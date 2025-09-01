España Deportes

La Guardia Urbana detiene las obras del Camp Nou y denuncia a la constructora por trabajar en domingo sin licencia

La normativa local permite llevar a cabo las obras únicamente de lunes a viernes entre las 8:00 y las 00:00 horas, y los sábados de 10:00 a 20:00

Ana Pérez Navarro

Las obras del Spotify Camp
Las obras del Spotify Camp Nou (Europa Press)

La ejecución de las obras en el Spotify Camp Nou entró en una nueva fase de complejidad institucional después de que la Guardia Urbana de Barcelona interviniera el pasado domingo para frenar las obras en el estadio del Barça. El motivo de la actuación policial fue la detección de tareas en una jornada para la cual no existe permiso, lo que derivó en una denuncia formal contra la empresa responsable y en la aplicación de una sanción económica. Este episodio se produce cuando la entidad azulgrana afronta un escenario de incertidumbre respecto a la sede de sus primeros partidos oficiales de la temporada y la posibilidad de reinaugurar su recinto principal.

Según ha adelantado Cadena Ser, la constructora Limak, adjudicataria del proyecto de remodelación, realizó trabajos de obra civil en el recinto barcelonés durante la mañana del domingo en un intento por acelerar los plazos de entrega. El operativo municipal, realizado en coordinación con técnicos del Ajuntament de Barcelona, ordenó la salida inmediata de los empleados, constando en acta la falta de autorización para actividades en esa franja horaria. La normativa local permite llevar a cabo las obras únicamente de lunes a viernes entre las 8:00 y las 00:00 horas, y los sábados de 10:00 a 20:00, sin extensión a los domingos ni festivos.

La sanción a la constructora Limak se fijó en 300 euros, según lo estipulado por el régimen sancionador municipal para infracciones leves en materia de urbanismo. Pese a la intervención, las labores en el Camp Nou continuaron el lunes en el horario permitido. La revisión institucional vino acompañada de una inspección técnica del Ajuntament de Barcelona este lunes 1 de septiembre, cuyas conclusiones determinaron que el estadio todavía carece del Certificado Final de Obra (CFO), documento regulatorio imprescindible para la apertura del recinto y la organización de eventos deportivos con público. Según la regulación urbanística, la ausencia de dicho certificado impide legalmente el uso del estadio para competiciones oficiales, lo que mantiene en suspenso la posible vuelta del primer equipo a su espacio habitual.

La reapertura del Camp Nou

La ausencia del CFO no solo afecta los plazos de inauguración. El club aún no puede confirmar ni el arranque de LaLiga como local ni la celebración en el Camp Nou del partido previsto contra el Valencia el 14 de septiembre. Tampoco hay sede designada para los encuentros de la fase de grupos de la Champions League. La expectativa institucional se centra en obtener la aprobación administrativa a lo largo de la presente semana, aunque persiste la incertidumbre ante los exigentes controles de seguridad, accesibilidad y servicios vinculados al certificado.

Así será el nuevo estadio del FC Barcelona

En caso de conseguir el aval a tiempo, el regreso del Barcelona al Camp Nou se haría con restricciones de aforo: la primera fase habilitaría la entrada de 27.000 espectadores, un tercio de la capacidad prevista al final de la remodelación integral. Esa limitación responde al plan de seguridad pactado con el Ayuntamiento y a la necesidad de ejecutar trabajos finales en otras zonas del estadio una vez permitida la apertura parcial.

Si no consiguiera llegar a tiempo para acoger el partido ante el Valencia, el FC Barcelona podría disputar el duelo en el estadio Johan Cruyff, aunque para ello tiene que llevar a cabo una serie de cambios. El principal punto a solucionar es el aforo, dado que el organismo liderado por Javier Tebas exige un mínimo de 15.000 plazas, mientras que el Johan solo cuenta con un aforo de 6.000.

FC BarcelonaCamp NouFútbolFútbol EspañaEspaña-Deportes

