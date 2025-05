La temporada del Valencia CF: del sufrimiento al desahogo

Paula Lerín

Valencia, 24 may (EFE).- El Valencia CF ha cerrado la temporada 2024/25 en la que ha pasado del sufrimiento de estar hasta 24 jornadas en puestos de descenso al desahogo tras la llegada de Carlos Corberán en invierno para salvar al equipo con tres jornadas de antelación y dejarlo duodécimo con 46 puntos.

De parecer estar condenado al descenso, a acabar en una zona media y cómoda de la tabla. El equipo ha pasado por un proceso de transformación desde la llegada del técnico valenciano, que suplió en Navidad a Rubén Baraja con el equipo colista, a siete puntos de la permanencia.

La etapa de Rubén Baraja: del crédito al desgaste

Después de salvar al equipo en la 2022/23 con su llegada en el tramo final de temporada y dirigir su primera campaña completa en la 2023/24, Rubén Baraja no fue capaz de sacar el máximo rendimiento a la plantilla en la presente temporada.

Con ‘el Pipo’, el Valencia solo sumó doce puntos en diecisiete partidos. El equipo apenas celebró dos victorias, sumó seis empates y sufrió nueve derrotas que lo dejaron en las posiciones más bajas de la clasificación.

Baraja comenzó la temporada 2024/25 con el crédito del trabajo del año anterior y el respaldo de la afición, que valoraba su historia como jugador valencianista y la apuesta por la cantera que salvó al Valencia del descenso en la última jornada. Sin embargo, poco a poco el equipo se cayó.

El Valencia empezó a desinflarse pronto, especialmente fuera de Mestalla, donde mostró una preocupante inoperancia ofensiva. Uno de los datos más significativos que marcaron su declive fue la racha de 436 minutos sin marcar un gol como visitante, una estadística que reflejaba la falta de soluciones en ataque.

Esta fragilidad fuera de casa se combinó con una preocupante incapacidad para cerrar partidos que empezaba ganando y, en consecuencia, las dudas y ansiedad se apoderaron del grupo. Al equipo le faltaba rigor táctico, solidez defensiva y recursos en ataque. El mensaje de Baraja comenzó a desgastarse y después del empate del Deportivo Alavés en Mestalla fue destituido en Navidad.

La etapa de Carlos Corberán: reacción, orden y salvación

El técnico de Cheste llegó en la madrugada del 25 de diciembre de 2024 como un ‘desconocido’ a Valencia para convertirse en el salvador del club. En apenas cinco meses, ha logrado enderezar el rumbo, dotar al equipo de identidad competitiva y sellar la permanencia en Primera División.

Desde su llegada, Corberán imprimió al equipo un sello más elaborado desde lo táctico. Apostó por un mayor control del balón, una presión más ordenada y un bloque más compacto, especialmente en campo propio. En ataque fue mucho más resolutivo, mejoró la circulación y la toma de decisiones en tres cuartos.

También se notó un cambio en la mentalidad. El Valencia, que antes se desmoronaba tras encajar gol, comenzó competir mejor y con personalidad en situaciones adversas pasando de recibir goles en los últimos minutos de partido, llegando a ser uno de los más remontados de Europa, a ser el equipo que los marca como pasó en Villarreal (1-1) y ante Osasuna (3-3).

Pero la remontada del Valencia comenzó por Mestalla. El equipo, que solo había logrado dos victorias en la primera parte del campeonato, ambas como local, ha ganado siete partidos en casa, con solo dos derrotas y un empate. Además, volvió la comunión con la afición, que se enganchó a su equipo y se mostró fiel con más de 40.000 espectadores en cada jornada.

El Valencia era el único equipo que todavía no había logrado ganar lejos de casa y, pese a que a domicilio se resistió la victoria, llegó en un escenario en el que no ganaban desde hacía 17 años: el Santiago Bernabéu. A domicilio la mayoría han sido empates, pero con un matiz. En la mayoría fue el Valencia el equipo que logró empatar y no ser empatado.

Corberán ha sabido conectar rápidamente con el grupo y sacar la mejor versión de jugadores como Diego López, Hugo Duro, Enzo Barrenechea, Javi Guerra o César Tárrega que han dado un paso al frente y han sido claves en la remontada del Valencia.

Bajo su mando, el Valencia ha firmado una segunda vuelta sólida: ha sumado 34 puntos en 21 jornadas, con un balance de nueve victorias, siete empates y cinco derrotas. El equipo ha llegado a estar nueve partidos invicto e incluso por momentos se llegó a soñar con la posibilidad de asaltar la octava plaza que da acceso a la Liga Conferencia. EFE

