décadas han pasado desde aquel enfrentamiento en el estadio Santiago Bernabéu. Corría el año 1994, el FC Barcelona había tenido que mandar al quirófano a dos de sus estrellas (Schuster y Maradona) esa temporada tras caer lesionados ante en los duelos ante el Athletic, con Andoni Goikoetxea como protagonista de las acciones más recordadas. Estos incidentes propiciaron una escalada de tensión de acusaciones, comentarios y enfrentamientos verbales entre ambos juntos que se mantuvieron en el tiempo y que culminaron en la final del Bernabéu.

La previa del partido estuvo marcada por declaraciones cruzadas entre los protagonistas. Javier Clemente, entrenador del Athletic Club, no dudó en atacar públicamente a la estrella azulgrana: “Maradona es un imbécil de tomo y lomo”, afirmó. El futbolista argentino replicó que Clemente no se atrevería a decírselo cara a cara. Los días previos a la final estuvieron marcados por titulares en la prensa, declaraciones incendiarias y una pulsión de enfrentamiento que ninguna de las partes logró rebajar, a pesar de los intentos de algunos miembros del entorno de ambos clubes por llamar a la calma. Nada fue suficiente para apagar el incendio.

El desarrollo del encuentro fue fiel reflejo del clima beligerante que rodeaba a ambos equipos. Tras el gol de Endika, el Athletic defendió su ventaja con mucha intensidad. El Barcelona, por su parte, no encontró la forma de igualar el marcador y el partido se fue endureciendo a medida que avanzaban los minutos. Las faltas y los gestos de tensión se multiplicaron sobre el terreno de juego, anticipando un desenlace poco habitual. Cuando el árbitro señaló el final del partido, el césped del Bernabéu se transformó en toda una batalla campal. Schuster devolvió a la grada un objeto que le había sido lanzado. Maradona, según su versión, reaccionó ante una provocación de Sola: “No me lo tragué y peleé”. Varios jugadores del Athletic corrieron hacia el argentino, que recibió el apoyo de Migueli, protagonista de una patada al aire que pasaría a ser una de las imágenes icónicas del altercado.

El partido de Supercopa de
El partido de Supercopa de España de 1984 entre el FC Barcelona y el Athletic Club

La tangana involucró a numerosos futbolistas de ambos equipos. Clos, Goikoetxea, Sarabia y De Andrés fueron algunos de los participantes más activos. La tensión se trasladó a la sala de prensa, donde Javier Clemente elevó aún más el tono de las acusaciones: “No han sabido perder. Hay que acabar con los que vienen de fuera y no tienen educación”. Por su parte, César Luis Menotti, entrenador del Barcelona, se mostró impactado por lo vivido en el campo: “Nunca he visto nada parecido. Si esto que hemos visto hoy ha sido un partido de fútbol, el fútbol está muerto”.

Las sanciones a los jugadores

El árbitro no recogió los incidentes en el acta oficial y abandonó rápidamente el estadio tras el pitido final. Sin embargo, la magnitud de la pelea fue tal que el Comité de Competición se vio obligado a intervenir. Se decretaron sanciones de tres meses para Maradona, Clos, Migueli, Goikoetxea, Sarabia y De Andrés, aplicables a cualquier tipo de encuentro, incluidos los amistosos. El periodo de sanción no incluía el tiempo de vacaciones, lo que permitió que los afectados pudieran ser convocados para la Eurocopa de Francia de 1984. Finalmente, las sanciones no se cumplieron en su totalidad: Diego Maradona se marchó al fútbol italiano y los demás jugadores recibieron una amnistía.

Polémico final en Real Madrid Mallorca por la Supercopa de España

Aquel día el fútbol mostró su cara más amarga, la que nadie quiere ver. La tensión de los meses previos al partido hizo que el ambiente estuviera caliente ya antes de que el balón echara a rodar por el césped del Santiago Bernabéu. Ahora, ambos conjuntos se vuelven a ver las caras durante el partido de semifinal, disputado este miércoles 7 de enero en Arabia Saudí. La tensión ya no es la misma, pero la rivalidad permanece y ambos conjuntos saldrán a darlo todo sobre el verde para tratar de conseguir el pase a la final.

Temas Relacionados

Athletic ClubFC BarcelonaSupercopa de EspañaSupercopa de España 2026FútbolFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

A qué hora y dónde ver el partido de la Supercopa de España 2026 entre el FC Barcelona y el Athletic Club

El club azulgrana acude a la cita como vigente campeón del torneo tras vencer la pasada edición al Real Madrid en la final

A qué hora y dónde

Las grandes sorpresas y duras eliminaciones que han dejado las primeras rondas de la Copa del Rey

Hasta el momento, nueve equipos de Primera División ya han quedado eliminados antes de alcanzar los octavos de final

Las grandes sorpresas y duras

Este es el dinero que se llevan los equipos por participar en la Supercopa de España 2026 y la cantidad que ingresa la RFEF por el torneo

El Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club será los equipos que luchen por alzarse con la copa

Este es el dinero que

Se viraliza la llegada de los jugadores del RCD Mallorca vestidos como Maduro durante su detención

Los jugadores del club mallorquín aparecieron con el mismo chándal en el estadio de Son Moix antes del partido ante el Girona

Se viraliza la llegada de

Isabel Rivero, tercera española en proclamarse campeona del mundo de boxeo: “Me cuesta asimilarlo porque al final, gane o pierda, yo tengo que ir a trabajar mañana”

La investigadora científica todavía no asimila el título que ya destaca en su palmarés deportivo, aunque se ha marcado como objetivo intentar ganar otro torneo mundial, cuenta a ‘Infobae’

Isabel Rivero, tercera española en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Guardias civiles denuncian la falta

Guardias civiles denuncian la falta de previsión en el dispositivo de la rave de Albacete que les ha obligado a hacer turnos de 18 horas: “El cansancio es brutal”

El voto a Vox se triplica en un año entre el personal de las fábricas y gana adeptos entre agricultores y vendedores

La ‘modernización’ de la Línea 6 de Metro elimina las rampas desde el vagón para que viajeros en silla de ruedas pueden acceder: denuncia a la Inspección

La Guardia Civil cambia el sistema para vestir a sus agentes embarazadas: ya no irá previa petición, sino que compra para tener en reserva 4.950 camisas blusón y otras prendas adaptadas

Pedro Sánchez anuncia que España está dispuesta a enviar tropas a Ucrania si se logra un acuerdo de paz

ECONOMÍA

España crecerá y generará más

España crecerá y generará más empleo que la media europea en 2026, pero la productividad seguirá sin remontar

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Ricardo Gil, empresario: “La gente sí que quiere trabajo, lo que no quieren son horarios abusivos y sueldos bajos”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Estos son los ganadores del Sorteo 4 de Super Once

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de la Supercopa de España 2026 entre el FC Barcelona y el Athletic Club

Las grandes sorpresas y duras eliminaciones que han dejado las primeras rondas de la Copa del Rey

Este es el dinero que se llevan los equipos por participar en la Supercopa de España 2026 y la cantidad que ingresa la RFEF por el torneo

Se viraliza la llegada de los jugadores del RCD Mallorca vestidos como Maduro durante su detención

Isabel Rivero, tercera española en proclamarse campeona del mundo de boxeo: “Me cuesta asimilarlo porque al final, gane o pierda, yo tengo que ir a trabajar mañana”