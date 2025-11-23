España - Italia, en directo: Berrettini y Carreño afrontar el primer partido de la final de la Copa Davis

El jugador español Pablo Carreño en la Copa Davis (REUTERS/Alessandro Garofalo)

España jugará la final de la Copa Davis 2025 tras vencer a Alemania en una ajustada serie de semifinales con marcador 2-1. Bajo el liderazgo de David Ferrer, el conjunto español aseguró su presencia en la disputa por el título en una jornada marcada por la tensión y la calidad tenística. Pablo Carreño otorgó el primer punto a España tras imponerse en el encuentro individual, mientras que Marcel Granollers y Pedro Martínez consiguieron la victoria decisiva en el partido de dobles ante la pareja alemana. El esfuerzo conjunto permitió al equipo superar un desafío exigente y alcanzar una nueva final en esta histórica competición.

En la otra semifinal, Italia confirmó su dominio frente a Austria y garantizó su presencia en la final antes de que se pudiese disputar el partido de dobles. Matteo Berrettini y Flavio Cobolli, ganadores en los duelos individuales, dieron ventaja suficiente a la escuadra italiana, que se mantiene invicta en la edición 2025. Así, el cruce definitivo enfrentará a España e Italia por el título de Copa Davis, en una final que reunirá a jugadores experimentados y talento emergente, y en la que ambos equipos buscarán consolidar su gran momento con el trofeo más prestigioso del tenis por equipos