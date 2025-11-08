España Deportes

Así ha sido la reapertura del Camp Nou: grúas de fondo, algunos defectos y muchas críticas entre los aficionados

Los asistentes no solo se reencontraron con el estadio, sino que también detectaron irregularidades que empañaron la jornada

Guardar
El estadio Camp Nou (REUTERS/Albert
El estadio Camp Nou (REUTERS/Albert Gea)

Tras un largo periodo de clausura superior a dos años y medio, el FC Barcelona volvió a abrir las puertas del Spotify Camp Nou el viernes 7 de noviembre. La ocasión, concebida como un entrenamiento a puertas abiertas, tenía el objetivo de unir al equipo y la afición tras una extensa espera por las obras. El evento, sin embargo, terminó exponiendo algunos defectos no resueltos en la remodelación y dio origen a una cascada de críticas en redes sociales. Los asistentes no solo se reencontraron con el estadio, sino que también detectaron irregularidades que empañaron la jornada.

Unos 23.000 aficionados se congregaron para presenciar el entrenamiento del conjunto azulgrana dirigido por Hansi Flick. Este entrenamiento abierto funcionó, a la vez, como ensayo general para los protocolos de seguridad, la organización de accesos y los sistemas logísticos requeridos en una jornada de partido. Según el club, el desarrollo general fue correcto y la gestión del flujo de público permitió una experiencia ordenada para los presentes. Sin embargo, la emoción del momento no logró ocultar las consecuencias negativas de un incidente que se viralizó rápidamente.

La jornada se vio marcada por el daño sufrido en varios asientos de la zona VIP, cuya fragilidad quedó en evidencia cuando algunos aficionados se subieron sobre ellos para observar con mayor claridad. Las imágenes de los destrozos circularon a través de X y otras plataformas, acompañadas por comentarios que cuestionaban la calidad del mobiliario instalado tras la reforma. “Una chapuza”, fue uno de los términos más repetidos por los usuarios, que aprovecharon para señalar deficiencias que atribuyeron a una gestión y ejecución inadecuada por parte de los responsables del proyecto.

Los jugadores en el Camp
Los jugadores en el Camp Nou (REUTERS/Albert Gea)

Las críticas no se limitaron al incidente específico, sino que se extendieron rápidamente a la valoración del conjunto de la obra. Para muchos, la fragilidad de los asientos VIP ilustró fallos estructurales que llevan tiempo acumulándose. En septiembre, la inspección del Ayuntamiento constató más de dos centenares de defectos técnicos en zonas esenciales como la Tribuna y el Gol Sur. Entre los problemas detectados figuraban barandillas en mal estado, una señalización de emergencia insuficiente y recorridos de evacuación que no cumplían con la normativa. Las autoridades del club insisten en que la mayoría de los problemas fueron solucionados antes del entrenamiento, pero la desconfianza entre los seguidores persiste.

La relevancia del incidente crece al considerar que los asientos VIP representan una parte central del nuevo modelo de negocio impulsado por el Barcelona en el contexto de la reforma del estadio. El club promociona estos espacios como pieza clave para generar ingresos adicionales que permitan mantener la competitividad del equipo. Se han destinado 475 plazas de máxima categoría para abonados premium, confiando en su comercialización para ampliar el margen salarial y cumplir con la normativa financiera.

La reapertura del Camp Nou

El proceso de reapertura del Spotify Camp Nou se está desarrollando de modo escalonado. El estadio solo está habilitado actualmente a un tercio de su capacidad, tal como lo exigen las restricciones del Ayuntamiento. Se prevé que pronto pueda albergar su primer partido oficial, con el Athletic Club o el Alavés como posibles rivales en fecha aún por confirmar. No obstante, la situación sigue siendo incierta, ya que el calendario depende de que no surjan nuevas complicaciones técnicas.

Así será el nuevo estadio del FC Barcelona

Lejos de tratarse de un simple caso de mal uso de las instalaciones, el episodio de los asientos rotos ha terminado simbolizando la inquietud generalizada por la calidad y durabilidad de la renovación. Los seguidores, que esperaron casi mil días para reencontrarse con su estadio, enfrentan ahora una combinación de ilusión y recelo mientras esperan que el club cumpla las promesas de ofrecer una infraestructura moderna, fiable y acorde con la historia y las aspiraciones del Barcelona.

Temas Relacionados

Camp NouFC BarcelonaFútbolFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Ana Peleteiro responde a las críticas por su nueva casa y su beca: “No es con dinero que supuestamente me das tú”

La atleta gallega ha compartido un video en TikTok, donde responde a las críticas por la construcción de su nueva casa y explica de dónde sale su patrimonio

Ana Peleteiro responde a las

Egan Bernal, ganador del Tour de Francia, anuncia el doloroso robo que ha sufrido: “Ojalá esto se pueda esclarecer”

El ciclista colombiano explicó por redes sociales que están revisando las cámaras de seguridad para encontrar a los culpables

Egan Bernal, ganador del Tour

De la Fuente anuncia la lista de España para sellar la clasificación al Mundial: Pablo Fornals de regreso

El seleccionador riojano ha dado a conocer los jugadores que disputarán los dos próximos encuentros ante Georgia y Turquía

De la Fuente anuncia la

El presidente del Rayo Vallecano aclara la polémica de las toallas en el vestuario del Lech Poznan: “Están perfectamente limpias”

Raúl Martín Presa se pasó por ‘El Partidazo’ para aclarar la polémica previa al encuentro

El presidente del Rayo Vallecano

Los rivales de Carlos Alcaraz en las ATP Finals: de Novak Djokovic a Taylor Fritz

El tenista español podría recuperar el número uno en el torneo, que se llevará a cabo entre el 9 y el 16 de noviembre

Los rivales de Carlos Alcaraz
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juanma Moreno reclama un gobierno

Juanma Moreno reclama un gobierno que “se ponga a trabajar” y “se deje de politiqueo” en Comunidad Valenciana tras la dimisión de Mazón

Un policía en estado crítico tras recibir el disparo de un hombre atrincherado en una operación contra el narcotráfico en Sevilla

El bloqueo de Junts al Gobierno de Pedro Sánchez perjudica a todos, también a Cataluña: paralizará 21.000 millones en ayudas europeas, la “financiación singular” y la quita de la deuda autonómica

Las razones de la “ruptura irreversible” de Junts con el Gobierno: la amnistía, la pérdida de votantes en Cataluña o la demanda de control migratorio

No hay comida suficiente en el monte de El Pardo para tanto ciervo y jabalí: Patrimonio Nacional prorroga el contrato de piensos, que incluye a los gatos callejeros del Palacio Real y Aranjuez

ECONOMÍA

Números ganadores del Super Once

Números ganadores del Super Once del Sorteo 2

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 1 de este 8 noviembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Paul Collier, economista de la Universidad de Oxford, defiende la descentralización como fórmula contra la desigualdad: “Ni el Gobierno ni el mercado lo saben todo”

DEPORTES

Ana Peleteiro responde a las

Ana Peleteiro responde a las críticas por su nueva casa y su beca: “No es con dinero que supuestamente me das tú”

Egan Bernal, ganador del Tour de Francia, anuncia el doloroso robo que ha sufrido: “Ojalá esto se pueda esclarecer”

De la Fuente anuncia la lista de España para sellar la clasificación al Mundial: Pablo Fornals de regreso

El presidente del Rayo Vallecano aclara la polémica de las toallas en el vestuario del Lech Poznan: “Están perfectamente limpias”

Los rivales de Carlos Alcaraz en las ATP Finals: de Novak Djokovic a Taylor Fritz