La selección busca plantar la bandera en terreno inexplorado: España nunca ha jugado en Bulgaria

La selección española durante la Eurocopa (EFE/Julio Muñoz)

La selección española inicia una nueva fase clasificatoria rumbo al Mundial 2026 con un reto marcado tanto por la historia como por la geografía: afronta su primer encuentro oficial en territorio búlgaro, una región completamente inédita para el combinado nacional desde el inicio de su andadura internacional hace más de un siglo. Desde agosto de 1920, cuando el fútbol de selección comenzó para España, ningún partido, ni amistoso ni de competición, ha llevado a La Roja a Bulgaria. Ahora, en el inicio del proceso clasificatorio para la próxima cita mundialista, la capital búlgara Sofía se convierte en el escenario de este debut particular, donde La Roja intentará plantar la bandera con una victoria.

España integra un grupo en el que comparte protagonismo, además de con Bulgaria, con Turquía —rival que espera el domingo— y Georgia. El formato impuesto por la UEFA permite que solo quien finalice primero logre el billete al sorteo mundialista del 5 de diciembre en Washington, garantizando la clasificación directa, mientras que los demás deben afrontar posteriores etapas. El encuentro en Sofía reviste un carácter simbólico, ampliando a 49 el número de países europeos donde ha jugado la selección, quedando pendientes únicamente Andorra, Moldavia, Montenegro y Gibraltar —esta última por razones políticas que impiden la disputa de compromisos oficiales en su territorio—.

No obstante, España afronta esta ruta hacia el Mundial bajo un aura de éxito, tras proclamarse campeones en la Nations League, que le concede un pase asegurado a la repesca, pase lo que pase en la actual fase de grupos; y campeones de la Europa. Este privilegio, compartido con otras grandes potencias como Francia, Portugal y Alemania, sitúa al equipo que dirige Luis de la Fuente en una posición de fortaleza administrativa, aunque no reduce la presión por mantener la regularidad competitiva y prolongar una racha que se remonta a casi medio siglo sin ausencias en Copas del Mundo.

La selección española durante Eurocopa 2024 (EFE/Jorge Guillén)

Los datos, además, sonríen a los españoles. El equipo nacional no falta a una fase final de la máxima cita del fútbol internacional desde 1974, año en que Alemania Occidental acogió el torneo y marcó el inicio de una presencia ininterrumpida de España en la elite global. Unos datos que solo pueden mejorar Brasil —única selección presente en todas las ediciones—, Alemania —que solo estuvo ausente en 1950 por sanción— y Argentina, ausente únicamente en México 1970. Por tanto, el encuentro en Bulgaria va mucho más allá de las estadísticas, pues simboliza también la constancia española en el concierto internacional.

Los partidos entre España y Bulgaria

A lo largo de la historia, los duelos frente a Bulgaria han sido escasos y mayoritariamente en suelo neutral o español. España se impuso con claridad en el Mundial de Francia 1998 (6-1), igualó 1-1 en la Eurocopa de Inglaterra 1996 y ha disputado tres amistosos en casa. A pesar de esta cercanía en el calendario de grandes torneos, la visita oficial a terreno búlgaro jamás se había concretado en más de 100 años de actividad. Por contraste, Bulgaria disputó su primer partido en mayo de 1924 frente a Austria, constituyéndose como una de las selecciones europeas con mayor tradición, al menos en el ámbito regional.

De cara a este encuentro, la selección dirigida por Luis de la Fuente, que suma ya títulos continentales y la reciente Nations League, afronta su primer partido clasificatorio mundialista bajo la batuta del técnico riojano. El reto principal del seleccionador nacional es trasladar la solidez y el carácter competitivo demostrados en Europa a la escena mundialista. España mantiene una tendencia robusta en lapsos de clasificación, con una sola derrota en los últimos 71 partidos de fase previa mundialista. Esa única caída, contra Suecia hace cuatro años, sirvió para recordarle al equipo la importancia de la regularidad, pero no impidió la clasificación directa en la última jornada gracias a otra victoria contundente sobre los suecos en Sevilla.

La selección española llega a Plaza España, en Madrid, para la celebración de la Eurocopa 2024.

Tras tachar de la lista la Eurocopa y la Nations League, Luis de la Fuente tiene en su lista de objetivos el Mundial. “Nuestra responsabilidad es ganar todo, queremos ganar todo”, detalló el técnico en rueda de prensa y eso es precisamente lo que quieren lograr: ganarlo todo. El Mundial sería la guinda a la trayectoria del riojano al frente del combinado nacional y el primer paso para lograr la Copa del Mundo pasa por Bulgaria, territorio desconocido para la selección.