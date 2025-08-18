El hijo de Fernando Redondo, leyenda del Real Madrid, debuta en LaLiga: “Mi padre fue el mejor de la historia en su posición”

El nuevo jugador del Elche Federico Redondo (Imagen oficial del Elche)

Federico Redondo inicia una nueva etapa en el fútbol europeo tras dejar el Inter Miami para sumarse al Elche, donde buscará consolidarse como mediocampista. El joven argentino, heredero de un apellido de peso en el fútbol internacional, se prepara para su debut frente al Real Betis, con la expectativa de continuar el legado familiar en la misma liga donde su padre, Fernando Redondo, dejó una huella imborrable.

El traspaso de Federico Redondo al club español marca el comienzo de una etapa desafiante para el exjugador de Argentinos Juniors. A pocas horas de su primer partido oficial con la camiseta del Elche, el mediocampista reflexionó sobre la influencia de su padre en su desarrollo profesional. “Casi no hay jugadores que, en ese puesto, hicieran todo lo que hacía mi padre. Es decir, él recuperaba, hacía de enlace entre defensa y ataque, eludía rivales para adelante siendo un número 5”, destacó Federico en una entrevista con El Mundo.

Sin mostrar presión por la comparación constante con Fernando Redondo, el futbolista expresó una opinión contundente sobre el lugar que ocupa su progenitor en la historia del fútbol. “Era tres jugadores en uno: estaba en toda la cancha, le daba equilibrio al equipo… era muy completo. Yo creo que mi padre fue el mejor de la historia en esa posición”, afirmó Federico a dicho medio, subrayando la admiración y el respeto por la carrera de su padre.

Federico Redondo al lado de Leo Messi (Imagen del Inter Miami)

La experiencia de Federico Redondo con Messi

Además de su vínculo familiar, Federico Redondo compartió su experiencia junto a Lionel Messi, una vivencia que considera fundamental en su trayectoria. El mediocampista relató la importancia de haber compartido vestuario y entrenamientos con el capitán argentino, una figura que representa el máximo sueño para muchos jóvenes futbolistas de su generación. “El sueño de mi generación es llegar a jugar con Leo, para mí, el mejor jugador de la historia. Jugar con él fue un sueño hecho realidad, y cada minuto que pude compartir con Leo lo disfruté al máximo”, expresó Redondo.

En su llegada al Elche, Federico se integra a un plantel que cuenta con una marcada presencia argentina en la dirigencia, ya que el club pertenece al empresario Christian Bragarnik. Sin embargo, en el vestuario solo encontrará a un compatriota: el arquero Matías Dituro. Nacido en Bigand, Santa Fe, Dituro ha desarrollado una carrera internacional que incluye pasos por equipos del ascenso argentino como Douglas Haig y Guillermo Brown, así como experiencias en Bolívar de Bolivia, Universidad Católica de Chile y, más recientemente, el Karagumruk de Turquía.

Dituro se incorporó al conjunto español en enero de 2024, reforzando la presencia argentina en el equipo y aportando su experiencia bajo los tres palos. Una actuación que sumada a la del resto de sus compañeros, permitió al equipo sellar el ascenso a Primera División. Ahora el Elche cuenta con una misión importante, mantener la plaza en la máxima categoría española. Para ello, el club ha realizado diversos fichajes para reformar la plantilla, entre los que se enmarca Federico Redondo, hijo del mítico Fernando Redondo, exjugador del Real Madrid.