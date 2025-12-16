España Deportes

Álvaro Arbeloa, uno de los candidatos a sustituir a Xabi Alonso en el Real Madrid: el espartano del banquillo blanco que dirige al Castilla

El club blanco no atraviesa su mejor momento y ya han comenzado a surgir nombres para sustituir al técnico donostiarra

El entrenador del Real Madrid Castilla, Álvaro Arbeloa (Real Madrid)

El Real Madrid se encuentra en la cuerda floja y Xabi Alonso con un pie fuera. El club blanco no consigue levantar cabeza y desde las gradas y la directiva se empiezan a pedir responsables. El máximo señalado es el técnico donostiarra, quien se encuentra en una vorágine de la que de momento no es capaz de salir, aunque el tiempo empieza a apremiar. En los últimos nueve partidos, el club blanco ha registrado tres derrotas, tres empates y tres victorias. Estas tres últimas muy cuestionadas por la cara mostrada sobre el verde. Ante esta situación son muchos los nombres que han comenzado a sonar para sustituir a Xabi, aunque es Álvaro Arbeloa quien encabeza la lista.

La derrota ante el Liverpool y los empates ante el Rayo y el Elche hicieron saltar todas las alarmas ante una plantilla que ya venía dando que hablar. La victoria de Olympiacos dio cierto respiro a los blancos, aunque el sabor seguía siendo agridulce. La victoria no es suficiente para un equipo que aspira a la excelencia. Un nuevo empate en el estadio Montilivi ante el Girona volvió a encender los fantasmas de la destitución del técnico. Y la derrota ante el Celta no hizo más que avivar este sentimiento. El Manchester City sacó la mejor cara de los blancos, que no supieron retener la ventaja inicial. Una cara que no consiguieron mostrar ante el Alavés a pesar de la victoria.

La situación está llegando al límite y parece que Xabi Alonso tiene los días contados al frente del banquillo del Real Madrid. En medio de este terremoto, el nombre de Álvaro Arbeloa ha cogido fuerza como posible sustituto. El exjugador conoce bien el club, dado que pasó por las categorías inferiores y fue una pieza clave en el primer equipo. Además, sus primeros pasos como entrenador fueron de blanco.

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso (Europa Press)

La trayectoria de Álvaro Arbeloa en el Real Madrid

Álvaro Arbeloa inició su vinculación con el Real Madrid en 2001, cuando ingresó en las categorías inferiores procedente de Salamanca. Tras su paso por el Juvenil A, alcanzó una etapa destacada en su recorrido formativo al integrarse en el Real Madrid Castilla. Durante la campaña 2004-2005, formó parte de la plantilla que logró el ascenso a la Segunda División, un hito que contribuyó a proyectar su carrera profesional. Posteriormente, Arbeloa desarrolló una carrera importante en el fútbol internacional. Antes de consolidarse en el primer equipo blanco, jugó tres temporadas en el Liverpool, equipo con el que acumuló casi un centenar de partidos oficiales y adquirió experiencia en la liga inglesa. Su desempeño en el conjunto inglés le abrió las puertas para regresar a la plantilla principal del Real Madrid en 2009.

Como jugador blanco, Arbeloa disputó 238 encuentros entre 2009 y 2016. Fue parte del plantel durante una de las fases más exitosas en la historia reciente del club: conquistó dos Copas de Europa, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una Liga, dos Copas del Rey y una Supercopa de España. Estas temporadas se identifican como un periodo clave donde el club recuperó protagonismo nacional e internacional. En el contexto de la selección española, Arbeloa alcanzó 56 internacionalidades. Integró la llamada generación dorada, que consiguió el título del Mundial 2010 en Sudáfrica y dos Eurocopas de forma consecutiva, en 2008 y en 2012. Su contribución al combinado nacional lo posicionó como un referente dentro y fuera del campo.

Álvaro Arbeloa con el Real Madrid (REUTERS/Sergio Pérez)

Una vez finalizada su etapa como futbolista profesional, Arbeloa permaneció vinculado a la estructura del Real Madrid, dedicándose a la dirección técnica de las categorías juveniles desde 2020. Comenzó como entrenador del Infantil A, equipo con el que logró conquistar la Liga en su primera temporada. Posteriormente, dirigió al Cadete A y, desde 2022, asumió la responsabilidad del Juvenil A. Con este último equipo, conquistó los títulos más relevantes a nivel juvenil, incluyendo la consecución del triplete en la campaña 2022-2023, sumando Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones, y repitió el título de liga en la temporada más reciente.

El espartano del vestuario blanco

Durante su etapa como jugador blanco, Álvaro Arbeloa se ganó el mote de espartano por las palabras que pronunció a los miles de aficionados que acudieron a la fan zone de Kiev, el 26 de mayo de 2018, para la final de la Champions contra el Liverpool. “Amigos espartanos, eran muchos menos en las Termópilas, como vamos a ser nosotros hoy. Pero se nos va a oír mucho más que a ellos porque sois los mejores. ¿Madridistas, cuál es vuestro oficio? Quiero que se os escuche esta noche porque los jugadores van a morir por vosotros y vosotros tenéis que morir por ellos. ¡Hala Madrid!”, pronunció el entonces jugador.

Ahora es el líder de los espartanos del Real Madrid Castilla, equipo que dirige desde el pasado mes de mayo, aunque su nombre suena para dirigir la plantilla del primer equipo blanco. Hasta el momento, la directiva del club de Chamartín no ha movido ficha y Xabi Alonso continúa al frente del plantel, aunque parece que tiene los días contados si la situación de los blancos no cambia a corto plazo.

