España Deportes

La Vuelta a España modifica el recorrido de la contrarreloj de Valladolid por las protestas pro Palestina: los ciclistas recorrerán 15 km menos

El objetivo de esta medida es “dotar de una mayor protección al desarrollo de la etapa”, ha asegurado la organización de La Vuelta

Ana Pérez Navarro

Por Ana Pérez Navarro

Guardar
Los manifestantes pro Palestina durante
Los manifestantes pro Palestina durante la Vuelta a España (Europa Press)

La Vuelta a España avanza, pero no siguiendo su curso original. Desde prácticamente el inicio de la competición, las manifestaciones pro Palestina han acaparado focos y han conseguido desviar la atención de lo deportivo, e incluso modificar algunas etapas. Este jueves 11 de septiembre, La Vuelta encara la contrarreloj más importante que tendrá lugar en Valladolid y ante la escala de protestas se ha creado todo un operativo para evitar altercados. Más de 300 agentes de la Policía Nacional y 150 guardias civiles velarán por la seguridad de la carrera. Además, han decidido modificar la etapa: los ciclistas recorrerán 15 kilómetros metros.

“Con el objetivo de dotar de una mayor protección al desarrollo de la etapa, la organización de La Vuelta, en coordinación con el Ayuntamiento de Valladolid y tras consultarlo con el Colegio de Comisarios ha decidido que la etapa contrarreloj de mañana se dispute sobre un recorrido de 12,2 kilómetros, manteniendo la salida y la meta inicialmente previstas”, reza el comunicado difundido por la organización de La Vuelta.

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, informó a la agencia EFE sobre las medidas tomadas ante la situación: “Tenemos indicios de que se están organizando para realizar acciones que van más allá de poner banderas fuera del recorrido”. Canales, además, ha definido la crono como un “evento crítico”, a la par que ha advertido de que “no se puede garantizar la seguridad al cien por cien de los participantes en las pruebas”, dado que considera que existe riesgo de invasión de la calzada a lo largo del recorrido. Para evitar esta situación, el perímetro de la ruta estará totalmente vallado, a excepción de un tramo que transcurre por el extrarradio de la ciudad.

Los ciclistas de La Vuelta
Los ciclistas de La Vuelta pasan junto a los manifestantes pro Palestina (AP Foto/Miguel Oses)

Desde que comenzara la Vuelta, las manifestaciones no han dejado de intensificarse, las cuales tienen como objetivo central el equipo Israel Premier- Tech, cuyos propietarios mantienen vínculos con la élite empresarial y política israelí. Rápidamente, entorno de la carrera se acostumbró a convivir con pancartas, cánticos y cortes de carretera, mientras las autoridades reforzaron la seguridad y ordenaron cambios en el itinerario. Una de las medidas de emergencia incluyó trasladar la meta en la ciudad de Bilbao, decisión tomada en plena etapa a raíz de la presión de los colectivos pro Palestina. No fue la única modificación: diversas caídas se atribuyeron a la confusión causada por la presencia de activistas en puntos críticos del recorrido.

En la primera etapa celebrada en Figueras, un grupo intentó cortar la carretera durante el paso del equipo Israel-Premier Tech, objetivo central de las protestas, y el suceso provocó una interrupción peligrosa durante la contrarreloj por equipos. Una situación similar se produjo durante la décima etapa, cuando el ciclista italiano Simone Petilli, del Intermarché-Wanty, sufrió una caída tras la irrupción de activistas en la carretera, en el paso por Lumbier. En Bilbao, la etapa tuvo que acortarse por motivos de seguridad, mientras que otro manifestante provocó la caída de Javier Romo.

Entre Poio y Mos, el martes, el final previsto en el Puerto de Castro de Herville no llegó a disputarse. Además, varios corredores sufrieron pinchazos por la presencia de chinchetas en el asfalto, un hecho confirmado más tarde por Joxean Fernández Matxin, director del UAE Team Emirates. “Hay mucha incertidumbre entre los ciclistas por la seguridad. Ayer las banderas se bajaron y golpearon a varios ciclistas, también pinchazos…”, explicó el técnico en declaraciones a Radio Marca.

Nuevas detenciones por las protestas en la Vuelta contra la participación del equipo Israel.

Las protestas en la subida a Castro de Herville alteraron los planes de llegada en Mos este martes, con el paso bloqueado a poco más de 3 km de la meta original. Ante esta situación, la organización decidió finalizar la etapa 8 km antes de lo previsto. A diferencia de lo ocurrido en la etapa anterior en Bilbao, en esta ocasión se designó un ganador. Un cúmulo de protestas ante las que los corredores han puesto un límite.

Los ciclistas ponen límites

El sindicato de corredores (CPA), formado por un integrante de cada equipo, ha mantenido una reunión, donde han decidido llevar a votación varias cuestiones. El resultado fue continuar con el desarrollo de la Vuelta. Sin embargo, también decidieron que en caso de que siguieran produciéndose incidentes que pusieran en peligro su integridad, pararán y darán por concluida la etapa correspondiente.

De los pocos corredores que han salido en defensa de los manifestantes ha sido Jonas Vingegaard, “La gente lo hace por un motivo, lo que está pasando actualmente es horrible”, afirmó en una entrevista con TV2. El ciclista danés también argumentó: “Pienso que quienes están protestando lo hacen aquí porque necesitan un foro donde ser escuchados. Necesitan que los medios les den el espacio y la posibilidad de ser escuchados, y por eso lo hacen aquí”. Y añadió: “Por supuesto, en cierta medida, es una pena que ocurra concretamente aquí. Creo que eso pensamos muchos de los corredores, pero de nuevo, pienso que simplemente están desesperados para ser escuchados”.

Temas Relacionados

La Vuelta a EspañaPalestinaIsraelCiclismoCiclismo EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Las protestas pro Palestina de la Vuelta llegan a los tribunales: el juez Pedraz abre diligencias por un posible delito de odio

La investigación se ha iniciado por la denuncia de la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM)

Las protestas pro Palestina de

Una leyenda del tenis se rinde ante Alcaraz: “Es tan joven todavía que eso es lo que da miedo”

El exnúmero uno del tenis Mats Wilander analizó la victoria del español ante Sinner en el US Open

Una leyenda del tenis se

La llegada de Sonia Bermúdez a la selección femenina de fútbol abre la puerta al regreso de Jenni Hermoso: “No la voy a descubrir ahora, es una leyenda”

La delantera madrileña fue la gran ausencia en la plantilla española durante la Eurocopa de este verano y ahora podría regresar a la selección con la nueva entrenadora

La llegada de Sonia Bermúdez

Raúl González habla sobre su salida del Real Madrid: “Sé que volveré otra vez cuando toque”

El exjugador del club blanco habló sobre su paso por La Fábrica y sus objetivos de cara a futuro

Raúl González habla sobre su

Perico Delgado opina sobre las manifestaciones pro Palestina en la Vuelta a España: “Es un problema político, no deportivo”

El exciclista considera que los actos reivindicativos representan una dificultad tanto para la organización como para los participantes

Perico Delgado opina sobre las
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía Nacional resuelve las

La Policía Nacional resuelve las principales dudas sobre el DNI y su formato digital: “Los datos no se quedan almacenados en el móvil”

Las horas más bajas de Von der Leyen: se enfrentará a mociones de censura a izquierda y derecha por la “humillación” con Trump y su inacción en Gaza

Díaz encara a Junts tras negarse a reducir la jornada laboral: “Ustedes no se ponen del lado del trabajador ni del autónomo, sino de quien se está forrando”

Dura jornada de protestas en Francia en el debut de Lecornu: al menos 470 detenidos y 175.000 manifestantes en todo el país

La Guardia Civil explica qué debes hacer si detectas en tu cuenta bancaria un cargo no autorizado: es la manera más rápida

ECONOMÍA

“Tu vida laboral puede estar

“Tu vida laboral puede estar mal y que te falten cotizaciones”: estos son los pasos que debes seguir para corregirla

Un italiano compra productos de Disney en Temu y acaba recibiendo una multa de más de 600 euros: aduanas los incautó tras detectar presuntas falsificaciones

La mayor equivocación que cometen los padres al hacer testamento es dejar en herencia su vivienda a todos los hijos

Un abogado explica las cosas que la gente desconoce del permiso de 5 días por la hospitalización de un familiar: “Es importante tenerlo claro para ejercer tu derecho”

La brecha de género en las pensiones de jubilación se mantiene: las mujeres cobran un 30% menos, pese a jubilarse más tarde

DEPORTES

La Vuelta a España modifica

La Vuelta a España modifica el recorrido de la contrarreloj de Valladolid por las manifestaciones pro Palestina: los ciclistas recorrerán 15 kilómetros menos

Las protestas pro Palestina de la Vuelta llegan a los tribunales: el juez Pedraz abre diligencias por un posible delito de odio

Una leyenda del tenis se rinde ante Alcaraz: “Es tan joven todavía que eso es lo que da miedo”

La llegada de Sonia Bermúdez a la selección femenina de fútbol abre la puerta al regreso de Jenni Hermoso: “No la voy a descubrir ahora, es una leyenda”

Raúl González habla sobre su salida del Real Madrid: “Sé que volveré otra vez cuando toque”