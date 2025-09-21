Gala Balón de Oro: cuándo es, dónde se emite y a qué hora verlo en España

El Balón de Oro

Este lunes 22 de septiembre, el Théâtre du Châtelet de París abrirá sus puertas a una de las citas más relevantes del calendario futbolístico internacional. El Balón de Oro 2025 volverá a convocar en la capital francesa a los protagonistas más destacados del año, en una ceremonia que se ha consolidado como el máximo reconocimiento individual al desempeño de los futbolistas a nivel global. Organizada por France Football, la gala promete ser escenario de definiciones determinantes para la historia reciente del deporte.

La expectativa principal recae sobre la pugna por el Balón de Oro masculino. Ousmane Dembélé y Lamine Yamal aparecen como los principales aspirantes tras copar la atención a lo largo de la última temporada. Dembélé, exjugador del Barcelona y actualmente pieza clave del PSG, ha mostrado una regularidad y una capacidad de liderazgo que lo han llevado a encabezar el ataque del equipo parisino tanto en competiciones domésticas como en torneos europeos. El delantero francés ha tenido un año particularmente productivo, participando de manera decisiva en conquistas colectivas y sumando actuaciones sobresalientes frente a rivales de primer nivel.

Por su parte, Lamine Yamal se ha ganado un lugar entre los candidatos pese a su juventud. Con apenas 18 años, el delantero del FC Barcelona ha encontrado espacio en el once titular y se ha convertido en pieza fundamental de la selección española. Su habilidad para romper líneas y su madurez táctica lo han transformado en un referente no solo para su club, sino también para una nueva generación de futbolistas que buscan protagonismo en el máximo nivel. A lo largo de la temporada, Yamal ha acumulado goles y asistencias en momentos decisivos, elevando su perfil y confirmando algunas de las expectativas que se tenían sobre su desarrollo.

El duelo entre Dembélé y Yamal en esta edición simboliza un contraste generacional que revitaliza la narrativa del Balón de Oro. Dembélé encarna la experiencia y la consolidación, mientras que Yamal representa la irrupción y el futuro del fútbol mundial. Esta tensión entre veteranía y juventud es uno de los factores que concentra el interés de aficionados y especialistas.

El jugador del FC Barcelona, Lamine Yamal (REUTERS/Isabel Infantes)

Más allá de la competición individual, la ceremonia rendirá homenaje a los protagonistas del año en otras categorías relevantes. Uno de los puntos destacados será la entrega del Trofeo Johan Cruyff, que reconoce al mejor director técnico del período. En este caso, Luis Enrique, entrenador del PSG, se perfila como favorito después de conducir al conjunto parisino a la obtención de títulos y de instaurar un enfoque de juego definido y efectivo. La labor del técnico asturiano ha sido señalada tanto por su capacidad táctica como por su eficacia en la gestión de vestuario.

El listado de distinciones incluye también el Trofeo Kopa, reservado para el mejor futbolista sub-21, el Trofeo Yashin al portero más destacado y el Trofeo Gerd Müller para quien haya sido el máximo artillero de la temporada. A estas se suma el reconocimiento al Club del Año, que honra al equipo con mayor impacto deportivo durante el ciclo evaluado.

Dónde ver la gala del Balón de Oro

La ceremonia será transmitida en directo para la audiencia de España desde las 20:00 horas (CET). Las señales de Mega y DAZN ofrecerán la cobertura televisiva, mientras que plataformas como L’Équipe y France Football brindarán acceso digital a través de streaming, permitiendo a los fanáticos acceder a las distinciones y a todos los detalles de la velada desde múltiples dispositivos y ubicaciones.

La cita del Balón de Oro 2025 pondrá en el centro del foco mediático no solo la disputa por el principal galardón entre Dembélé y Yamal, sino también el reconocimiento al trabajo de entrenadores, jóvenes talentos y clubes que han dejado una huella en la temporada. Con París como marco, la gala busca confirmar el presente de los jugadores más influyentes y anticipar quiénes ocuparán los titulares en el corto y mediano plazo dentro del fútbol mundial.