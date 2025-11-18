Una España de récord pone rumbo al Mundial tras el empate ante Turquía: La Roja iguala la racha sin perder de Italia

El delantero de España, Mikel Oyarzabal hace el segundo gol (EFE / Julio Muñoz)

España no conoce la palabra derrota, al menos, desde hace 31 partidos. La selección española ha conseguido establecer un nuevo récord histórico en el fútbol internacional tras sellar su clasificación para el Mundial de 2026 gracias a un empate ante Turquía. No fueron capaces de alzarse con la victoria, que por momentos estuvieron cerca de lograr, pero sí han conseguido mantener su racha de partidos sin perder. Una dinámica con la que el equipo de Luis de la Fuente ha conseguido igualar el récord europeo de 31 partidos oficiales sin perder, marca previamente ostentada por Italia.

El trámite en el estadio mostró a dos equipos que afrontaron el duelo con estrategias menos conservadoras, ya que la clasificación para España se encontraba prácticamente asegurada en la jornada anterior. Desde el inicio, la selección española propuso un juego ofensivo y obtuvo recompensa con un tanto de Dani Olmo durante los primeros minutos. El empate de Gul en la recta final de la primera mitad dio paso a una segunda parte de tiras y aflojas, en la que Ozcan adelantó a Turquía y Mikel Oyarzabal anotó el gol del empate, resultado que certificó el acceso español al torneo global.

Los jugadores de la selección española celebrando el gol de Dani Olmo ante Turquía (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

España, además de conseguir la clasificación para la Copa del Mundo, ha conseguido extender su racha como invicto, una secuencia que comenzó tras la derrota sufrida el 28 de marzo de 2023 en Glasgow frente a Escocia. Aquel revés motivó una serie de reajustes tácticos y una revisión profunda dentro del grupo, decisiones que permitieron a la selección reconstruirse bajo el liderazgo de Luis de la Fuente. Los 31 partidos consecutivos sin perder igualan el registro alcanzado por Italia entre 2018 y 2021, convirtiendo a España en la segunda selección europea que logra esta cifra en competiciones oficiales. El anterior récord nacional se remontaba a la época de Vicente del Bosque, quien condujo a la selección a 30 encuentros invicta entre 2010 y 2013, ciclo en el que España conquistó la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 y la Eurocopa de 2012.

El camino de España hasta el Mundial

España obtuvo resultados contundentes en sus encuentros frente a Bulgaria y Georgia. Contra Bulgaria, la selección logró dos victorias: un 0-3 en el partido disputado como visitante y un 4-0 en casa. En ambos compromisos, la superioridad española quedó reflejada en el marcador. Frente a Georgia, el equipo nacional sumó otros dos triunfos, con un 2-0 y un 0-4 que confirmaron el buen rendimiento de los dirigidos por Luis de la Fuente. El resultado más destacado de esta fase llegó ante Turquía, con una goleada por 0-6 que dejó al conjunto español muy cerca de la clasificación al Mundial.

Aunque los resultados favorecieron ampliamente a España, la clasificación matemática para el Mundial de 2026, no había conseguido, todavía faltaba el duelo ante Turquía. La amplia diferencia de goles y puntos respecto a sus rivales directos hacía que la presencia de la selección española en el torneo fuera prácticamente segura. La única posibilidad que impediría el pase era una derrota ante Turquía por más de seis goles de diferencia. A pesar de no lograr la victoria, España certificó su plaza en el Mundial, mientras sigue ampliando su racha de partidos sin conocer la palabra derrota.