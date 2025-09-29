Mikel Arteta quiere invitar a pilotos de la Real Fuerza Aérea británica para que enseñen a los jugadores del Arsenal técnicas de comunicación

El entrenador del Arsenal Mikel Arteta (Reuters/Peter Cziborra)

Mikel Arteta continúa demostrando su inquietud por innovar en los métodos de liderazgo y comunicación dentro del Arsenal. El técnico vasco se plantea, en su última iniciativa, la posibilidad de invitar a entrenadores y pilotos de combate de la Real Fuerza Aérea británica (RAF) para observar y aprender de sus procesos comunicativos, con el objetivo de trasladar esas dinámicas a la gestión de su plantilla.

Arteta ha sido claro sobre la importancia de comunicarse dentro del vestuario. En un reciente encuentro público con Steve Kerr, entrenador de los Golden State Warriors, y el moderador Luke Darcy, al ser preguntado hacia donde le llevaba su curiosidad, el técnico del Arsenal respondió: “A muchos lugares. Es una mejora constante. Puedo despertar un día y pensar: ‘mi proceso en el día del partido no es lo suficientemente bueno’. Entonces me pregunto: ¿cómo nos estamos comunicando con los jugadores? Desde los entrenadores, pasando por los analistas y el resto del equipo, hasta cómo transmitimos el mensaje final. Si no me convence, pienso: ‘¿quién es el mejor en esto?’”.

En esa búsqueda de perfeccionamiento, Arteta pone de ejemplo la precisión en las comunicaciones de los pilotos de la RAF. “Por ejemplo, los cazas británicos. Me pondré en contacto con ellos para ver cómo se comunican, porque es cuestión de vida o muerte. Estoy seguro de que no usan 20 frases ni 20 palabras si solo hay una. No dicen: ‘No, el viento viene para acá, ahora tienen que girar a la izquierda’, porque ¡zas!, muertos. Así que será una sola palabra”, justificó durante su intervención en el evento Lidera Mejor, Vive Mejor 2025.

Mikel Arteta y los jugadores del Arsenal (REUTERS/Caroline Chia)

La idea de Arteta consiste en que un comité de pilotos y entrenadores de la RAF analice durante tres días los protocolos de comunicación que utiliza el equipo londinense. “Quiero que analicen nuestro proceso durante tres días, cómo nos comunicamos, cómo lo hacemos en la capacitación, cómo lo hacemos y quiero mejorar en esto”, detalló. El entrenador subrayó el valor de la autocrítica y la necesidad de aceptar análisis externos rigurosos: “Y ser vulnerable, ya sabes, y dejarse destrozar y decir: ‘Sois pésimos en esto, tenéis que mejorar’ y entonces: ‘Vale, vamos a mejorar en esto’”.

Los carteristas de Mikel Arteta

A lo largo de su carrera, Arteta ha recurrido a fórmulas poco habituales para inspirar a su plantilla. En el pasado, ha llegado a contratar carteristas para que, durante cenas de equipo, pusieran a prueba la atención y el estado de alerta de los futbolistas, con el objetivo de trasladar esa enseñanza al campo de juego. “Intento buscar siempre métodos nuevos que saquen a los jugadores de su zona de confort”, ha sostenido en varias entrevistas.

Noticias del día 29 de septiembre del 2025.

Este inusual método sorprendió a los jugadores cuando Arteta les pidió vaciar sus bolsillos tras la cena, momento en el que muchos se dieron cuenta de la falta de sus pertenencias. El mensaje detrás de esta lección fue claro: en el fútbol, como en la vida, es crucial estar siempre preparados y en alerta. Después de que el técnico pudiera a sus jugadores que se miraran los bolsillos, los jugadores se dieron cuenta de que les faltaban algunos objetos personales como móviles o carteras. Los futbolistas estaban tan concentrados en disfrutar de la cena que no se dieron cuenta cuando los profesionales del robo llevaron a cabo su golpe.

Arteta ha implementado otras acciones destinadas a familiarizar a sus jugadores con escenarios de máxima presión, como reproducir por megafonía You’ll Never Walk Alone en los entrenamientos previos a visitas a Anfield, una estrategia pensada para reducir el impacto de ambientes hostiles. Entre las decisiones logísticas, también ordenó retirar la cubierta exterior del túnel del Emirates Stadium para que los propios jugadores percibieran de manera distinta los sonidos de la grada al salir al terreno de juego. Arteta continúa sorprendiendo a sus jugadores con técnicas innovadoras como la de invitar a la Real Fuerza Aérea británica para mejorar las técnicas de comunicación.