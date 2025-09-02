Carlos Alcaraz se deshace con autoridad de Lehecka y se clasifica para semifinales del US Open

El tenista español Carlos Alcaraz se clasificó este martes para las semifinales del Abierto de los Estados Unidos, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre pista dura, tras deshacerse con solvencia del checo Jiri Lehecka en tres sets (6-4, 6-2, 6-4).

El murciano necesitó menos de dos horas para volver a estar cerca de pelear por un título en un 'grande'. En Nueva York se está mostrando muy sólido y tampoco dio demasiadas opciones a un rival que este año le había derrotado en la pista dura de Doha y le había exigido en la final en la hierba de Queen's.

El cinco veces ganador de 'Grand Slam' no cedió tampoco ningún set a un Lehecka casi siempre a remolque y exigido, que no encontró nunca argumentos para inquietar al número dos del mundo, sobre todo al resto, y que pagó caras sus concesiones con su saque al inicio de las dos primeras mangas. Alcaraz sólo perdió 14 puntos con su servicio y nunca tuvo que afrontar una pelota de rotura, mientras que en la red dejó una vez muestras de su calidad y acabó el partido con 28 golpes ganadores por tan sólo 17 errores no forzados.

El tenista español aprovechó al máximo que Lehecka no terminó de entrar bien al duelo, sobre todo con su servicio. Tres dobles faltas en sus dos primeros saques y la rotura sobre el primero, le dieron ventaja al murciano que, por el contrario apenas daba concesiones, cuando sacaba.

Sin embargo, el checo resistió y con el paso de los minutos fue cogiendo más confianza en su tenis y en su derecha, aunque únicamente se tradujo en una mayor amenaza al resto sobre los dos últimos servicios del número dos del mundo. Este salvó con firmeza el 15-30 del octavo juego y el 40-40 del décimo para ponerse por delante en la Arthur Ashe.

La mejor noticia para el de El Palmar fue que Lehecka volvió a salir errático y entregó su saque a las primeras de cambio para darle una ventaja al español, que continuó muy cómodo en la pista y que además se vio ayudado porque su rival no pudo seguir su ritmo y cometió demasiados errores no forzados.

Alcaraz fue aumentando su amenaza al resto y tuvo otra buena opción en el quinto juego, pero estrelló su derecha en la red. A renglón seguido, Lehecka tuvo una de sus mejores oportunidades con un 0-30 y el español fue el que mantuvo la calma, volea de genio de por medio, para salvar la situación y no perdonar un mal juego al saque del centroeuropeo. Con errores de revés y una doble falta, Lehecka entregó una segunda rotura y el murciano, con un 'ace' de segundo servicio, ponía muy cerca las semifinales.

El tercer parcial, en cambio, tuvo un guión diferente. El checo acertó esta vez a mantener su servicio y pudo al menos llevar la iniciativa en el marcador, pesa que el ganador de cinco 'Grand Slams' continuó sin aflojar y replicando cada servicio de su rival.

Aún así, la sensación en la Artur Ashe era que el choque se iba inclinando hacia el lado del número dos del mundo, que dejó pasar su oportunidad de rotura en el séptimo juego, pero no en el siguiente saque del centroeuropeo para, de nuevo, tirando de su efectivo saque, sellar su pase a la penúltima ronda en Flushing Meadows donde espera al ganador del duelo entre el estadounidense Taylor Fritz y el serbio Novak Djokovic.