El Real Madrid se lleva el premio Gordo con los derechos audiovisuales de LaLiga: el FC Barcelona se queda el segundo premio

LaLiga ha oficializado el reparto de un total de 1.432 millones de euros entre los clubes que componen la Primera y la Segunda División que corresponden a la temporada 24-25

El premio Gordo no solo lo ha repartido el Sorteo de la Lotería de Navidad. LaLiga ha hecho público el reparto de los derechos audiovisuales y ha sido el Real Madrid quien se ha llevado el primer premio, mientras que el FC Barcelona se ha quedado con el segundo premio, a pesar de ser el vigente campeón de la competición doméstica. El reparto de los derechos audiovisuales del fútbol español para la temporada 2024-25 marca un nuevo escenario para los clubes. LaLiga ha oficializado el reparto de un total de 1.432 millones de euros entre los clubes que componen la Primera y la Segunda División. La cifra, aunque millonaria, refleja un retroceso respecto al curso anterior, cuando el montante ascendía a 1.498 millones.

Los clubes de la Primera División han experimento un recorto de los ingresos procedentes de la televisión. Durante la temporada anterior, la suma a repartir alcanzó los 1.351 millones de euros, mientras que en la campaña actual este importe cae hasta los 1.292 millones. A pesar de estos ajustes, el Real Madrid logra mantener su posición de privilegio. El equipo blanco es uno de los que menos impacto sufre y aguanta el golpe. En la 23-24 ingresaban 159,55 millones, ahora está en 157,52. En contraste, el Barcelona, aunque vigente campeón, ve decrecer su cifra de 162,49 a 156,45 millones de euros durante el mismo periodo.

El Real Madrid ha sido uno de los clubes que optaron por no colaborar con el protocolo audiovisual impuesto por LaLiga, que incentiva con mayores cantidades a quienes permiten un acceso más amplio a cámaras en vestuarios y entrevistas antes, durante y después del partido. El club madrileño considera que estos espacios deben ser gestionados comercialmente por cada entidad, no de manera centralizada, y, por tanto, ha restringido su participación, llevando la cuestión ante los tribunales. La consecuencia directa es que ha ingresado menos.

En la estructura del reparto, tras los dos grandes, el Atlético de Madrid ocupa el tercer lugar en ingresos, aunque con una caída significativa al pasar de 117,89 millones de euros en la temporada anterior a 108,17 en la presente. Para la gran mayoría, las cifras bajan, salvo contadas excepciones. Solo los recién ascendidos y el Girona, tras su histórica clasificación a la Liga de Campeones, han conseguido mejorar sus registros previos. Girona alcanza 55,64 millones de euros, el Espanyol se sitúa en 43,42 millones, Valladolid percibe 41,53 millones y Leganés suma 39,93 millones. En el resto de la Primera División, las cifras quedan así: Athletic Club (67,50), Sevilla (63,95), Betis (64,67), Real Sociedad (67,80), Mallorca (43,89), Valencia (52,53), Osasuna (48,09), Alavés (43,46), Villarreal (57,81), Celta (45,77), Rayo Vallecano (42,70), Las Palmas (40,63) y Getafe (45,46).

Estos repartos todavía no contemplan el efecto del último concurso por los derechos audiovisuales, cuya adjudicación se dio a conocer menos de un mes atrás. Según la última licitación, LaLiga ha conseguido situar el precio de los derechos televisivos de la Primera División para el periodo 2027-2032 en 1.050 millones de euros por campaña, incrementando el valor anual en 60 millones respecto al precio actual.

El reparto audiovisual en Segunda División

En la categoría de plata, los fondos distribuidos por LaLiga alcanzan los 173,30 millones de euros. Los clubes recién descendidos suelen mantenerse en la cumbre de este escalafón dado el mecanismo de compensación por descenso, que busca amortiguar la pérdida de ingresos. Así, el Cádiz encabeza los pagos con 22,62 millones (de los cuales 13,80 corresponden a ayudas). Le siguen el Almería con 18,80 millones (10,47 como compensación) y Granada con 17,16 millones (9 en ayudas). Además, se destinan 6,87 millones a la Asociación de Futbolistas Españoles y 0,29 millones a Futbolistas ON, lo que completa la fotografía del actual reparto.

