Alcaraz - Sinner, en directo: primer set para el español, que comienza arrollador

Pues han salido los dos con ganas de dar espectáculo: un primer juego largo, de ida y vuelta, con puntos muy disputados y el público encendido. ¿El resultado? 1-0 para Alcaraz, que rompe el saque de Sinner.

El encuentro es el decimoquinto enfrentamiento entre los dos jóvenes, quienes han tomado el lugar del histórico ‘Big Three’ en la cima del tenis, con tres finales de Grand Slam consecutivas y sobre superficies distintas. Hasta la fecha, Alcaraz lleva nueve victorias sobre cinco de Sinner en el historial directo. El partido más reciente tuvo lugar en la final del Masters 1000 de Cincinnati, donde el italiano se retiró por un virus luego de haber cedido los cinco juegos disputados.

Como siempre ocurre en la final de Nueva York, las gradas están repletas de personajes famosos. Pep Guardiola es una de las celebridades que asistieron al evento, sumándose así a la lista de personalidades que no quisieron perderse el enfrentamiento tenístico. Entre los asistentes también se encontraban figuras como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , así como reconocidos artistas del mundo de la música y el cine, entre quienes destacaban Rosalía y Danny DeVito , sin contar a la multitud de deportistas de otras disciplinas, como la estrella de la NBA Stephen Curry.

El español ha hecho un primer set impecable. 6-2. Pero ya sabemos que esto es muy largo y queda mucho...

Últimas noticias

La hija de Cleopatra: criada por el ‘asesino’ de su madre y destinada a ser reina 30 años después de la caída del imperio egipcio Cleopatra Selene se quedó huérfana junto con sus hermanos cuando Cleopatra y Marco Antonio se quitaron la vida antes de que Octavio llegase a Alejandría

Unos cazadores le pusieron un GPS a un jabalí y en dos años descubren cómo conseguía esconderse de ellos El comportamiento inédito de un jabalí permitió a los investigadores identificar que el animal eludía las batidas ocultándose lejos de los escondites tradicionales

Cuándo saber que una amistad es buena, según un experto en desarrollo personal: “Aunque te diga algo que duele, te lo está diciendo desde la buena intención” El especialista apunta un enfoque sobre la amistad que no se basa como un simple sentimiento pasajero, sino como un proceso consciente basado en la confianza absoluta

Qué tienen que ver Novak Djokovic, la leche de burra y España: una tendencia que impulsa el mercado de quesos exclusivos El comercio de quesos exclusivos está en aumento, y ha conseguido captar la atención de figuras públicas y empresarios que se interesan por la tendencia gourmet en la gastronomía