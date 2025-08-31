La mano derecha de Topuria se une a McGregor: “Me pidió si podíamos entrenar y le dije que me gustaría”

El luchador Conor McGregor (REUTERS/Jon Nazca)

Las especulaciones sobre el regreso de Conor McGregor al octágono de la UFC aumentan tras la invitación directa que el luchador irlandés habría realizado a Merab Dvalishvili, integrante del círculo cercano de Ilia Topuria, para entrenar juntos en fechas próximas. La información, revelada por el propio Dvalishvili durante una entrevista en Full Send Podcast, llega justo en el periodo en el que la vuelta del excampeón irlandés genera máxima expectación entre los seguidores de las artes marciales mixtas.

Según el relato de Merab Dvalishvili, la toma de contacto con Conor McGregor tuvo lugar mientras el luchador georgiano se encontraba en China, acompañado por varios amigos del famoso irlandés. Durante su estancia allí se produjo una videollamada con McGregor. El tema central de la conversación fue la disposición de ambos para entrenar juntos, una vez que Dvalishvili dispute su combate ante Cory Sandhagen en el evento UFC 320. En palabras de Dvalishvili: “Creo que está muy motivado. Cuando estuve en China, estuve con sus amigos e hicimos Facetime, preguntándome si podíamos entrenar, y le dije ‘vamos, Conor. Me gustaría entrenar contigo’”. El georgiano agregó su propio entusiasmo ante la posibilidad de compartir sesiones y métodos de trabajo con el irlandés al término de sus respectivos compromisos deportivos.

El anuncio no ha dejado indiferente al universo de la UFC. La relación entre Dvalishvili e Ilia Topuria, campeón de peso pluma y figura en ascenso, añade contenido simbólico al posible entrenamiento conjunto con McGregor. No solo se trataría de un acercamiento técnico entre deportistas de élite, sino de un intercambio entre diferentes estilos, trayectorias y contextos. Estas sinergias han sido habituales en otros momentos de la historia de las artes marciales mixtas, aunque esta vez la expectación se ve alimentada por la proyección mediática de los tres protagonistas.

El luchador Conor McGregor (Brian Lawless/PA via AP)

La posibilidad de que Conor McGregor retome la competición despierta numerosas hipótesis acerca de sus rivales inmediatos, estrategia de preparación y nuevas alianzas en el entorno profesional. El propio Dvalishvili no ocultó su interés por la iniciativa: “Ojalá podamos hacerlo. Estoy excitado por él, me gustaría verle en la pelea de la Casa Blanca”, motivo por el que la propuesta de entrenamiento aparece asociada al cronograma de regreso que manejan los medios deportivos internacionales, quienes destacan la influencia de este tipo de contactos sobre el futuro más próximo de la categoría.

Dvalishvili y McGregor

En la conversación mantenida durante el podcast, el luchador georgiano subrayó que el contacto con McGregor llega en plena preparación para su combate en UFC 320. Este evento marca un punto de inflexión para Dvalishvili y para el propio circuito, ya que la posibilidad de ver entrenar juntos al georgiano y al irlandés abre expectativas sobre eventuales estrategias conjuntas y sobre la repercusión futura en sus carreras. Esta invitación directa y pública es uno de los movimientos más claros en la hoja de ruta de regreso de McGregor tras sus últimas lesiones y ausencias prolongadas.

En las últimas temporadas, las artes marciales mixtas han visto cómo la colaboración entre deportistas de distintas escuelas y disciplinas fomenta tanto el intercambio técnico como la notoriedad pública. En este caso, la unión de figuras como Dvalishvili, del entorno de Topuria, y McGregor puede tener consecuencias directas sobre el seguimiento global del deporte, además de reforzar la idea de la UFC como escenario de alianzas temporales entre contendientes de élite.

Entrevista a Ilia Topuria.

Queda por ver si este primer acercamiento cristaliza en sesiones conjuntas o en entrenamiento formal. Mientras tanto, los aficionados ya especulan con el impacto de ver a McGregor y Dvalishvili compartiendo tatami y rutinas. El resultado del combate entre el georgiano y Sandhagen en UFC 320 y la evolución de los propios planes de Topuria como campeón pluma podrán influir en la agenda definitiva. Mientras tanto, aumenta la tensión en el universo UFC ante la posibilidad de que McGregor oficialice pronto su esperado regreso, ahora con nuevos aliados en la élite del deporte.