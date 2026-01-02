España Deportes

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

El exfutbolista cuenta con respaldo de inversores y busca relanzar al club tras años de crisis y disputas internas

Sergio Ramos podría comprar el
Sergio Ramos podría comprar el Sevilla (EFE/José Manuel Vidal)

Sergio Ramos ha irrumpido en el proceso de compraventa del Sevilla FC tras liderar una oferta respaldada por un grupo de inversores interesados en adquirir la totalidad de las acciones. Según fuentes próximas a la negociación, la propuesta encabezada por el futbolista representa la oferta económica más alta recibida hasta ahora por los principales accionistas.

Este movimiento llega tras semanas de incertidumbre institucional y la retirada del principal fondo de capital estadounidense que había mostrado interés en comprar el club. El análisis financiero realizado por este fondo arrojó una imagen menos favorable de lo esperado, lo que llevó a la retirada de la oferta y a una depreciación de las acciones, abriendo la puerta a nuevas propuestas.

Diversos empresarios, como Antonio Lappi y Fede Quintero, han trabajado en proyectos alternativos con respaldo de aficionados y esperaban un escenario en el que la operación extranjera fracasara o bajara el precio. Dentro de este contexto, ha surgido la posibilidad de que Sergio Ramos se incorpore como inversor o líder de un nuevo proyecto, según información adelantada por COPE Sevilla.

Situación actual

El club presenta una estructura accionarial fragmentada: la familia Del Nido controla el 28%, el grupo de José Castro y la familia Alés el 23%, la familia Carrión el 15% y el llamado Grupo de los Americanos otro 15%. Todos ya conocen la oferta encabezada por Ramos. Las cifras de deuda, que oscilan entre los 70 y los 300 millones de euros, y las pérdidas de 50 millones en la última junta han empujado a los propietarios a considerar la venta tras años de desencuentros.

Jose Maria del Nido Carrasco
Jose Maria del Nido Carrasco y José Castro en las gradas REUTERS/Marcelo Del Pozo

El patrimonio inmobiliario, con el estadio Sánchez Pizjuán y una ciudad deportiva bien ubicada, es uno de los principales atractivos para los compradores. Otras propuestas, como la de Lappi, fueron descartadas por no alcanzar las expectativas económicas.

El proyecto de Ramos, de 39 años, es el más ambicioso de los intentos por relanzar al club tras años de crisis. El futbolista, que aún no ha anunciado oficialmente su retirada tras desvincularse de Rayados de Monterrey, cuenta con experiencia en inversiones deportivas y mantiene vínculos con Monchi, figura emblemática del club, cuya posible vuelta también interesa a los promotores de la llamada ‘tercera vía’.

Futuro del club

El futuro del Sevilla FC está condicionado tanto por la situación financiera como por el clima de división interna entre los principales grupos accionistas, que han protagonizado disputas públicas en los últimos años.

La presión de la afición, que reclama estabilidad y un proyecto deportivo sólido, también influye en la toma de decisiones de los propietarios. La posible entrada de Ramos, leyenda del fútbol sevillano, genera expectativas entre los seguidores, que ven en su figura una oportunidad para recuperar el protagonismo deportivo y la identidad del club.

El defensor se hartó de las quejas y contestó en plena entrevista

Además, la incertidumbre sobre la dirección deportiva y la gestión institucional añade un elemento de tensión adicional al proceso, mientras los diferentes actores valoran tanto los aspectos económicos como el impacto simbólico de una operación que podría marcar un punto de inflexión en la historia reciente de la entidad.

Se espera que las próximas semanas sean claves, ya que los accionistas deberán definir si aceptan la oferta de Ramos y qué modelo de gestión desean para el futuro del club, en un contexto de alta presión mediática y social, con la ciudad muy pendiente de cada novedad sobre el proceso.

