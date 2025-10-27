Malas noticias para el Real Madrid de Xabi Alonso: Carvajal estará de baja de dos a tres meses por una lesión en la rodilla

El jugador del Real Madrid Dani Carvajal (Europa Press)

El Real Madrid ha confirmado en la jornada de este lunes la lesión de su capitán, Dani Carvajal. En un comunicado publicado por la entidad madridista, el club detalló los resultados de las pruebas médicas realizadas al futbolista tras el último partido frente al FC Barcelona, correspondiente al clásico disputado el domingo. Los blancos se alzaron con la victoria por 2-1 en estadio Santiago Bernabéu, en un duelo que terminó marcado por la polémica entre los jugadores de ambos equipos.

“Tras las pruebas realizadas a nuestro capitán Dani Carvajal por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado la presencia de un cuerpo libre articular en la rodilla derecha. Carvajal será sometido a una artroscopia”, indica el texto difundido por la institución. El anuncio generó una profunda preocupación tanto en el entorno del club como entre los aficionados, pues la participación de Carvajal en el duelo ante el Barça no mostraba señales visibles de molestias físicas.

El lateral había ingresado al campo de juego en el minuto 72, sustituyendo a Federico Valverde, sin aparentar complicaciones ni gestos de dolor mientras estaba sobre el césped. Lo cierto es que los focos, más que una posible lesión, captaron el cruce verbal y gestual que Carvajal protagonizó con Lamine Yamal en los instantes finales del partido, hecho que incluso llegó a suscitar especulaciones sobre sus implicancias en una futura convocatoria con la selección española. La verdadera magnitud del asunto se conoció solo después, al revelarse el alcance de la lesión en la rodilla del capitán madridista.

La información proporcionada por el Real Madrid no incluye un diagnóstico exacto sobre el tiempo de recuperación necesario tras la intervención. Una cuestión que podría mantenerle alejado del terreno de juego durante un periodo de baja entre dos y tres meses, aunque la evolución final dependerá del proceso quirúrgico y de la respuesta de Carvajal a las fases de recuperación y rehabilitación. Este escenario se presenta especialmente delicado porque la rodilla afectada es la misma que había sido intervenida anteriormente por una lesión de gravedad sufrida el 5 de octubre de 2024, hecho que mantuvo alejado a Carvajal de los terrenos de juego durante nueve meses. El regreso del defensa se produjo en el pasado verano, durante las semifinales del Mundial de Clubes, un torneo donde Carvajal reapareció en pleno tras un prolongado proceso de recuperación.

A lo largo de la presente temporada, Carvajal venía trabajando para recuperar la regularidad en su juego después de sufrir varios contratiempos físicos, incluyendo una lesión en el sóleo que este año le obligó a ausentarse casi un mes de la dinámica competitiva. El plan del jugador y del cuerpo técnico era aumentar progresivamente la carga de minutos, siempre bajo el seguimiento estricto de los servicios médicos, con el objetivo de alcanzar su mejor condición de cara a los compromisos decisivos del curso y del calendario internacional.

Dani Carvajal y su presencia en el Mundial 2026

La noticia de esta nueva lesión supone un duro contratiempo para el vestuario blanco, ahora privado de uno de sus principales baluartes defensivos en la recta final de la temporada. Además, la actual situación complica los planes individuales de Carvajal, quien había fijado la presencia en el próximo Mundial 2026 como uno de sus grandes objetivos. El club, por su parte, opta por la cautela y se limita a confirmar la intervención quirúrgica y los pasos a seguir, sin fijar plazos concretos de reincorporación ni comprometer fechas para su regreso a las convocatorias oficiales.

Dani Carvajal en la presentación del documental 'Topuria: Matador'.

A la espera de novedades sobre la evolución clínica del capitán, la noticia mantiene la incertidumbre en torno a la planificación del equipo y la cobertura del lateral derecho, así como el impacto potencial en futuras listas de la selección española, cuya defensa había contado en la última etapa con la jerarquía y experiencia de Dani Carvajal. La recuperación tras la artroscopia marcará ahora los tiempos y ritmos tanto para el futbolista como para el Real Madrid, en una fase del curso donde los márgenes para nuevos contratiempos se ven siempre reducidos.