La Justicia condena al PSG a pagar a Mbappé 60 millones de euros por los salarios y las primas impagadas

El delantero del Real Madrid comenzó la batalla legal demandando a su antiguo club por impagos

El delantero del Real Madrid
El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé (REUTERS/Stephane Mahe)

Un tribunal laboral en París ha fallado este martes a favor de Kylian Mbappé y ha condenado al Paris Saint-Germain a pagarle 60 millones de euros por conceptos salariales y bonificaciones no abonadas. La decisión representa un avance en la disputa entre el club y su exjugador tras meses de desacuerdo.

El litigio entre Kylian Mbappé y el París Saint-Germain concluyó con una sentencia favorable al jugador francés, después de varios meses de enfrentamientos legales respecto al pago de ciertas remuneraciones. El conflicto se originó después de que Mbappé denunciara al PSG ante la justicia francesa por la falta de pago de conceptos salariales correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2024. Estas mensualidades coinciden con el periodo en el que Mbappé todavía formaba parte del club parisino, antes de formalizar su traspaso al Real Madrid bajo la figura de agente libre.

El pasado 16 de noviembre, los abogados del jugador y los del club parisino acudieron a la audiencia en la que el Mbappé reclamó 263 millones de euros a su antiguo club, quienes a su vez exigían al delantero 440 millones por mala fe. Finalmente, el consejo de prud’hommes (encargado del caso), compuesto por cuatro jueces, decidió rechazar la cuantía solicitada por la entidad parisina, poniendo fin provisional a una disputa legal marcada por intensos desacuerdos entre las partes.

El presidente del PSG, Nasser
El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi (Europa Press)

Los abogados de Kylian Mbappé señalaron durante el proceso que el París Saint-Germain habría ejercido presiones sobre el jugador, hechos que fueron presentados como causa principal para exigir una compensación que supera los 200 millones de euros. Ante estas acusaciones, el PSG negó cualquier práctica intimidatoria y la defensa del club argumentó que el delantero ya había acordado con la presidencia la renuncia a una parte sustancial de su salario, incluyendo una cifra de 55 millones de euros.

El 9 de diciembre, la justicia de París resolvió en contra del futbolista en una de sus demandas más inmediatas: el embargo preventivo de 55 millones de euros pertenecientes a la entidad. El jugador había presentado esta petición como medida provisional durante la disputa. Pese a esta resolución desfavorable, pocos días después, el Consejo de prud’hommes, institución francesa encargada de arbitrar litigios laborales, falló a favor de Mbappé en el eje central del conflicto referido a los pagos pendientes correspondientes a la última etapa de su contrato con el club francés.

El equipo jurídico del PSG respondió insistiendo en que Mbappé había procedido de mala fe, e incluso presentó documentos que, según el club, probaban el consentimiento del delantero para perdonar parte de las remuneraciones reclamadas. A raíz del traspaso gratuito del atacante al Real Madrid, el club también inició acciones legales contra el futbolista, reclamando una suma de 440 millones de euros en concepto de daños, señalando que el jugador habría omitido voluntariamente notificar su decisión de no prolongar el vínculo contractual, lo que habría generado, a criterio de la entidad, serias complicaciones financieras.

Kyliam Mbappé en su primera rueda de prensa como jugador del Real Madrid, en perfecto español y tras llenar el Santiago Bernabéu para su presentación.

El PSG ha anunciado su decisión de apelar

Aunque el pronunciamiento reciente del consejo laboral ha representado un avance para las pretensiones de Mbappé, la controversia judicial no ha dado el carpetazo final. El París Saint-Germain ya ha anunciado su intención de apelar ante instancias superiores, lo que prolongará el litigio y atrasará cualquier desembolso o posible acuerdo entre las partes. La disputa gira alrededor de la interpretación de condiciones contractuales y los derechos económicos asociados a la relación laboral durante la temporada 2023/2024.

