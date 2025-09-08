El dinero que se llevará Hacienda tras la victoria de Carlos Alcaraz en el US Open: es el premio más grande de la historia del tenis

El tenista español Carlos Alcaraz (Europa Press)

El triunfo de Carlos Alcaraz en la final del US Open 2025 representa un doble hito. Por un lado, consolida su posición como uno de los grandes referentes del tenis internacional tras vencer a Jannik Sinner en una final disputada y obtener su sexto título de Grand Slam antes de los 23 años y recupera el número uno del ranking ATP. Por otro, convierte al jugador murciano en protagonista de una cifra inédita en la historia de este deporte: el mayor premio jamás otorgado a un tenista en un torneo individual.

Según la organización del US Open, el reparto de premios este año se elevó a 76,5 millones de euros en total, con 26,8 millones destinados de manera exclusiva a los cuadros individuales. El botín reservado para el campeón de la competición alcanzó los 4.250.000 euros, estableciendo un nuevo estándar en el tenis profesional y generando debate sobre el impacto económico de estas cantidades tanto para los jugadores como para las administraciones públicas.

A pesar de la cifra récord anunciada tras la entrega de trofeos en Flushing Meadows, solo una parte de ese importe termina siendo ingreso efectivo para el deportista español. La razón principal se encuentra en el régimen fiscal aplicado en España, donde Carlos Alcaraz tiene fijada su residencia. De acuerdo con la normativa sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), todos los ciudadanos con domicilio fiscal en el país están obligados a tributar por sus ganancias globales, lo que incluye los premios deportivos logrados en el extranjero.

La estructura impositiva de España es progresiva y puede llegar a un gravamen cercano al 45%, aunque el porcentaje final varía en función de la comunidad autónoma. Para residentes en Murcia, región de origen de Alcaraz, el tipo impositivo marginal se sitúa próximo a ese máximo. Esta realidad fiscal implica que de los 4,25 millones de euros obtenidos por el tenista, alrededor de 1.912.500 euros acabarán en manos de la Agencia Tributaria española. Es decir, prácticamente la mitad del premio total se destina a Hacienda tras la pertinente declaración fiscal.

El fenómeno de la tributación de los premios internacionales afecta no solo al US Open, sino también a otras competiciones de elevado impacto en el calendario de Carlos Alcaraz. Durante 2025, además del éxito en Nueva York, el jugador sumó a su palmarés títulos como el Masters 1000 de Cincinnati, donde el premio ascendió a 1.124.380 dólares, equivalentes a unos 1.023.000 euros. Aplicando un tipo impositivo del 47%, una proporción próxima a 529.000 dólares fue retenida, quedando para el deportista otra suma neta reducida frente al monto bruto anunciado.

La suma de ingresos generados por el tenista español a lo largo de la temporada asciende a cerca de 15,25 millones de euros brutos, según estimaciones recogidas por medios especializados. De ese total, más de 6,3 millones van a parar a Hacienda como consecuencia de las obligaciones tributarias. El saldo neto derivado de premios deportivos ronda los 8,95 millones de euros. Eso sin contar contratos de patrocinio, derechos de imagen y actividades comerciales, que incrementan de manera significativa el patrimonio anual de una figura como Alcaraz.

Más allá de los números, la edición 2025 del US Open marca un precedente: nunca antes un jugador había recibido un premio tan alto en la historia del tenis, y nunca Hacienda se había llevado tal recaudación procedente de un único triunfo en la cancha. Los expertos señalan que esta dinámica tiende a repetirse en los principales torneos del circuito internacional, donde la profesionalización y el incremento de las bolsas de premios obligan a los campeones y a su entorno legal a planificar cuidadosamente la gestión de sus recursos.