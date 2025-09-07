España

Alcaraz - Sinner, en directo: primer set para el español, que comienza arrollador

El español y el italiano se enfrentan en el partido más esperado

Gonzalo García Crespo

Por Gonzalo García Crespo

Guardar
19:26 hsHoy

Primer set para Alcaraz

El español ha hecho un primer set impecable. 6-2. Pero ya sabemos que esto es muy largo y queda mucho...

(Reuters)
(Reuters)
19:23 hsHoy

5-2

Alcaraz gana su segundo break. 32 minutos de partido.

19:20 hsHoy

4-2

Alcaraz sigue sin ceder su saque.

19:16 hsHoy

3-2

Sinner gana su saque y se acerca de nuevo.

19:14 hsHoy

Como siempre ocurre en la final de Nueva York, las gradas están repletas de personajes famosos. Pep Guardiola es una de las celebridades que asistieron al evento, sumándose así a la lista de personalidades que no quisieron perderse el enfrentamiento tenístico. Entre los asistentes también se encontraban figuras como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como reconocidos artistas del mundo de la música y el cine, entre quienes destacaban Rosalía y Danny DeVito, sin contar a la multitud de deportistas de otras disciplinas, como la estrella de la NBA Stephen Curry.

El actor Ben Stiller. (Reuters)
El actor Ben Stiller. (Reuters)
19:11 hsHoy

3 - 1

Alcaraz mantiene la ventaja, muy sólido de momento en su juego.

19:06 hsHoy

2 - 1

Sinner gana su primer juego del partido.

19:04 hsHoy

El encuentro es el decimoquinto enfrentamiento entre los dos jóvenes, quienes han tomado el lugar del histórico ‘Big Three’ en la cima del tenis, con tres finales de Grand Slam consecutivas y sobre superficies distintas. Hasta la fecha, Alcaraz lleva nueve victorias sobre cinco de Sinner en el historial directo. El partido más reciente tuvo lugar en la final del Masters 1000 de Cincinnati, donde el italiano se retiró por un virus luego de haber cedido los cinco juegos disputados.

19:01 hsHoy

2 - 0: Alcaraz empieza fuerte.

18:56 hsHoy

Pues han salido los dos con ganas de dar espectáculo: un primer juego largo, de ida y vuelta, con puntos muy disputados y el público encendido. ¿El resultado? 1-0 para Alcaraz, que rompe el saque de Sinner.

(Reuters)
(Reuters)

Temas Relacionados

Carlos AlcarazJannik SinnerUS OpenGrand SlamTenisEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas noticias

La hija de Cleopatra: criada por el ‘asesino’ de su madre y destinada a ser reina 30 años después de la caída del imperio egipcio

Cleopatra Selene se quedó huérfana junto con sus hermanos cuando Cleopatra y Marco Antonio se quitaron la vida antes de que Octavio llegase a Alejandría

La hija de Cleopatra: criada

Unos cazadores le pusieron un GPS a un jabalí y en dos años descubren cómo conseguía esconderse de ellos

El comportamiento inédito de un jabalí permitió a los investigadores identificar que el animal eludía las batidas ocultándose lejos de los escondites tradicionales

Unos cazadores le pusieron un

Cuándo saber que una amistad es buena, según un experto en desarrollo personal: “Aunque te diga algo que duele, te lo está diciendo desde la buena intención”

El especialista apunta un enfoque sobre la amistad que no se basa como un simple sentimiento pasajero, sino como un proceso consciente basado en la confianza absoluta

Cuándo saber que una amistad

Qué tienen que ver Novak Djokovic, la leche de burra y España: una tendencia que impulsa el mercado de quesos exclusivos

El comercio de quesos exclusivos está en aumento, y ha conseguido captar la atención de figuras públicas y empresarios que se interesan por la tendencia gourmet en la gastronomía

Qué tienen que ver Novak

La postura del árbol: el ejercicio de yoga que fortalece tu cadera, previene de lesiones y mejora el equilibrio

Esta es una de las asanas más clásicas de la disciplina

La postura del árbol: el

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cómo Meryl Streep redefine la

Cómo Meryl Streep redefine la elegancia: las claves de sus looks desde los años 80 hasta 2025

Juana Viale sorprendió con un look primaveral en su programa: rayas irregulares, lunares y motivos florales

Fueron a votar y terminaron presos: los prófugos que atrapó la Policía en colegios bonaerenses

Cuáles son las verduras más ricas en vitamina C y por qué deberías sumarlas a tu dieta

Elecciones Buenos Aires 2025: a qué hora se conocerán los primeros resultados oficiales

INFOBAE AMÉRICA

Más de mil personas marcharon

Más de mil personas marcharon en el primer viaje oficial de católicos LGBTQ+ al Vaticano

Matthew McConaughey ocultó la identidad de su hijo durante una audición para la película ‘The Lost Bus’

Recupera la libertad tras 27 años preso por un asesinato que no cometió luego de que la verdadera culpable confesara

Jennifer Lopez salió de compras con el hijo de Ben Affleck a un año de la separación del actor

Patrick Schwarzenegger contrajo matrimonio con Abby Champion

DEPORTES

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se enfrentan en la final del US Open

La preocupante frase de Flavio Briatore sobre Alpine tras el GP de Italia de Fórmula 1

El momento en el que Colapinto debió interrumpir la rueda de prensa: qué le pasó al piloto de Alpine de Fórmula 1

Se hizo famoso por ser “La Montaña” de Game of Thrones y batió su propio récord en un Mundial

La polémica orden de McLaren en medio de la pelea de sus pilotos por el título de la F1 que generó la burla de Verstappen