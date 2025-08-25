Khabib vuelve a la carga contra Topuria y sigue subestimándole: “Está 80-20% a favor de Arman”

El excampeón de la UFC Khabib Nurmagomedov (REUTERS/Christopher Pike)

La rivalidad dialéctica entre Khabib Nurmagomedov e Ilia Topuria suma un nuevo episodio, después de que el excampeón invicto de UFC manifestara públicamente sus dudas acerca del potencial del luchador hispanogeorgiano en la división de peso ligero, en caso de enfrentarse a Arman Tsarukyan. En unas declaraciones recientes, difundidas junto a Kamil Gadzhiyev, el ruso aseguró que las posibilidades de Topuria ante el luchador armenio serían significativamente bajas al analizar un hipotético cruce que continúa despertando expectativas dentro del circuito internacional de artes marciales mixtas.

Khabib Nurmagomedov, figura referencial del deporte y mentor de Islam Makhachev, volvió a poner en el punto de mira a Ilia Topuria, quien desde hace meses se encuentra entre los nombres más mencionados de la compañía presidida por Dana White. El excampeón de peso ligero, conocido por su estilo crítico y por su tendencia a evaluar públicamente a los principales contendientes de la división, abordó esta vez la diferencia de estilos y nivel técnico entre Topuria y Tsarukyan, otorgando al armenio la posición de máximo favorito en la hipotética contienda. “Creo que ahora mismo es el mejor peso ligero (Tsarukyan)... Diría que hay un 80%-20% a favor de Arman”, manifestó Khabib, con base en su análisis actual del panorama deportivo en la categoría.

Esta valoración se suma a una serie de declaraciones previas en las que el daguestaní viene restando opciones al campeón hispano-georgiano. El fuego cruzado verbal comenzó meses atrás, con los primeros rumores de un eventual duelo entre Islam Makhachev e Ilia Topuria, cita que aún no se ha concretado, pero que forma parte de las especulaciones frecuentes en el ámbito de la UFC. Ahora, la opinión de Khabib pasa a centrarse en el posible acceso de Topuria a la división ligera, con el obstáculo añadido de enfrentarse a un rival como Tsarukyan, quien, para el ex campeón, ha demostrado cualidades excepcionales en la lucha y una adaptación táctica que lo convierten en la amenaza más seria dentro de la categoría.

El luchador hispanogeorgiano Ilia Topuria (Europa Press)

Según detalló, Khabib comparó el nivel de “wrestling” de Tsarukyan con el que han ofrecido los recientes rivales de Topuria, como Max Holloway y Charles Oliveira, ambos luchadores reconocidos por sus capacidades en el “striking”, pero sin destacar de igual manera en la lucha a ras de lona. Nurmagomedov sostiene que uno de los factores que más ha beneficiado a Topuria en sus últimas presentaciones ha sido, precisamente, la ausencia de contrincantes con un dominio del grappling comparable al de Tsarukyan. Según el daguestaní, este desequilibrio de estilos explicaría en parte el ascenso del hispano-georgiano y su racha de victorias consecutivas en la organización.

La “cautela” de la UFC

En otro punto de la conversación, Khabib subrayó la “cautela” adoptada por la propia UFC en la gestión de la carrera de Topuria, a quien catalogó como uno de los activos promocionales más valiosos de la actualidad. La compañía, bajo la dirección de Dana White, habría optado por un camino progresivo en la asignación de rivales, priorizando la imagen y el interés comercial en torno a la figura del campeón. El excampeón ruso, sin embargo, alertó de que esta dinámica podría modificarse si Arman Tsarukyan sale victorioso de su próximo compromiso, lo que dejaría a la promotora prácticamente sin opción que organizar el combate más esperado del peso ligero.

“La UFC no tendría más remedio que dar el combate de Topuria a Tsarukyan si el armenio consigue una victoria”, opinó Khabib durante el intercambio con medios especializados, reviviendo la controversia entre defensores y detractores de Topuria en la comunidad de las artes marciales mixtas. La afirmación recalca la rivalidad deportiva, pero también el contraste de trayectorias entre los aspirantes a la cima de la organización.

Entrevista a Ilia Topuria.

La postura de Khabib Nurmagomedov sigue sumando capítulos en la conversación internacional, ahora centrada en si el hispano-georgiano es capaz de mantener la racha positiva ante rivales con una base sólida en grappling y lucha, apartado donde Tsarukyan parte con ventaja histórica. Para los seguidores de la UFC, la disputa verbal añade una dosis extra de expectación a un posible combate futuro, que enfrentaría no solo estilos opuestos, sino también narrativas muy distintas sobre la legitimidad y el verdadero dominio en la categoría de peso ligero.