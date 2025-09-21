España Deportes

Pogacar, tras las protestas propalestinas de La Vuelta a España: “En África me siento más seguro que en algunos países de Europa”

El líder esloveno no participó en la última Vuelta a España, ya que cedió su plaza al joven catalán Juan Ayuso

Ana Pérez Navarro

Por Ana Pérez Navarro

Guardar
El ciclista Tadej Pogacar (REUTERS/Sarah
El ciclista Tadej Pogacar (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La decisión de Tadej Pogacar de no participar en la Vuelta a España 2025 ha generado repercusiones en el ámbito ciclista internacional, especialmente tras comentar la situación de seguridad vivida en la ronda española y su experiencia más reciente en África, donde se celebrará el próximo Mundial de Ciclismo. Pogacar, considerado uno de los grandes favoritos de la temporada y actual figura destacada del pelotón mundial, optó por ausentarse de la última gran vuelta del calendario europeo para priorizar su recuperación física y enfocarse en el campeonato mundial que tendrá lugar, por primera vez en la historia, en Ruanda.

Mientras el ciclista se entrenaba con la selección de Eslovenia en la antesala de la cita mundialista, se refirió a los acontecimientos sucedidos durante las etapas de la Vuelta, marcadas por protestas y manifestaciones en apoyo al pueblo palestino, que terminaron por alterar el desarrollo habitual de la carrera. Las declaraciones de Pogacar, recogidas por el medio Sportklub, han destacado por la contundencia y el contraste realizado respecto a las percepciones de seguridad entre ambos continentes. El esloveno expresó con claridad: “Me siento más seguro en África”. Esta aseveración llega tras un periodo de tensiones dentro de las propias etapas españolas y, en términos de imagen pública, supone un revés para los organizadores locales.

Las palabras de Pogacar ofrecen una perspectiva inusual desde el mundo del ciclismo profesional, donde muchos deportistas suelen mantener posiciones prudentes sobre cuestiones extradeportivas. En este caso, el doble campeón del Tour de Francia quiso especificar sus sensaciones respecto al entorno que ha encontrado en Ruanda. “África está bastante bien, quizás el aire es un poco malo. Pero la gente es muy amable. Me siento seguro, mucho más que en algún país europeo”, destacó el corredor. Su testimonio refuerza la impresión positiva sobre el ambiente local pese a tratarse de un territorio debutante en la organización de campeonatos del mundo.

El ciclistaTadej Pogacar (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
El ciclistaTadej Pogacar (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Al abordar las dificultades técnicas del trazado, Pogacar explicó: “No hay mucho trabajo técnico. Es sencillo, con muchos desniveles. Tenemos cuatro subidas. Hay que esforzarse mucho en todas partes. No hay tiempo suficiente para descansar. El recorrido es rápido. Espero que mis piernas estén bien”. De este modo, el esloveno dejó clara la exigencia que caracteriza el circuito africano y subrayó la necesidad de dosificar las energías para mantener la regularidad durante toda la prueba.

La ausencia de Pogacar en La Vuelta a España

La ausencia del líder esloveno en la última Vuelta a España tuvo implicaciones deportivas, ya que cedió su plaza al joven catalán Juan Ayuso, y motivó comentarios sobre la gestión de calendario de los principales referentes del pelotón internacional. Pogacar aclaró que fue una decisión tomada en conjunto con su equipo, orientada a garantizar una adecuada recuperación tras “un Tour tan exigente”. El ciclista argumentó: “Después de un Tour tan exigente, decidimos que lo mejor era tomarnos un descanso. La Vuelta es, por supuesto, una carrera a la que me encantaría volver. Tengo recuerdos fantásticos de 2019, pero ahora mi cuerpo me pide descansar”. De esta forma, dejó abierta la puerta a regresar en próximas ediciones mientras reafirmaba la prioridad de su preparación física.

Nuevas detenciones por las protestas en la Vuelta contra la participación del equipo Israel.

El objetivo inmediato de Pogacar en Ruanda es doble. Su aspiración pasa por sumar el oro en la contrarreloj y en la prueba de fondo de los Mundiales. Un reto de altísima dificultad nunca alcanzado en un mismo año por ningún corredor, ni siquiera por su rival más inmediato, Remco Evenepoel, quien conquistó ambos títulos sólo en temporadas distintas.

Temas Relacionados

Tadej PogacarLa Vuelta a EspañaIsraelPalestinaCiclismoCiclismo EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Piqué la lía durante el último partido del Andorra y carga contra los árbitros: “Se acercó al asistente en actitud intimidatoria”

La actuación del colegiado Alonso de Ena Wolf y sus asistentes fue foco de las tensiones, según describió el propio árbitro en su informe oficial

Piqué la lía durante el

Carlos Sainz sube al podio con un tercer puesto y Alonso es sancionado tras el accidente de Piastri

El piloto de Williams celebró su podio número 28 en una carrera marcada por la presión constante de equipos históricos y una sanción a Fernando Alonso tras un accidente con Oscar Piastri

Carlos Sainz sube al podio

Quién es Manor Solomon, el jugador israelí que ha fichado el Villarreal: “Estoy para jugar al fútbol, no hablar de política”

El jugador israelí acaba de debutar en LaLiga con el Villarreal, donde destacó al firmar una asistencia decisiva en el gol de Georges Mikautadze

Quién es Manor Solomon, el

John McEnroe se rinde a Carlos Alcaraz: “En 50 años nunca he visto a nadie tan bueno”

Durante una rueda de prensa previa a los partidos, McEnroe expresó abiertamente su fascinación, el extenista expresó su fascinación por el español

John McEnroe se rinde a

Gala Balón de Oro: cuándo es, dónde se emite y a qué hora verlo en España

Este lunes 22 de septiembre, el Théâtre du Châtelet de París abrirá sus puertas a una de las citas más importantes del calendario futbolístico internacional

Gala Balón de Oro: cuándo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez advierte que “ya toca”

Sánchez advierte que “ya toca” renovar el sistema de financiación autonómica, bloqueado desde hace once años

Los padres de niños con cáncer y otras enfermedades graves se plantan contra las mutuas: “Mi hijo se está muriendo y no lo voy a abandonar en el hospital”

Detenidos dos ocupantes de la narcolancha en la que murió otro al chocar con una patrullera de la Guardia Civil

Condenan a 14 empresas a pagar 109.535 a un conductor de autobús por un despido improcedente tras un proceso de subrogación

La Fiscalía pide la absolución de dos agentes de Policía Nacional que agredieron a un hombre fuera de servicio porque el delito está prescrito

ECONOMÍA

David Martínez, el misterioso inversor

David Martínez, el misterioso inversor mexicano que tiene la llave de la opa de BBVA a Sabadell: accionista del banco catalán desde 2013, licenciado en Filosofía y coleccionista de arte

Un padre deshereda a su hija y el juez anula el testamento: no se probó maltrato psicológico ni ‘abandono de obra’, la viuda le aisló de sus familiares

Precio de la luz 22 de septiembre: tarifa máxima supera los 100 euros y la mínima baja hasta los 0 euros

El Atlético de Madrid se pone en venta: un fondo estadounidense está “en conversaciones” con el club para adquirir una participación mayoritaria

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

DEPORTES

Piqué la lía durante el

Piqué la lía durante el último partido del Andorra y carga contra los árbitros: “Se acercó al asistente en actitud intimidatoria”

Carlos Sainz sube al podio con un tercer puesto y Alonso es sancionado tras el accidente de Piastri

Quién es Manor Solomon, el jugador israelí que ha fichado el Villarreal: “Estoy para jugar al fútbol, no hablar de política”

John McEnroe se rinde a Carlos Alcaraz: “En 50 años nunca he visto a nadie tan bueno”

Gala Balón de Oro: cuándo es, dónde se emite y a qué hora verlo en España