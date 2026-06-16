Marius Borg se rompe la mano en un ataque de ira: el hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega permanece en la cárcel más peligrosa del país

Marius Borg Hoiby se dirige a una reunión con su abogado en Oslo el lunes por la tarde, después de que se le imputaran nuevos delitos en Oslo, Noruega, el 19 de enero de 2026. (NTB/Heiko Junge/vía REUTERS).

La crisis que rodea a Marius Borg Høiby continúa sacudiendo a la monarquía noruega. El hijo mayor de la princesa heredera Mette-Marit de Noruega afronta una nueva etapa tras ser condenado a cuatro años de prisión por varios delitos, entre ellos dos agresiones sexuales, violencia y otros cargos relacionados con el proceso judicial. Sin embargo, en las últimas horas se ha conocido un episodio ocurrido días antes de escuchar el veredicto que refleja la tensión emocional que atravesaba el joven de 29 años durante su estancia en prisión.

Según ha revelado el diario Dagbladet, el motivo de su ingreso hospitalario días antes de la sentencia no estuvo relacionado con una enfermedad repentina, sino con una lesión que él mismo se provocó durante un momento de gran frustración. Al parecer, Borg reaccionó con ira tras conocer que la justicia rechazaba nuevamente su petición de abandonar la prisión preventiva y cumplir su condena en un régimen menos restrictivo.

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Durante los meses previos al juicio, el hijo de Mette-Marit había solicitado en varias ocasiones la posibilidad de permanecer bajo arresto domiciliario con vigilancia electrónica, una petición motivada, entre otras razones, por el delicado estado de salud de su madre, quien padece fibrosis pulmonar y se encuentra en lista de espera para un trasplante de pulmón.

Un boceto judicial muestra a Marius Borg Hoiby durante el segundo día del juicio en su contra, que tuvo lugar en el Tribunal de Distrito de Oslo, en Oslo, Noruega, el 4 de febrero de 2026. (NTB/Ane Hem vía REUTERS).

No obstante, el Tribunal de Apelación concluyó que seguían existiendo motivos suficientes para mantenerlo encarcelado, al considerar que existía riesgo de reincidencia y la posibilidad de que pudiera entrar en contacto con algunas de las personas implicadas en el caso. Esta decisión supuso un nuevo revés para Borg, que, según las informaciones publicadas por Dagbladet, perdió el control dentro del centro penitenciario.

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El joven golpeó con fuerza un armario de su celda, provocándose una fractura en la mano derecha. Tras el incidente, su extremidad comenzó a presentar una fuerte inflamación y cambios de coloración, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir asistencia médica. De acuerdo con los datos difundidos por la prensa local, tras el episodio se mostró muy alterado y permaneció un tiempo sin querer hablar con los agentes encargados de su vigilancia.

(Marius Borg Høiby)

Su nueva vida en Ila, la prisión más vigilada de Noruega

Finalmente, la sentencia fue comunicada por el Tribunal de Distrito de Oslo en una resolución de 128 páginas. Marius Borg no acudió personalmente a la sala por cuestiones médicas y siguió la lectura del fallo desde prisión acompañado por un miembro de su equipo jurídico. El tribunal lo declaró culpable de dos de los cargos de violación por los que estaba siendo juzgado, aunque fue absuelto de otros delitos de naturaleza similar.

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Tras conocerse la condena, sus abogados, Ellen Holager Andenæs y Petar Sekulic, visitaron inmediatamente a su cliente en la prisión de Ila, ubicada a las afueras de Oslo. Este centro penitenciario está considerado uno de los de mayor seguridad de Noruega y alberga principalmente a reclusos condenados por delitos especialmente graves, incluyendo crímenes violentos y agresiones sexuales.

Los abogados defensores Petar Sekulic y Ellen Holager Andenaes salen de la prisión de Ila, donde Marius Borg Hoiby se encuentra detenido, en Oslo, Noruega, el 15 de junio de 2026. Javad Parsa/ (NTB/vía REUTERS9.

Ila cuenta con un estricto sistema de vigilancia, celdas individuales, programas de trabajo, educación y seguimiento psicológico destinados a favorecer la rehabilitación de los internos. A pesar de esta orientación, distintos medios noruegos lo describen como uno de los entornos penitenciarios más duros del país debido al perfil de sus reclusos.

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Lejos de dar por concluida la batalla judicial, la defensa de Marius Borg ya ha anunciado su intención de recurrir la sentencia. El hijo de la princesa heredera continúa negando los delitos de agresión sexual por los que ha sido condenado y sus abogados estudian las vías legales para intentar modificar el fallo.

Marius Borg el hijo mayor de la princesa de Noruega

Paralelamente, también se ha vuelto a solicitar que pueda cumplir la condena en la residencia de Skaugum, hogar de los príncipes Haakon y Mette-Marit, mediante un sistema de control electrónico. Sin embargo, la justicia noruega ha rechazado por el momento esa posibilidad al considerar que mantener las medidas de seguridad sigue siendo necesario.

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