A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid

Un partido entre el Atlético Madrid y FC Barcelona (REUTERS/Juan Medina)

El Barcelona y el Atlético de Madrid se citan este martes en uno de los encuentros más señalados del calendario del fútbol español. El partido, previsto originalmente para la jornada 19 de LaLiga EA Sports, se disputa por adelantado a causa del apretado calendario que afecta a ambos conjuntos en este tramo de la temporada. La razón principal de este adelanto es la participación de los dos equipos en la próxima edición de la Supercopa de España, que se celebrará en enero, lo que hacía inviable la disputa del duelo en las fechas inicialmente programadas. Así, tanto culés como rojiblancos saltarán al césped del Spotify Camp Nou en una fecha poco habitual, con la certeza de que los puntos en juego resultarán determinantes en sus aspiraciones ligueras.

El momento de forma con el que ambos equipos llegan a este compromiso refleja un duelo de alto voltaje. Los dirigidos por Hansi Flick atraviesan un positivo momento en LaLiga, con una secuencia de cuatro victorias consecutivas que ha reforzado la confianza y estabilidad dentro del vestuario. Los azulgranas, tras dejar atrás el tropiezo sufrido ante el Chelsea en competición continental, responden con autoridad en las jornadas ligueras, a la vez que mantienen vivo el recuerdo del resultado adverso cosechado ante el Atlético de Madrid la pasada temporada en Montjuïc. El cuadro catalán encara el choque con la doble motivación de mantener su buena racha y de enmendar aquello que quedó pendiente en su anterior enfrentamiento frente a los colchoneros como local.

En la otra orilla, el Atlético de Madrid de Diego Simeone viaja con la inercia de siete victorias consecutivas en LaLiga. Los madrileños han firmado un mes de noviembre inmejorable, siendo uno de los equipos más sólidos tanto en defensa como en ataque. Esta serie de logros ha permitido a los de Simeone recortar distancias con la parte alta de la clasificación y reavivar la ilusión por el campeonato doméstico. Una victoria en la ciudad condal permitiría al conjunto rojiblanco igualar en puntos al Barcelona en la tabla, lo que añade un aliciente adicional a un encuentro que ya de por sí genera grandes expectativas.

Un partido entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona (EFE / Chema Moya)

La historia reciente y los precedentes históricos acompañan este enfrentamiento. Barcelona y Atlético de Madrid se han visto las caras en 246 ocasiones a lo largo de los años. El balance favorece a los catalanes, con 112 victorias, mientras que los madrileños han conseguido imponerse en 77 duelos. Además, el empate ha sido el resultado en 57 de esos compromisos, un dato que pone de manifiesto la gran rivalidad que existe entre ambos clubes y la imprevisibilidad de cada cita que disputan.

A qué hora y dónde ver el partido

El partido está programado para las 21:00 horas del martes y, dada su trascendencia, será retransmitido por diversos canales. Los aficionados podrán seguirlo en España a través de Movistar Plus+, situado en el dial 7 para los que cuentan con el paquete básico. También estará disponible en otras señales como M+ LaLiga (dial 54 de Movistar Plus+ o dial 110 de Orange TV), M+ LaLiga 2 (dial 57 de Movistar Plus+ o dial 112 de Orange TV), Orange Fútbol 1 (dial 107 de Orange TV), M+ Vamos 2 (dial 51 de Movistar Plus+) y en LaLiga TV Bar, canal orientado especialmente para establecimientos hosteleros y locales públicos.

Así será el nuevo estadio del FC Barcelona

El apretado calendario ha obligado tanto a Barcelona como a Atlético de Madrid a preparar uno de los desafíos más exigentes en medio de una temporada ya de por sí apretada. Mientras el Barcelona busca afianzar su estatus de candidato al título y prolongar su buena racha bajo las órdenes de Flick, el Atlético confía en plantar cara con su reconocida solidez táctica y el impulso de la confianza que le han dado sus últimos compromisos. Un nuevo episodio de una rivalidad histórica, con puntos mucho más valiosos de lo habitual, se disputa en el feudo culé en una noche en la que el fútbol nacional fija toda su atención.