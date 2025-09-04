España

La selección busca plantar la bandera en terreno inexplorado: España nunca ha jugado en Bulgaria

Desde agosto de 1920, cuando el fútbol de selección comenzó para España, ningún partido, ni amistoso ni de competición, ha llevado a la Roja a Bulgaria

Ana Pérez Navarro

Por Ana Pérez Navarro

Guardar
La selección española durante la
La selección española durante la Eurocopa (EFE/Julio Muñoz)

La selección española inicia una nueva fase clasificatoria rumbo al Mundial 2026 con un reto marcado tanto por la historia como por la geografía: afronta su primer encuentro oficial en territorio búlgaro, una región completamente inédita para el combinado nacional desde el inicio de su andadura internacional hace más de un siglo. Desde agosto de 1920, cuando el fútbol de selección comenzó para España, ningún partido, ni amistoso ni de competición, ha llevado a La Roja a Bulgaria. Ahora, en el inicio del proceso clasificatorio para la próxima cita mundialista, la capital búlgara Sofía se convierte en el escenario de este debut particular, donde La Roja intentará plantar la bandera con una victoria.

España integra un grupo en el que comparte protagonismo, además de con Bulgaria, con Turquía —rival que espera el domingo— y Georgia. El formato impuesto por la UEFA permite que solo quien finalice primero logre el billete al sorteo mundialista del 5 de diciembre en Washington, garantizando la clasificación directa, mientras que los demás deben afrontar posteriores etapas. El encuentro en Sofía reviste un carácter simbólico, ampliando a 49 el número de países europeos donde ha jugado la selección, quedando pendientes únicamente Andorra, Moldavia, Montenegro y Gibraltar —esta última por razones políticas que impiden la disputa de compromisos oficiales en su territorio—.

No obstante, España afronta esta ruta hacia el Mundial bajo un aura de éxito, tras proclamarse campeones en la Nations League, que le concede un pase asegurado a la repesca, pase lo que pase en la actual fase de grupos; y campeones de la Europa. Este privilegio, compartido con otras grandes potencias como Francia, Portugal y Alemania, sitúa al equipo que dirige Luis de la Fuente en una posición de fortaleza administrativa, aunque no reduce la presión por mantener la regularidad competitiva y prolongar una racha que se remonta a casi medio siglo sin ausencias en Copas del Mundo.

La selección española durante Eurocopa
La selección española durante Eurocopa 2024 (EFE/Jorge Guillén)

Los datos, además, sonríen a los españoles. El equipo nacional no falta a una fase final de la máxima cita del fútbol internacional desde 1974, año en que Alemania Occidental acogió el torneo y marcó el inicio de una presencia ininterrumpida de España en la elite global. Unos datos que solo pueden mejorar Brasil —única selección presente en todas las ediciones—, Alemania —que solo estuvo ausente en 1950 por sanción— y Argentina, ausente únicamente en México 1970. Por tanto, el encuentro en Bulgaria va mucho más allá de las estadísticas, pues simboliza también la constancia española en el concierto internacional.

Los partidos entre España y Bulgaria

A lo largo de la historia, los duelos frente a Bulgaria han sido escasos y mayoritariamente en suelo neutral o español. España se impuso con claridad en el Mundial de Francia 1998 (6-1), igualó 1-1 en la Eurocopa de Inglaterra 1996 y ha disputado tres amistosos en casa. A pesar de esta cercanía en el calendario de grandes torneos, la visita oficial a terreno búlgaro jamás se había concretado en más de 100 años de actividad. Por contraste, Bulgaria disputó su primer partido en mayo de 1924 frente a Austria, constituyéndose como una de las selecciones europeas con mayor tradición, al menos en el ámbito regional.

De cara a este encuentro, la selección dirigida por Luis de la Fuente, que suma ya títulos continentales y la reciente Nations League, afronta su primer partido clasificatorio mundialista bajo la batuta del técnico riojano. El reto principal del seleccionador nacional es trasladar la solidez y el carácter competitivo demostrados en Europa a la escena mundialista. España mantiene una tendencia robusta en lapsos de clasificación, con una sola derrota en los últimos 71 partidos de fase previa mundialista. Esa única caída, contra Suecia hace cuatro años, sirvió para recordarle al equipo la importancia de la regularidad, pero no impidió la clasificación directa en la última jornada gracias a otra victoria contundente sobre los suecos en Sevilla.

La selección española llega a Plaza España, en Madrid, para la celebración de la Eurocopa 2024.

Tras tachar de la lista la Eurocopa y la Nations League, Luis de la Fuente tiene en su lista de objetivos el Mundial. “Nuestra responsabilidad es ganar todo, queremos ganar todo”, detalló el técnico en rueda de prensa y eso es precisamente lo que quieren lograr: ganarlo todo. El Mundial sería la guinda a la trayectoria del riojano al frente del combinado nacional y el primer paso para lograr la Copa del Mundo pasa por Bulgaria, territorio desconocido para la selección.

Temas Relacionados

Selección españolaEspañaBulgariaMundial 2026FútbolFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Pronóstico del clima en Valencia este 4 de septiembre: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Pronóstico del clima en Valencia

El Gobierno contrata un seguro para cubrir los daños que causan los aviones que luchan contra los incendios: hasta 50 millones por siniestro

14 aviones del 43 Grupo del Ejército de Tierra participan en la labor de extinción de los fuegos. El ministerio para la Transición Ecológica está licitando un contrato para tener una póliza que cubra los daños a terceros que puedan ocasionar durante estos arriesgados trabajos

El Gobierno contrata un seguro

Adara Molinero vuelve a ‘Supervivientes All Stars’: “La otra vez me equivoqué yendo, no se pueden hacer las cosas solo porque sea un trabajo”

Tras abandonar el año pasado antes de tirarse del helicóptero, la finalista de ‘Supervivientes 2023’ tendrá una tercera oportunidad en el reality de Telecinco

Adara Molinero vuelve a ‘Supervivientes

Así es el nuevo misil que quiere comprar España: se une a Alemania en la adquisición del Taurus Neo

La visita de Robles a Berlín ha dejado conversaciones sobre este proyecto y el avión de combate europeo

Así es el nuevo misil

El restaurante ‘low cost’ de un chef con estrella Michelin en Miranda del Ebro: cocina informal y un menú por menos de 20 euros

Tostas, croquetas, ramen y tortillas con divertidas combinaciones de sabores en un local moderno e industrial firmado por un joven chef con estrella Michelin. Todo eso es Alex Cool Club, el nuevo restaurante recomendado por la guía roja

El restaurante ‘low cost’ de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno contrata un seguro

El Gobierno contrata un seguro para cubrir los daños que causan los aviones que luchan contra los incendios: hasta 50 millones por siniestro

Así es el nuevo misil que quiere comprar España: se une a Alemania en la adquisición del Taurus Neo

Ayuso se gasta 1,9 millones en habilitar más plazas para menores mientras endurece su política migratoria para quitar votos a Vox

Patrimonio Nacional quiere comprar flores por valor de 46.000 euros para adornar los actos oficiales del rey Felipe VI

Una esteticista de baja por maternidad y posterior depresión posparto denuncia presiones para reincorporarse al trabajo y acaba despedida: la Justicia lo declara nulo

ECONOMÍA

La vuelta a la rutina

La vuelta a la rutina es casi un 3% más cara que el año pasado: estos son los alimentos que han subido de precio en el supermercado

Comprueba la lotería 6/49: resultados ganadores del miércoles 3 de septiembre de 2025

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, sobre cómo calcular cuánto vale la pensión: “En un contrato de 30 días, a efectos de jubilación, te consideramos 30 días cotizados”

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 3 septiembre

DEPORTES

Un piloto de Aston Martin

Un piloto de Aston Martin se burla de las palabras de Toto Wolff y sus 400 km/h en 2026: “Nosotros vamos a 500”

Nick Kyrgios, sobre su partido de exhibición ante Sabalenka: “Me hace gracia que ella piense que puede ganar”

Las protestas pro Palestina contra el equipo Israel-Premier Tech obligan a suspender la etapa en Bilbao de la Vuelta

El RCD Mallorca, contundente con la ‘rajada’ de Dani Rodríguez: suspendido de empleo y sueldo

Jorge de Frutos y la llamada de la selección española: el cuarto jugador del Rayo Vallecano y el segundo segoviano en vestir La Roja