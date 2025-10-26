España Deportes

Juanma Civera, el joven de 14 años que se ha retirado del fútbol por una enfermedad cardíaca y al que Mestalla le rindió homenaje

Al joven guardameta le detectaron una miocardiopatía hipertrófica (MCH), una afección caracterizada por el engrosamiento del músculo cardíaco, lo que compromete el funcionamiento normal del corazón

Ana Pérez Navarro

Por Ana Pérez Navarro

El estadio de Mestalla (Europa Press)

El estadio de Mestalla fue escenario este sábado de un reconocimiento inusual que cruzó muros y aficiones más allá del resultado deportivo. A sus 14 años, Juanma Civera de la Fuente recibió un homenaje por parte de la Curva Nord y de la familia del Valencia CF tras conocerse que una enfermedad cardíaca le obliga a abandonar su progreso como portero en la cantera blanquinegra, como adelantó Tribuna Deportiva. El club y los seguidores han querido destacar tanto su trayectoria prometedora en el fútbol base como la actitud con la que afronta esta situación.

Desde los siete años, Juanma formó parte de las categorías inferiores del Valencia CF. Su crecimiento deportivo se reflejó en sus actuaciones con el equipo cadete, donde fue protagonista en distintas fases clasificatorias y especialmente en las tandas de penaltis, siempre bajo la presión de partidos cruciales. Su nombre comenzó a circular entre técnicos y ojeadores debido a su talento sobre el terreno de juego. Este verano, tras una pretemporada especialmente positiva, se proyectaba su ascenso dentro del equipo y su consolidación como una de las firmes promesas del club.

La progresión de Juanma Civera tuvo una interrupción inesperada cuando una revisión rutinaria reveló una patología cardíaca. El diagnóstico, confirmado por el servicio médico, fue de miocardiopatía hipertrófica (MCH), una afección caracterizada por el engrosamiento del músculo cardíaco, lo que compromete el funcionamiento normal del corazón y representa un riesgo serio si se mantiene la práctica deportiva de alta exigencia.

La imagen de una publicación de Instagram de Juamna Civera (juanma_vlc_)

A partir de ese momento, el entorno de Juanma vivió semanas complicadas, enfrentando no solo el diagnóstico médico, sino el hecho de dejar atrás una pasión. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el joven deportista ha comunicado su decisión de colgar las botas debido a su enfermedad. “Bueno, la verdad es que no sé ni por donde empezar. Hace un año me detectaron una enfermedad del corazón que, a día de hoy, no me permite jugar a fútbol. Dejo el fútbol por qué mi corazón no permite esforzarme al máximo, pero bueno, lo único que puedo hacer es dar las gracias a todo el mundo que siempre ha estado ahí conmigo confiando en mí”, comenzaba el escrito al que le acompaña una imagen del joven durante un partido.

“Sobre todo dar las gracias tanto a mis compañeros y entrenadores como al Valencia CF por todo lo que han hecho por mí. No tengo palabras para describir todo lo que he vivido con este equipo tan grande, todas las experiencias vividas, todas las compañías. Para mí sois mi familia. Gracias a todos por estar siempre conmigo os quiero a todos y decir que no es un adiós es hasta un tiempo”, concluía el texto de la publicación.

El gesto de Curva Nord hacia Juanma Civera

El acto celebrado en Mestalla, con un aplauso masivo y la participación de toda la Curva Nord, tuvo como propósito arropar públicamente a Juanma Civera y mostrar la unidad del club y su gente en un momento sensible. La grada coreó su nombre y diferentes pancartas reconocieron su esfuerzo y su carácter, en una imagen destacada por diversos medios. “Este sábado, Mestalla le ofrecerá el homenaje que merece: un aplauso largo, sentido y lleno de cariño para un joven que ha demostrado”, remarcó la organización del acto a través de redes sociales. De esta forma, la afición del Valencia CF ha rendido homenaje al joven jugador que se ha tenido que retirar de los terrenos de juegos debido a una enfermedad del corazón.

