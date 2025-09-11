Toni Bou extiende su reinado en el trial y suma 38 títulos mundiales a su palmarés: ha hecho historia gracias a su rueda trasera

El piloto español Toni Bou celebra su 38º título mundial de Trial (Europa Press)

El mundo del deporte español suele centrar su atención en figuras como Rafael Nadal, Pau Gasol, Fernando Alonso o Marc Márquez. Sus triunfos han ocupado grandes titulares, alimentando la admiración del público y la cobertura de los medios. Sin embargo, existe un campeón cuya trayectoria y dominio en su disciplina trascienden con creces los logros que se suelen celebrar: Toni Bou.

Oriundo de la localidad barcelonesa de Piera, Bou ha elevado el trial a una dimensión casi inaccesible para sus rivales. El pasado fin de semana, en Geddington, Reino Unido, conquistó su título mundial número 38, resultado del equilibrio perfecto entre sus 19 coronas en la modalidad indoor y otras 19 bajo el cielo abierto. Desde que se coronó por primera vez en 2007, nadie ha logrado arrebatarle el puesto más alto del podio, algo insólito en cualquier disciplina deportiva. Son casi veinte años en la cima de un deporte que, paradójicamente, ha visto cómo su seguimiento disminuía al mismo ritmo en que aumentaba la supremacía de su principal exponente.

El trial, una disciplina que exige una combinación de fuerza, destreza técnica y sangre fría, nunca ha competido con la popularidad del motociclismo de velocidad. Su público, mucho más reducido y especializado, reconoce en Bou a una figura insólita, capaz de conquistar diez de las doce pruebas disputadas en la temporada más reciente y de quedar en segunda posición solo en dos ocasiones.

Toni Bou (Europa Press)

El resto de los aspirantes apenas logra acercarse a su ritmo y, en buena medida, el propio Bou se ha convertido en el límite del trial mundial. Los organizadores llevan años aumentando la dificultad de los recorridos, forzando a los pilotos a enfrentarse a obstáculos cada vez más exigentes. Sin embargo, esa elevación del nivel general ha hecho que el grupo de competidores se reduzca, ya que únicamente unos pocos están dispuestos —y capacitados— para desafiar los límites que impone la presencia del campeón.

Bou y su objetivo: 40 años y 40 títulos

A punto de cumplir cuatro décadas de vida, Toni Bou sigue fijándose objetivos a su altura. Su idea es alcanzar los 40 años con 40 títulos mundiales. Una meta que, a juzgar por su regularidad, fortaleza y nivel de autoexigencia, parece perfectamente factible. Él mismo reconoce que su talento fue detectado y canalizado por su padre, que supo situarle en el ámbito donde podía destacar. Lejos de atribuir su superioridad a un simple don natural, Bou insiste en el peso del esfuerzo constante, la disciplina y la pasión.

Su técnica ha redefinido la especialidad: ya no se limita a circular sobre la moto, sino que parece volar sobre los obstáculos, apoyándose en la rueda trasera y realizando maniobras para las que la mayoría ni siquiera se atreve a intentarlo. En exhibiciones, incluso ha competido prescindiendo completamente de la rueda delantera, demostrando que sus capacidades técnicas se encuentran a otro nivel.

La paradoja de Toni Bou reside en que su supremacía, lejos de atraer nuevos espectadores, ha hecho que la disciplina pierda parte de la atención que en otras épocas sí generaba. El descenso en el número de participantes y de seguidores es, en cierta manera, el precio a pagar por una carrera tan espectacular como inigualable. Cada título mundial, independientemente de la especialidad, representa una hazaña. En el caso de Bou, esa hazaña se repite año tras año, sin que nadie logre arrebatarle el trono. Mientras el debate sobre los grandes del deporte español sigue incluyendo siempre a los mismos nombres, la figura de Bou se mantiene en un ámbito casi reservado, más allá del aplauso general, aunque con registros y récords que ningún otro deportista nacional ni internacional ha llegado a igualar.