Real Madrid - FC Barcelona, en directo: el primer Clásico de la temporada aterriza en el Santiago Bernabéu

¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae España. Hoy tenemos una cita muy especial: el Clásico. El Real Madrid, acude a la cita con necesidad de dar un golpe en la mesa y demostrar más cuerpo en las grandes citas, algo que no supo hacer ante el Atlético de Madrid y que tratará de lucir ante el eterno rival este domingo. Enfrente se encontrarán a un FC Barcelona desajustado, a quien la estrategia del fuera de juego que durante la campaña pasada les permitió descolocar a los equipos españoles, incluidos los de Chamartín, ya no les funciona y tratan de encontrar una nueva estrategia que les permita recuperar la superioridad del curso anterior.