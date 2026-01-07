El día que el partido de la Supercopa de España de 1984 entre el FC Barcelona y el Athletic Club acabó convirtiéndose en una batalla campal

El partido de Supercopa de España de 1984 entre el FC Barcelona y el Athletic Club. (Infobae España)

Los duelos entre el Athletic Club y el FC Barcelona ha sido una constante a lo largo de la historia del fútbol español, especialmente en finales que han dejado huella tanto por lo deportivo como por los episodios extradeportivos que las han rodeado. Ahora vuelven a cruzar su camino en la Supercopa de España 2026, lo que hace recordar un episodio que sucedió hace más de 40 años, donde el aspecto deportivo quedó en un segundo plano para dar paso a toda una batalla campal.

Más de tres décadas han pasado desde aquel enfrentamiento en el estadio Santiago Bernabéu. Corría el año 1994, el FC Barcelona había tenido que mandar al quirófano a dos de sus estrellas (Schuster y Maradona) esa temporada tras caer lesionados ante en los duelos ante el Athletic, con Andoni Goikoetxea como protagonista de las acciones más recordadas. Estos incidentes propiciaron una escalada de tensión de acusaciones, comentarios y enfrentamientos verbales entre ambos juntos que se mantuvieron en el tiempo y que culminaron en la final del Bernabéu.

La previa del partido estuvo marcada por declaraciones cruzadas entre los protagonistas. Javier Clemente, entrenador del Athletic Club, no dudó en atacar públicamente a la estrella azulgrana: “Maradona es un imbécil de tomo y lomo”, afirmó. El futbolista argentino replicó que Clemente no se atrevería a decírselo cara a cara. Los días previos a la final estuvieron marcados por titulares en la prensa, declaraciones incendiarias y una pulsión de enfrentamiento que ninguna de las partes logró rebajar, a pesar de los intentos de algunos miembros del entorno de ambos clubes por llamar a la calma. Nada fue suficiente para apagar el incendio.

El desarrollo del encuentro fue fiel reflejo del clima beligerante que rodeaba a ambos equipos. Tras el gol de Endika, el Athletic defendió su ventaja con mucha intensidad. El Barcelona, por su parte, no encontró la forma de igualar el marcador y el partido se fue endureciendo a medida que avanzaban los minutos. Las faltas y los gestos de tensión se multiplicaron sobre el terreno de juego, anticipando un desenlace poco habitual. Cuando el árbitro señaló el final del partido, el césped del Bernabéu se transformó en toda una batalla campal. Schuster devolvió a la grada un objeto que le había sido lanzado. Maradona, según su versión, reaccionó ante una provocación de Sola: “No me lo tragué y peleé”. Varios jugadores del Athletic corrieron hacia el argentino, que recibió el apoyo de Migueli, protagonista de una patada al aire que pasaría a ser una de las imágenes icónicas del altercado.

La tangana involucró a numerosos futbolistas de ambos equipos. Clos, Goikoetxea, Sarabia y De Andrés fueron algunos de los participantes más activos. La tensión se trasladó a la sala de prensa, donde Javier Clemente elevó aún más el tono de las acusaciones: “No han sabido perder. Hay que acabar con los que vienen de fuera y no tienen educación”. Por su parte, César Luis Menotti, entrenador del Barcelona, se mostró impactado por lo vivido en el campo: “Nunca he visto nada parecido. Si esto que hemos visto hoy ha sido un partido de fútbol, el fútbol está muerto”.

Las sanciones a los jugadores

El árbitro no recogió los incidentes en el acta oficial y abandonó rápidamente el estadio tras el pitido final. Sin embargo, la magnitud de la pelea fue tal que el Comité de Competición se vio obligado a intervenir. Se decretaron sanciones de tres meses para Maradona, Clos, Migueli, Goikoetxea, Sarabia y De Andrés, aplicables a cualquier tipo de encuentro, incluidos los amistosos. El periodo de sanción no incluía el tiempo de vacaciones, lo que permitió que los afectados pudieran ser convocados para la Eurocopa de Francia de 1984. Finalmente, las sanciones no se cumplieron en su totalidad: Diego Maradona se marchó al fútbol italiano y los demás jugadores recibieron una amnistía.

Aquel día el fútbol mostró su cara más amarga, la que nadie quiere ver. La tensión de los meses previos al partido hizo que el ambiente estuviera caliente ya antes de que el balón echara a rodar por el césped del Santiago Bernabéu. Ahora, ambos conjuntos se vuelven a ver las caras durante el partido de semifinal, disputado este miércoles 7 de enero en Arabia Saudí. La tensión ya no es la misma, pero la rivalidad permanece y ambos conjuntos saldrán a darlo todo sobre el verde para tratar de conseguir el pase a la final.