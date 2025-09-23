Qué es el Trofeo Kopa y qué diferencias hay con el Golden Boy

Lamine Yamal y Vicky López. (REUTERS/Benoit Tessier)

En el fútbol europeo, la aparición de jóvenes futbolistas talentosos recibe cada vez mayor atención y seguimiento. Si bien los jugadores de larga trayectoria continúan marcando la pauta, también surge una lista de promesas que ilusiona al mundo del fútbol. Y lo cierto es que hay un premio que se otorga a estas jóvenes promesas durante gala del Balón de Oro. El mismo día en que se elige al mejor jugador del año también se escoge al mejor jugador joven. Se trata del Trofeo Kopa, el cual no hay que confundir con el Golden Boy, que también reconoce a los jóvenes talentos.

Ambos galardones comparten el objetivo de resaltar el rendimiento de los futbolistas menores de 21 años, pero a menudo se generan confusiones respecto a sus criterios y significados. Es frecuente que se mencione a los dos como si se tratara del mismo premio, aunque entre ellos existen distinciones fundamentales tanto en la forma de elección como en el perfil de los votantes.

Por un lado, el Trofeo Kopa cuenta con el aval de France Football, revista que desde 1956 organiza la entrega del Balón de Oro. Esta distinción nació en honor a Raymond Kopa, futbolista francés que se convirtió en el primer jugador de ese país en recibir el trofeo más importante a nivel individual, el Balón de Oro. Kopa también construyó una relación cercana con el público español durante su etapa en el Real Madrid, club con el que protagonizó grandes éxitos colectivos. France Football estableció que solo los ganadores vivos del Balón de Oro podrán votar al destinatario del Trofeo Kopa. Cada año, esos exgalardonados eligen entre una decena de candidatos a uno que, en su opinión, se distingue como el mejor jugador joven de la temporada en Europa.

Vicky López recibe el Trofeo Kopa (REUTERS/Benoit Tessier)

En contraste, el Golden Boy fue creado por el diario italiano Tuttosport en 2003 y desde entonces amplió su alcance hasta convertirse en una referencia para la prensa especializada de todo el continente. El proceso de selección del ganador implica la intervención de un jurado compuesto por treinta periodistas deportivos provenientes de los principales medios europeos. Algunos de los integrantes más destacados pertenecen a Bild (Alemania), Blick (Suiza), A Bola (Portugal), L’Équipe y France Football (Francia), Marca y Mundo Deportivo (España), Ta Nea (Grecia), Sport-Express (Rusia), De Telegraaf (Países Bajos) y The Times (Reino Unido). De este modo, el galardón adquiere un carácter colectivo que privilegia la mirada periodística y la pluralidad de análisis sobre las actuaciones individuales de los más jóvenes.

El objetivo del Trofeo Kopa y el Golden Boy

Ser candidato o ganador de cualquiera de estos galardones implica mucho más que un simple reconocimiento: para muchos futbolistas menores de 21 años, significa ingresar en una selecta lista de promesas que aspiran a consolidarse como estrellas a corto plazo. Además, ni el Trofeo Kopa ni el Golden Boy pueden recibirlo futbolistas que ya hayan sido premiados con el Balón de Oro, lo que enfatiza el enfoque sobre el futuro y no tanto sobre logros pasados o consagraciones previas.

‘Kubala’, coordinador del equipo en el que empezó Lamine Yamal: “En seis años será Balón de Oro”.

Ambos premios buscan detectar y visibilizar el talento incipiente antes de que estos jugadores accedan a los máximos reconocimientos internacionales. El procedimiento del Trofeo Kopa, basado en el voto de los Balones de Oro, pone en primer plano la opinión de futbolistas que conocen la exigencia del primer nivel. En cambio, la estructura del Golden Boy otorga un espacio preponderante a la valoración de periodistas, quienes poseen una perspectiva global y capacitada para comparar trayectorias dentro del variado mapa del fútbol europeo.

El peso simbólico de estas distinciones se evidencia en la proyección de los ganadores, muchos de los cuales confirman en temporadas siguientes las expectativas que suscitan en sus inicios. El Trofeo Kopa y el Golden Boy ofrecen una plataforma visible para que nuevas figuras conquisten la atención internacional mucho antes de que la consagración llegue por vía del Balón de Oro. En cada edición, las selecciones de candidatos y ganadores alimentan el debate sobre quiénes tendrán un lugar destacado en el futuro del fútbol.