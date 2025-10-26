España Deportes

Real Madrid - FC Barcelona, en directo: el primer Clásico de la temporada aterriza en el Santiago Bernabéu

Sigue el minuto a minuto del duelo entre los blancos y los azulgranas

Ana Pérez Navarro

Ana Pérez Navarro

13:24 hsHoy

Lamine Yamal calienta el Clásico entre Real Madrid y Barcelona: “Roban, se quejan...”

El jugador del FC Barcelona no se guardó sus opiniones en el Chup Chup de la Kings League frente a Ibai Llanos

Por Jose Manuel Rodríguez Camarero

Lamine Yamal celebra un gol
Lamine Yamal celebra un gol REUTERS/Isabel Infantes

El próximo domingo 26 de octubre a las 16:15 horas se enfrentan en la jornada 10 de La Liga el Real Madrid y el FC Barelona en el partido correspondiente a la décima jornada del campeonato regular. Por lo que se puede decir que es semana de Clásico y el momento en que este encuentro está en boca de todos.

12:56 hsHoy

A qué hora y dónde ver el Clásico, partido que enfrenta al Real Madrid y el FC Barcelona

Los blancos reciben a los azulgranas en el estadio Santiago Bernabéu, donde protagonizarán el primer Clásico de la temporada

Ana Pérez Navarro

Ana Pérez Navarro

El jugador del Real Madrid
El jugador del Real Madrid Mbappé y el FC Barcelona Lamine Yamal

Vuelve el Clásico. El estadio Santiago Bernabéu acogerá el domingo 26 de octubre una de las citas más importantes del calendario español: Real Madrid recibe al eterno rival, el FC Barcelona, por primera vez esta temporada. Será el primer Clásico de Xabi Alonso, que tan solo ha perdido un partido en lo que va de temporada ante el Atlético de Madrid. Por su parte, los azulgranas han perdido un encuentro y han empatado otro, lo que hace que los blancos se encuentren por delante con una diferencia de dos puntos. Una distancia que podría esfumarse si pierde el duelo en el templo.

12:47 hsHoy

¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae España. Hoy tenemos una cita muy especial: el Clásico. El Real Madrid, acude a la cita con necesidad de dar un golpe en la mesa y demostrar más cuerpo en las grandes citas, algo que no supo hacer ante el Atlético de Madrid y que tratará de lucir ante el eterno rival este domingo. Enfrente se encontrarán a un FC Barcelona desajustado, a quien la estrategia del fuera de juego que durante la campaña pasada les permitió descolocar a los equipos españoles, incluidos los de Chamartín, ya no les funciona y tratan de encontrar una nueva estrategia que les permita recuperar la superioridad del curso anterior.

