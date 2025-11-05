Estados Unidos

El demócrata Zohran Mamdani ganó las elecciones a la alcaldía de Nueva York

El legislador estatal y socialista demócrata autodefinido, de 34 años, se convertirá en el alcalde más joven de la ciudad en más de un siglo. Sustituirá al actual alcalde Eric Adams, quien retiró su candidatura a la reelección en septiembre

Zohran Mamdani, candidato demócrata a
Zohran Mamdani, candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, saluda a los votantes durante las elecciones en Brooklyn, Nueva York (REUTERS/Kylie Cooper)

El demócrata Zohran Mamdani fue elegido este martes alcalde de la ciudad de Nueva York, convirtiéndose en el primer alcalde musulmán y el más joven en más de un siglo en liderar el gobierno local, tras una campaña impulsada por el ala progresista del Partido Demócrata.

Mamdani, de 34 años, logró una victoria histórica al derrotar al ex gobernador Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa, en una contienda que registró la mayor participación ciudadana en más de medio siglo, con más de dos millones de votos emitidos.

El socialista demócrata, hijo de madre india y nacido en Uganda, se convierte también en el primer alcalde de ascendencia surasiática y el primero natural de África en dirigir la ciudad. Asumirá el cargo el 1 de enero.

Su campaña se centró en la justicia social y en propuestas económicas a favor de las clases media y baja. Prometió guarderías gratuitas, colectivos urbanos sin costo, supermercados públicos y la creación de un Departamento de Seguridad Comunitaria que priorice equipos de salud mental sobre la respuesta policial.

Simpatizantes celebran la victoria del
Simpatizantes celebran la victoria del candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani (REUTERS/Shannon Stapleton)

En su discurso de victoria en Brooklyn, Mamdani celebró junto a familiares y seguidores entre banderas musulmanas, carteles de campaña y canciones populares. En redes sociales, difundió un video con el mensaje: “La siguiente y última parada es el Ayuntamiento”.

Su rival Andrew Cuomo, quien renunció hace cuatro años tras denuncias de acoso sexual, intentó regresar como independiente y calificó a Mamdani de “peligro para la ciudad” por sus críticas a Israel y su apoyo a la orden internacional de arresto contra el primer ministro Benjamín Netanyahu.

La victoria de Mamdani representa un impulso para el ala progresista del Partido Demócrata y coloca a la izquierda neoyorquina en una posición de influencia inédita en la política local.

Zohran Mamdani, candidato demócrata a
Zohran Mamdani, candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, junto a sus seguidores este martes (REUTERS/Kylie Cooper)

Días previos a las elecciones, el presidente Donald Trump calificando al alcalde electo de “antisemita” y “candidato comunista”.“¡Cualquier judío que vote por Zohran Mamdani, un antisemita declarado y probado, es una persona estúpida!”, publicó Trump en su plataforma Truth Social.

Añadió: “Si el candidato comunista Zohran Mamdani gana las elecciones a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, es muy improbable que contribuya con fondos federales más allá del mínimo indispensable a mi querida ciudad natal. Como comunista, esta otrora gran ciudad no tiene ninguna posibilidad de éxito, ni siquiera de sobrevivir”.

Mamdani, criticado por sus posturas hacia la policía y su apoyo a la causa palestina, prometió diálogo y pidió al actual comisionado del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) que continúe en el cargo. Entre sus prioridades, mencionó combatir el racismo policial y ampliar los servicios públicos para los sectores más vulnerables.

(Con información de EFE)

