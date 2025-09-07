Alcaraz - Sinner, en directo: primer set para el español, que comienza arrollador

El español ha hecho un primer set impecable. 6-2. Pero ya sabemos que esto es muy largo y queda mucho...
5-2
Alcaraz gana su segundo break. 32 minutos de partido.
4-2
Alcaraz sigue sin ceder su saque.
3-2
Sinner gana su saque y se acerca de nuevo.
Como siempre ocurre en la final de Nueva York, las gradas están repletas de personajes famosos. Pep Guardiola es una de las celebridades que asistieron al evento, sumándose así a la lista de personalidades que no quisieron perderse el enfrentamiento tenístico. Entre los asistentes también se encontraban figuras como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como reconocidos artistas del mundo de la música y el cine, entre quienes destacaban Rosalía y Danny DeVito, sin contar a la multitud de deportistas de otras disciplinas, como la estrella de la NBA Stephen Curry.
3 - 1
Alcaraz mantiene la ventaja, muy sólido de momento en su juego.
2 - 1
Sinner gana su primer juego del partido.
El encuentro es el decimoquinto enfrentamiento entre los dos jóvenes, quienes han tomado el lugar del histórico ‘Big Three’ en la cima del tenis, con tres finales de Grand Slam consecutivas y sobre superficies distintas. Hasta la fecha, Alcaraz lleva nueve victorias sobre cinco de Sinner en el historial directo. El partido más reciente tuvo lugar en la final del Masters 1000 de Cincinnati, donde el italiano se retiró por un virus luego de haber cedido los cinco juegos disputados.
2 - 0: Alcaraz empieza fuerte.
Pues han salido los dos con ganas de dar espectáculo: un primer juego largo, de ida y vuelta, con puntos muy disputados y el público encendido. ¿El resultado? 1-0 para Alcaraz, que rompe el saque de Sinner.