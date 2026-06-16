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Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 17 de junio

Para ahorrar en tu factura, lo ideal es mantenerse actualizado sobre la tarifa promedio de la luz y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

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El precio del servicio de la luz cambia todos los días (Europa Press)
El precio del servicio de la luz cambia todos los días (Europa Press)

Se actualizaron el precio de la luz en España. Aquí está la tarifa promedio, la más alta y la mínima a lo largo de este miércoles 17 de junio.

Recuerda que la tarifa de la energía eléctrica cambia todos los días, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

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Precio de la energía eléctrica

Día: 17 de junio

Tarifa media: 94.9 euros por megavatio hora

Tarifa máxima: 151.49 euros por megavatio hora

Tarifa más baja: 8.85 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)
Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este miércoles 17 de junio, la tarifa de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 132.9 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 126.69 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 124.6 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 122.87 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 121.01 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 123.65 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 125.82 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 122.17 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 104.65 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 79.22 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 61.83 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 48.02 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 39.05 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de 8.85 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 29.86 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la electricidad será de 39.98 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de 49.64 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 66.69 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 77.55 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 100.94 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 135.02 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 150.99 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 151.49 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 134.13 euros por megavatio hora.

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