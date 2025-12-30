Sancionan a un policía por recibir 60.300 euros de Kylian Mbappé tras el Mundial de Qatar

El capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, durante el Mundial de Qatar (REUTERS/Bernadett Szabo)

Una nueva polémica ha salpicado a Kylian Mbappé en el contexto de la selección francesa. Un agente encargado de la seguridad de la selección francesa ha sido sancionado con la jubilación anticipada por la Dirección General de la Policía Nacional (DGPN) tras aceptar una donación significativa del actual capitán de la selección tras el Mundial de Qatar celebrado en el año 2022, según publicó el periódico Le Monde.

La historia se remonta a junio de 2023, cuando el policía, destinado en ese entonces a la Federación Francesa de Fútbol (FFF), recibió de Mbappé un cheque por 60.300 euros. Una cantidad que estaba relacionada con la prima mundialista del delantero por el torneo de 2022 en Catar. La transacción fue registrada y notificada por un banquero a Tracfin, la unidad de inteligencia financiera perneciente al Ministerio de Hacienda francés, lo que dio lugar a una investigación judicial en el verano de 2024.

El abogado del agente, Jean-Baptiste Soufron, defendió la legalidad de la operación: “La donación recibida por el Mundial de 2022 era lícita, se realizó mediante cheque y no era necesario declararla”, aseguró este verano a la AFP. Soufron argumentó que la cantidad provino de una gratificación legítima y no implicaba ninguna clase de contraprestación ni conflicto de intereses, subrayando que todo se había realizado conforme a la normativa vigente.

No obstante, la operación no pasó desapercibida para las autoridades internas. El agente fue sometido a un procedimiento administrativo bajo la supervisión de la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN). El policía fue llamado a presentarse ante un consejo de disciplina en octubre. Según las fuentes, tras esa audiencia, no se impuso ninguna sanción y varios de los cargos iniciales, entre ellos acusaciones de trabajo oculto o paralelo en Camerún, se retiraron tras las explicaciones aportadas por el propio implicado.

Una jubilación anticipada para el policía

La situación, sin embargo, cambió en diciembre. El día 20, la DGPN resolvió imponer la jubilación anticipada al policía, alegando que no había informado oficialmente a sus superiores sobre la donación. Las fuentes consultadas indicaron que, antes de esta decisión, el agente ya había iniciado los trámites para acogerse a la jubilación y tenía previsto retirarse el 31 de diciembre. Está previsto que, una vez fuera del cuerpo policial, sea contratado por la Federación Francesa de Fútbol bajo un contrato temporal para la próxima Copa del Mundo.

El antiguo prefecto Abdel Aïssou también salió en defensa del policía, poniendo en duda la base jurídica de toda la actuación administrativa: “Esta historia no se sostiene jurídicamente, ya que la donación es legal y no se ha impugnado, y hay una voluntad vejatoria, ya que el comandante debía jubilarse el 31 de diciembre. Me pregunto cuáles son los motivos para acosar a este honesto funcionario de policía”, manifestó Aïssou.

Mientras tanto, la investigación judicial sigue abierta, con el foco puesto en la posibilidad de que el agente haya incurrido en trabajo encubierto y blanqueo de fraude fiscal. En el transcurso de las pesquisas, se supo que no fue el único beneficiario: otros cuatro brigadieres recibieron pagos de 30.000 euros cada uno en circunstancias similares, lo que eleva el total de donaciones realizadas por Kylian Mbappé a 180.300 euros. Fuentes cercanas al entorno del futbolista recalcaron que las transferencias se hicieron “respetando las normas” y “sin ninguna contrapartida”.