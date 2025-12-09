Deportes

El llamativo consejo de Pep Guardiola a Xabi Alonso en medio de su crisis en el Real Madrid: la frase que se hizo viral

El director técnico del Manchester City habló en la previa al duelo de Champions League frente al Merengue y mostró empatía hacia su colega

El entrenador del Manchester City opinó sobre la crisis que atraviesa su colega del Real Madrid en la previa al partido de Champions League

Real Madrid recibirá el miércoles al Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu por la sexta fecha de la Champions League en un duelo clave para comenzar a definir a los clasificados a octavos de final. Durante la conferencia de prensa previa, Pep Guardiola fue consultado por la situación de su colega Xabi Alonso, cuestionado por el desempeño del Merengue en los últimos partidos, sumado a un supuesto quiebre con algunos jugadores, y sorprendió con un particular consejo.

Ante los medios, el estratega catalán empatizó con Alonso, a quien dirigió en su etapa del Bayern Múnich. "Me preguntas por el futuro de Xabi y yo sólo le deseo lo mejor, por la estima que le tengo. Pero es una respuesta que desconozco. La realidad la conocen ustedes, yo estoy muy lejos y no vivo aquí“, respondió ante una de las consultas de los periodistas españoles.

“Con Xabi trabajamos juntos dos años y medio y fue increíble. Compartimos muchas cosas. Pero Barcelona y Real Madrid son los clubes más complicados de entrenar, por la presión y el entorno. Está siendo una temporada complicada y todo gira alrededor de ganar... y cuando no ganas, ya sabes lo que sucede. A mí me pasó la temporada pasada. Pero Xabi es capaz de sacar esto adelante”, continuó Guardiola.

Pep Guardiola habló sobre Xabi Alonso y su presente en el Real Madrid durante la conferencia de prensa previa al choque de Champions League

Luego, el técnico del City respondió acerca del consejo que le daría a su par. “Que mee con la suya. Y como no meará colonia, le irá bien. Ya verás. Les he guardado un titular”, soltó con una pícara sonrisa ante la prensa. Y agregó sobre el foco de conflicto entre referentes del vestuario del Real Madrid con Xabi Alonso: “No estoy dentro, no sé si lo están o no. Pero depende. La jerarquía al final es poder. Si los directivos quieren dárselo al entrenador, lo tendrá y si quieren a los jugadores, lo tendrá ellos”.

Por último, Guardiola también se refirió a la chance de que una victoria del City en Madrid pueda terminar con el ciclo de Alonso. “Yo sólo puedo responder que no he hablado con Florentino (Pérez), ni me ha dicho que mañana vaya a ser el último partido suyo (por Xabi Alonso), si pierde. Hacen muchas hipótesis y es algo que nos pasa a todos. Pero entiendo que Xabi domina la situación, sabe de qué va este invento y sé qué rival nos vamos a encontrar mañana. Yo me preocupo de analizar a mi equipo y de pensar en la actitud: para ganar al Madrid en esta competición no vale con ser mejor, sino que tienes que ser muchísimo mejor. Y eso implica muchas cosas. Como influyen muchas cosas. A pensar en ganar, en hacerlo lo mejor posible y estar bien en febrero-marzo, que si ambos pasamos será cuando nos volveremos a encontrar, Madrid y City, porque siempre nos volvemos a encontrar”, concluyó.

Manchester City (10) tendrá una gran oportunidad de pasar en puntos al Real Madrid (12) si consigue la victoria como visitante. El conjunto español, que viene de vencer 4-3 al Olympiacos en la Champions League, pero en La Liga ganó un partido de los últimos cuatro y perdió la punta con el Barcelona. Un tropiezo con el elenco inglés podría dejarlo afuera del Top 8 en la competencia europea y además alimentaría los fantasmas de una posible salida en medio de una crisis que parece recién comenzar.

