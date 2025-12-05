Sorteo del Mundial 2026: a qué hora es y dónde verlo en España

El sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre. (FIFA)

El sorteo de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 tendrá lugar en Washington este viernes 5 de diciembre a las 18:00. La gran cita del fútbol comienza a ultimar detalles de cara a su inicio el próximo 11 de junio.

España sueña con levantar de nuevo una Copa del Mundo y llega al sorteo como la número uno del ranking mundial de la FIFA y como vigente campeona de Europa. En la clasificación le siguen otros grandes favoritos a llevarse el trofeo, como Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Alemania o Portugal.

La Roja llega tras una clasificación prácticamente inmaculada, solo con el pequeño borrón del empate final ante Turquía. La gran forma del combinado de Luis de la Fuente le ha permitido entrar en el bombo como una de las 12 cabezas de serie.

Funcionamiento del sorteo

Por primera vez en la historia, la competición contará con 48 selecciones y se disputará en 16 sedes repartidas entre tres países: Estados Unidos, Canadá y México. Los anfitriones van al bombo 1 y tienen ya predefinidos los grupos (Estados Unidos al D, México al A y Canadá al B). A su vez, los clasificados mediante la repesca irán directamente al 4.

Dentro de los 12 grupos de cuatro equipos no se podrán enfrentar dos de la misma confederación, salvo en el caso de los europeos, que superan en número a los grupos y, por tanto, tendrá que haber dos europeos en cuatro de ellos. A dieciseisavos pasarán los dos mejores de cada grupo y las ocho mejores terceras.

Otro elemento destacado será que, en caso de clasificarse a las eliminatorias, España y Argentina (número 1 y 2 del mundo) irán a partes diferentes del cuadro y no se medirían hasta una hipotética final. También se aplicará esta medida con el tercero y el cuarto, Francia e Inglaterra.

Bombos para el Mundial 2026 con los países clasificados y por clasificar. Crédito: FIFA

Los bombos del Mundial 2026

Bombo 1: Canadá, Estados Unidos, México, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curaçao, Haití, Nueva Zelanda, Europeo Playoff A (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia), Europeo Playoff B (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania), Europeo Playoff C (Turquía, Rumanía, Eslovaquia o Kosovo), Europeo Playoff D (Dinamarca, Macedonia del Norte, Chequia o Irlanda), FIFA Playoff 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo) y FIFA Playoff 2 (Bolivia, Surinam o Iraq).

España podría verse las caras, en el peor de los casos, con Colombia, Noruega y Ghana u otra opción como Marruecos, Noruega y Curaçao. Un escenario más idílico en principio lo conformarían Ecuador, Uzbekistán y Haití o Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda.

A qué hora es y dónde ver el sorteo

El sorteo del Mundial 2026 tendrá lugar hoy viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy, en Washington (Estados Unidos). La ceremonia comenzará a las 18:00 en España y se emitirá en La 1, Gol TV y el canal oficial de la FIFA, la misma institución irá publicando los resultados en redes sociales. Además, se podrá seguir la cobertura en directo aquí en la web de Infobae España.

Preparativos para el sorteo del Mundial

Al día siguiente, el 6 de diciembre, la FIFA publicará el calendario actualizado, indicando también los estadios y los horarios de inicio de cada encuentro. Ese anuncio está previsto para las 17:00 horas en España.