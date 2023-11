Vicky López, “el león” azulgrana que se le escapó al Real Madrid y ha escrito su nombre en la historia de los Clásicos

La jugadora del FC Barcelona, Vicky López (FC Barcelona)

Resulta paradógico que la mayor promesa que tenía el Madrid CFF, esa que ya despuntaba desde las categorías inferiores cuando jugaba en un equipo mixto, se escapase del radar del Real Madrid, equipo vecino, para terminar en su máximo rival, el Barcelona. Si bien es cierto que en el fútbol femenino la hegemonía del todopoderoso club azulgrana pesa más que cualquier otra cosa para la mayoría de jugadoras, quizás, lo más normal es que desde Valdebebas se hubieran adelantado. No fue así y Vicky, un talento precoz, terminó en la ciudad condal.

Su historia remonta a cuando tenía nueve años, momento en el que recaló en las inferiores del Madrid CFF, una época en la que todavía no había ni rastro del Real en el deporte femenino, Alba Mellado y Paola Ulloa, que entonces estaban al frente del equipo madrileño, la vieron jugar en una playa de Benidorm, e, inmediatamente lo tuvieron claro: esa chica tenía que jugar en su equipo. Y no se equivocaron con su apuesta, aquella niña de pelo rizado deslumbraba en todos y cada uno de los partidos que jugaba.

Vicky, como a ella le gusta que le llamen, despuntó rápidamente en el fútbol femenino, convirtiéndose en una de las jóvenes promesas de la competición, “la perla” del fútbol femenino. Con tan solo 15 años, debutó en Primera División vistiendo la camiseta del Madrid CFF, el club que la “crio” y que la vio crecer como futbolista, pero también como persona. Se convirtió en la jugadora más joven en debutar en la máxima competición de forma oficial. El león, como la apodaron por sus rizos, no dejaba indiferente a nadie con sus regates, con un perfil polivalente, para jugar tanto en el centro del campo, repartiendo juego; como de delantera, para acabar jugada y meter el balón al fondo de la red.

Una jugadora joven que marcaba la diferencia con tan solo 15 años y que no tardó en llamar la atención de los grandes equipos. Sin embargo, ante las primeras tentativas de los clubes con cierto renombre por ficharla, su padre decidió que lo mejor era que continuara en el Madrid y siguiera creciendo en su equipo de toda la vida. El problema es que la brillantez de Vicky no se podía contener, estaba destinada a triunfar y cuando el Barça llamó a su puerta, no pudieron rechazar la oferta. Se trata del mejor club a nivel nacional, pero también internacional. En julio de 2022, la joven promesa del Madrid pasó a vestir la camiseta azulgrana con un contrato por cinco temporadas.

A partir de ese momento, Vicky ya estaba en “otra liga”, competía con “las mayores”, entre la élite del deporte, las que aspiran a ganarlo absolutamente todo: Liga F, Copa de la Reina y Champions. Y, hasta ahora, ha superado las expectativas. Con 16 años, un mes y 19 días, se convirtió en la futbolista más joven en debutar con el Barça Femenino, y también en la más joven en jugar ante el eterno rival, el Real Madrid, con 16 años, tres meses y 11 días. Y no solo eso, sino que también se convirtió en la más joven en debutar en Champions, con 16 años y 148 días, superando entonces a Ansu Fati. Aunque ahora este récord lo ostenta el joven Lamine Yamal.

Y, por si fuera poco, es la jugadora más joven en levantar una Champions, con 16 años. La niña prodigio del Barça ya cuenta con el título europeo en su palmarés. Ese mismo año, además, ganó la competición nacional con el primer equipo y con el filial. Ahora, ha vuelto a batir un récord y lo ha hecho nada más y nada menos que ante el eterno rival: el Real Madrid.

Vicky bate un récord en el Clásico

Las azulgranas recibían este fin de semana al club blanco en su casa, en el Estadi Olímpic Lluís Companys. El primer Clásico de la temporada. El balance entre ambos equipos era de 13-0 y la diferencia de nivel aún es palpable, una cuestión que ha quedado, una vez más, demostrada en el césped. El contador entre los dos grandes de la competición nacional continúa ampliándose a favor del Barça, tras vencer por 5-0 al Real Madrid. Además, en esta “manita” ha habido una participante muy especial. Vicky ha sido la encargada de cerrar el marcador en el tiempo de extra, de poner la guinda al festival de goles que se ha vivido este domingo en Barcelona.

Un gol histórico, que permite a la delantera inscribir su nombre en la historia de los Clásicos como la goleadora más joven: 17 años y 116 días; superando a Ansu Fati, que era quien ostentaba el récord hasta ahora. Los datos la avalan, la joya azulgrana tiene todavía mucho fútbol en sus botas. Tan solo tiene 17 años, pero ya apunta a ser una de las grandes jugadoras españolas de este deporte. Apunta a romper todos los récord y a realizar grandes cosas, de momento, con el Barça, así como en todos aquellos clubes que vista la camiseta, además de con la selección española.