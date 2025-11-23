España Deportes

España - Italia, en directo: Berrettini y Carreño afrontar el primer partido de la final de la Copa Davis

Sigue el minuto a minuto del partido entre la Armada y el equipo italiano

Guardar
El jugador español Pablo Carreño
El jugador español Pablo Carreño en la Copa Davis (REUTERS/Alessandro Garofalo)

España jugará la final de la Copa Davis 2025 tras vencer a Alemania en una ajustada serie de semifinales con marcador 2-1. Bajo el liderazgo de David Ferrer, el conjunto español aseguró su presencia en la disputa por el título en una jornada marcada por la tensión y la calidad tenística. Pablo Carreño otorgó el primer punto a España tras imponerse en el encuentro individual, mientras que Marcel Granollers y Pedro Martínez consiguieron la victoria decisiva en el partido de dobles ante la pareja alemana. El esfuerzo conjunto permitió al equipo superar un desafío exigente y alcanzar una nueva final en esta histórica competición.

En la otra semifinal, Italia confirmó su dominio frente a Austria y garantizó su presencia en la final antes de que se pudiese disputar el partido de dobles. Matteo Berrettini y Flavio Cobolli, ganadores en los duelos individuales, dieron ventaja suficiente a la escuadra italiana, que se mantiene invicta en la edición 2025. Así, el cruce definitivo enfrentará a España e Italia por el título de Copa Davis, en una final que reunirá a jugadores experimentados y talento emergente, y en la que ambos equipos buscarán consolidar su gran momento con el trofeo más prestigioso del tenis por equipos

14:35 hsHoy

Berrettini - Carreño: 2-2, en el primer set

Pablo tira de su potente saque para llevarse el servicio ante el italiano

14:31 hsHoy

Berrettini - Carreño: 2-1, en el primer set

Carreño consigue llevar el juego hasta el 40-40, forzando los errores de Berrettini desde el fondo de la pista, pero una volea desde la red y su potente saque son suficientes para que el italiano gane el juego

14:25 hsHoy

Berrettini - Carreño: 1-1, en el primer set

Carreño comete varios errores desde fondo de la pista, pero consigue reponerse y mover al italiano a lo ancho de la pista para llevarse su servicio

14:20 hsHoy

Berrettini - Carreño: 1-0, en el primer set

El italiano arranca el partido con varios ace para dejar a Carreño descuadrado y a pesar de que el español consigue llevarle al error, consigue cerrar el servicio

14:14 hsHoy

Carreño y Berrettini ya están en la pista calentando

14:06 hsHoy

Suenan los himnos en la pista SuperTennis Arena de Bolonia

14:03 hsHoy

Ya salen los dos equipo a la pista. Esto está a punto de empezar

13:50 hsHoy

Durante la edición de 2024, fue Italia quien se llevó el trofeo de la Copa Davis. Este año tratarán de volver a repetir la gesta, aunque sin Sinner, quien no ha querido participar en el campeonato por decisión propia

13:32 hsHoy

El primer partido será entre Pablo Carreño y Matteo Berrettini

13:21 hsHoy

Así fue la última vez que España ganó la Copa Davis: un héroe llamado Bautista, las lágrimas de Nadal y la sexta ensaladera

España ganó su última ensaladera en 2019, con el Rafa Nadal, Feliciano López, Pablo Carreño, Marcel Granollers y Roberto Bautista en el equipo

El equipo de España tras
El equipo de España tras ganar la Copa Davis en 2019 (REUTERS/Susana Verá)

Este jueves España tiene una cita con la Copa Davis. Llegan tras recibir un duro golpe: la baja de última hora de Alcaraz. El tenista de Murcia sufre un edema en el isquio derecho, lesión que comenzó durante las ATP Finals y que se agravó durante la final ante Jannik Sinner de ese mismo torneo. Durante el duelo por la copa, Carlitos necesitó que entrara el fisio para hacer un masaje y ponerle un vendaje en la zona. Una baja importante para afrontar el camino hacia la ensaladera, aunque España sabe adaptarse a las circunstancias. Ya lo hicieron durante su última conquista en 2019 con Roberto Bautista como protagonista.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

EspañaItaliaCopa DavisTenisTenis EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas noticias

Florentino Pérez, sobre el ‘caso Negreira’ y el Barcelona: “No es normal que hayan pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones durante 17 años”

El presidente del Real Madrid acudió a la Asamblea General del club blanco para abordar diferentes cuestiones críticas que afectan al equipo y al fútbol español

Florentino Pérez, sobre el ‘caso

Unión FC, el equipo gestionado por deportistas de élite: “Nos permite seguir vinculados a la competición desde otras áreas tras retirarnos”

Mario Mola habla con ‘Infobae España’ sobre el club y cuenta cómo nació el proyecto y sus objetivos

Unión FC, el equipo gestionado

Sonia Bermúdez anuncia las 25 convocadas para la final de la Nations League femenina: Edna Imade es la gran novedad

España prepara la final de la Liga de Naciones ante Alemania a doble partido con la goleadora txuri urdin como sorpresa

Sonia Bermúdez anuncia las 25

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español

El equipo antes conocido como Israel Premier-Tech cambia su estructura gracias a la empresa del exfutbolista y una plataforma de inversión global con sede en Ginebra

Andrés Iniesta tras el nacimiento

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España perdió el primer duelo, ganó el segundo y en el dobles selló su clasificación para semifinales

Cuartos de Final de la

ÚLTIMAS NOTICIAS

La desopilante discusión de Jimena

La desopilante discusión de Jimena Barón y su pareja por las compras en un supermercado: “Me trataste de rata”

La aplicación segura para ver en español Las Guerreras K-Pop y evitar Magis TV o XUPER TV

Alerta en Gmail y Google: crean una estafa que pone en riesgo todos tus archivos guardados

Temporada de verano 2026: comienzan a regir las multas en Mar del Plata para quienes fumen en las playas

Inversiones récord en IA y centros de datos impulsan una “economía a dos velocidades” en EEUU

INFOBAE AMÉRICA

Lula dijo que quiere hablar

Lula dijo que quiere hablar con Trump sobre el despliegue militar de Estados Unidos cerca de Venezuela

Acurrucarse y “secarse”: el sorprendente comportamiento de las cucarachas silbadoras de Madagascar ante el cambio climático

Inversiones récord en IA y centros de datos impulsan una “economía a dos velocidades” en EEUU

El vórtice polar podría causar frío extremo y nevadas a partir de esta semana en Estados Unidos

El auge de la IA está cambiando de velocidad: ¿por qué la gente no puede dejar de preocuparse?

DEPORTES

Boca Juniors recibe al Talleres

Boca Juniors recibe al Talleres de Carlos Tevez en la Bombonera por los octavos del Torneo Clausura: hora, TV y probables formaciones

Se definió el rival de Argentina en el debut de los Qualifiers 2026 de la Copa Davis: quién será y dónde se jugará la serie

Arranca el Argentina Open WTA 125: dos tenistas nacionales y una baja sensible en el cuadro principal

Rosario Central recibirá a Estudiantes por los octavos de final del Torneo Clausura: hora, TV y probables formaciones

El Inter Miami de Lionel Messi irá en búsqueda del pase a la final de la Conferencia Este de la MLS: hora, TV y posibles formaciones