Las razones de la eliminación de España del Mundial de Qatar 2022

Luis Enrique enfatizó en la falta de gol de su equipo ante Marruecos (Foto: Reuters)

(Enviado especial a Doha, Qatar) España llegó a este Mundial con el deseo de hacer historia con un equipo plagado de jóvenes y un entrenador que despierta tantos amores como críticas en su territorio. El golpe que le dio Marruecos en octavos de final dejó a todos sin palabras. Un resultado absolutamente inesperado. Distintos periodistas españoles han coincidido que el factor del ataque es una de las razones que generó este tropiezo de la Furia Roja.

El propio Luis Enrique deslizó algo similar en su última conferencia de prensa en el Education City Stadium: “Si algo hemos hecho es dominar el partido, nos ha faltado el gol. Dominar el partido, el centro del campo, generar situaciones de progresión ante un rival encerrado al máximo, con muchísima calidad defensiva, con muchísimo nivel… Es cierto que se nos puede achacar por no haber generado más ocasiones. Estoy de acuerdo. Podríamos haber generado más ocasiones, podríamos haber sido más efectivos en los últimos metros, pero yo, que conozco muy bien esa fase del juego, sé qué es la fase en la que menos espacio y tiempo hay. Marruecos se ha defendido muy bien”.

El periodista Damiá López, del diario La Vanguardia, coincide con esa mirada: “No era esperada esta eliminación. Cuando juegas contra Marruecos en estas instancias esperas ganar. Este partido se debía ganar sí o sí. Aunque Marruecos ha demostrado que es un muy buen equipo no deja de ser un rival menor. Se ha visto la realidad, el nivel es el que es. Cuando Japón se puso un gol a favor, ya no se pudo remontar. Cuando se te pone un equipo atrás defendiendo en diez metros falta un jugador diferencial, faltan estrellas. Hay buenos jugadores, buenos volantes, que tocan bien el balón, pero al final falta un jugador que pueda crearte algo, alguna súper estrella que te haga estar entre los mejores”.

El enviado de OkDiario, Paco Rabadán, es más crudo en su análisis y apunta directo contra el DT: “Hemos visto un equipo que ha ido de más a menos, empezó fuertísimo y se ha ido caído físicamente cuando pasaron los partidos. Los equipos han trabajado muy bien, estudiaron el juego de España, la presión y el toque. Ha colapsado: colapsó contra Japón, colapsó contra Marruecos y se estrelló contra dos equipos muy inferiores. Es un fracaso de Luis Enrique. Después de todo el ruido que ha generado, decir que era el factor diferencial, que haya cosechado este resultado es una grandísima decepción. Nos demuestra a todas luces que puede ser un entrenador que fanfarronea mucho pero a la hora de la verdad no da la talla. Los cuartos de final son obligatorios y luego soñar”.

Luis Enrique cosecha amores y críticas en España

Ferrán Martínez Alonso, del periódico catalán Mundo Deportivo, sin embargo, insiste con la fase ofensiva: “España queda afuera porque es un equipo que vino aquí con la gran duda de no tener gol, de faltar delanteros referencia. En 120 minutos una selección que domina y es capaz de generar hasta que llega al área, pero en el área le falta eficacia o saber clavar el diente u oler un poco más la sangre. No tiene ningún jugador de este calibre, de estas características”.

Y agrega sobre la gran cantidad de apuestas que trajo Luis Enrique: “Es un plantel joven, pero queda la sensación de que había equipo para algo más. Hay mucho potencial, pero por ejemplo fueron una pena los dos últimos años de Ansu Fati, que seguramente es el futbolista más diferencial que tienes arriba, no ha llegado en su mejor versión. En el centro del campo también, se va a retirar Busquets pero quedarán Rodri, Pedri y Gavi. La defensa con Pau Torres, Éric García, Balde, hay muchísimo potencial. Futuro hay, pero se había generado mucha expectativa tras el 7-0 ante Costa Rica”.

“A mí que muestre su casa más afable y lo haga por una causa buena de unos niños con una enfermedad tan cruel como es el cáncer, me parece perfecto. Lo que ha hecho, abrir lo que se vive dentro. He tenido la fortuna de ver a mi seleccionador todas las noches abierto a la gente en Twitch, una cara amable que muchas veces no conocemos de él y luego he visto la cara más agria de él con algunos periodistas, que como siempre pasa en España vamos a la guerra o a favor; y Luis Enrique no tiene término medio. Entiendo que no hay mejor seleccionador para España que Luis Enrique”, defiende el perfil alto que adiquirió el DT el periodista Roberto Morales Martínez de Agencia EFE.

Sin embargo, aclara que este resultado fue una “gran decepción” porque “España fue incapaz otra vez de plasmar en el marcador el dominio tan abrumador de la posesión”. El tema de las falencias en ataque es recurrente en los enviados españoles: “Hemos visto que es una posesión improductiva, que solamente tiras a puerta tres veces en 120 minutos, que te falta pegada. El factor fortuna tampoco ha estado de lado de España, el tiro en el palo en el 120, los penales se fallaron los tres. Luis Enrique deja un sello innegociable, muy bonito, un fútbol atractivo pero que no tiene premio”.

