España - Italia, en directo: Berrettini y Carreño afrontar el primer partido de la final de la Copa Davis

España jugará la final de la Copa Davis 2025 tras vencer a Alemania en una ajustada serie de semifinales con marcador 2-1. Bajo el liderazgo de David Ferrer, el conjunto español aseguró su presencia en la disputa por el título en una jornada marcada por la tensión y la calidad tenística. Pablo Carreño otorgó el primer punto a España tras imponerse en el encuentro individual, mientras que Marcel Granollers y Pedro Martínez consiguieron la victoria decisiva en el partido de dobles ante la pareja alemana. El esfuerzo conjunto permitió al equipo superar un desafío exigente y alcanzar una nueva final en esta histórica competición.
En la otra semifinal, Italia confirmó su dominio frente a Austria y garantizó su presencia en la final antes de que se pudiese disputar el partido de dobles. Matteo Berrettini y Flavio Cobolli, ganadores en los duelos individuales, dieron ventaja suficiente a la escuadra italiana, que se mantiene invicta en la edición 2025. Así, el cruce definitivo enfrentará a España e Italia por el título de Copa Davis, en una final que reunirá a jugadores experimentados y talento emergente, y en la que ambos equipos buscarán consolidar su gran momento con el trofeo más prestigioso del tenis por equipos
Pablo tira de su potente saque para llevarse el servicio ante el italiano
Carreño consigue llevar el juego hasta el 40-40, forzando los errores de Berrettini desde el fondo de la pista, pero una volea desde la red y su potente saque son suficientes para que el italiano gane el juego
Carreño comete varios errores desde fondo de la pista, pero consigue reponerse y mover al italiano a lo ancho de la pista para llevarse su servicio
El italiano arranca el partido con varios ace para dejar a Carreño descuadrado y a pesar de que el español consigue llevarle al error, consigue cerrar el servicio
Carreño y Berrettini ya están en la pista calentando
Suenan los himnos en la pista SuperTennis Arena de Bolonia
Ya salen los dos equipo a la pista. Esto está a punto de empezar
Durante la edición de 2024, fue Italia quien se llevó el trofeo de la Copa Davis. Este año tratarán de volver a repetir la gesta, aunque sin Sinner, quien no ha querido participar en el campeonato por decisión propia
El primer partido será entre Pablo Carreño y Matteo Berrettini
Este jueves España tiene una cita con la Copa Davis. Llegan tras recibir un duro golpe: la baja de última hora de Alcaraz. El tenista de Murcia sufre un edema en el isquio derecho, lesión que comenzó durante las ATP Finals y que se agravó durante la final ante Jannik Sinner de ese mismo torneo. Durante el duelo por la copa, Carlitos necesitó que entrara el fisio para hacer un masaje y ponerle un vendaje en la zona. Una baja importante para afrontar el camino hacia la ensaladera, aunque España sabe adaptarse a las circunstancias. Ya lo hicieron durante su última conquista en 2019 con Roberto Bautista como protagonista.