La leyenda del Real Madrid Raúl González Blanco da su opinión sobre Lamine Yamal: “No va a ser el eje de la selección española”

El exentrenador del Real Madrid Castilla, Raúl González Blanco (Raúl González Blanco/X)

La figura de Raúl González Blanco ocupa un lugar destacado en la memoria colectiva del fútbol español. Su nombre está vinculado a una etapa de esplendor en el Real Madrid, donde dejó una huella imborrable y se convirtió en referente para varias generaciones de aficionados y jugadores. Raúl fue durante mucho tiempo el máximo goleador tanto del club blanco como de la selección española, y también ostentó el récord de internacionalidades. Sin embargo, su paso por la selección coincidió con una época en la que los grandes títulos se resistían. Ahora, ha hablado de la situación de los de Luis de la Fuente y del papel de Lamine Yamal en el combinado nacional.

En el Real Madrid, la historia fue diferente. Raúl disfrutó de una etapa repleta de éxitos colectivos, con seis títulos de Liga y tres de la Liga de Campeones de Europa, sumando además otras distinciones individuales, como el Balón de Plata en 2001. Su legado en el club de Chamartín sigue muy presente, y su ejemplo de liderazgo y compromiso es citado con frecuencia por quienes comparten vestuario o lo han tenido como modelo.

Al concluir su etapa como futbolista profesional, Raúl optó por continuar vinculado al fútbol desde la banda. Se incorporó al cuerpo técnico del Real Madrid Castilla, donde asumió la responsabilidad de formar a jóvenes promesas y transmitir la cultura del club. Tras varias temporadas al frente del filial, en el verano pasado decidió dejar su puesto, abriéndose a nuevas oportunidades profesionales. Durante los meses siguientes, su nombre se asoció con diferentes proyectos de entrenamiento, aunque hasta ahora no ha aceptado ningún nuevo desafío.

El jugador español Lamine Yamal (AP Foto/Alberto Saiz)

En los últimos días, Raúl ha compartido sus reflexiones sobre el presente y el futuro de la selección española, con especial énfasis en el papel que pueden desempeñar los jóvenes talentos de cara al Mundial 2026. En una entrevista publicada por el diario AS, el exdelantero expresó su opinión sobre la situación de Lamine Yamal, una de las mayores promesas del fútbol español actual. “Todos sabemos que va a ser un jugador importante, pero no va a ser el eje de la selección. Hay gente con más experiencia que le tiene que ayudar a ser protagonista y quitarle la presión de tener que salvar todos los partidos. Hay que darle su espacio”, afirmó Raúl, marcando la necesidad de proteger el desarrollo del joven futbolista y evitar cargarlo con una responsabilidad excesiva.

El impacto de Lamine Yamal en el Santiago Bernabéu durante el Clásico no pasó desapercibido para el exjugador, quien no dudó en elogiar su actuación: “Fue de otro nivel”. Pese a la admiración, Raúl advirtió que la progresión de Lamine es un proceso que debe consolidarse con el tiempo: “Si da un buen rendimiento, nos ayudará a estar más cerca de cumplir el sueño de conquistar nuestro segundo Mundial”.

Las opciones de España en el Mundial 2026

Raúl también se pronunció sobre las opciones de la selección española en el próximo Mundial. Considera que el conjunto dirigido por Luis de la Fuente tiene argumentos suficientes para situarse entre los favoritos, aunque reconoce que la competencia será intensa. “Por lo que está haciendo y por cómo se ha clasificado, claro que España está entre las favoritas, aunque hay ocho o diez selecciones que aspiran al título”, valoró el exfutbolista.

Luis de la Fuente valora la gesta de la Selección: España, campeona de la Eurocopa.

Finalmente, Raúl subrayó la profundidad y la calidad de la plantilla española. Destacó la solidez del grupo y la capacidad de la selección para mantener un alto rendimiento, incluso cuando faltan algunos de sus principales referentes: “Lo bueno es que, aunque falten titulares como Lamine, Rodri o Carvajal, el equipo mantiene buen juego y resultados. Tenemos dos o tres jugadores por puesto que aseguran un gran nivel. Hay que disfrutar de tener una selección de tanta calidad. Podemos ir a por el Mundial”.

España ya conoce quienes será sus primeros rivales en el Mundial durante la fase de grupos: Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudí. Los charrúas son un hueso duro de roer, con dos Mundiales a sus espaldas y una dureza en su juego a la que no están acostumbrados los españoles. Sin embargo, ahora no vive sus mejores momentos. Cabo Verde será otra de las rivales de España en la fase de grupos del Mundial. La selección es una de las novatas de esta edición, dado que nunca antes había conseguido la clasificación para el torneo internacional. El grupo lo cierra Arabia Saudí. El equipo conoce lo que es participar en un Mundial, lo ha hecho hasta en seis ocasiones. Sin embargo, nunca ha sido capaz de pasar de fase de grupo. España tiene todavía un largo camino por delante, pero acude a la cita mundialista como una de las favoritas y sueña con sumar una segunda estrella a su camiseta.