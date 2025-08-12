Federico Redondo se va del Inter Miami para ser refuerzo de un club español: los detalles

Federico Redondo se marcha a la Liga de España después de 18 meses en Inter Miami (Crédito: MLS)

Federico Redondo se sumó a las huestes del Inter Miami meses después del arribo de Lionel Messi. El volante dejó Argentinos Juniors en una operación que se cerró a inicios de 2024 en un monto cercano a los USD 5.000.000, que podían escalar a los USD 8.500.000 en base a objetivos. A lo largo de esta temporada y media, el hijo de Fernando, histórico ex jugador del Real Madrid, tuvo un rendimiento irregular en la Major League Soccer (MLS), pero disputó un total de 60 partidos, supo compartir la mitad de cancha con Sergio Busquets y, a pesar de tener contrato hasta 2027, finalizará su etapa en las próximas horas para convertirse en refuerzo del Elche de España.

El periodista de TyC Sports, Germán García Grova, oficializó esta noticia en sus redes sociales. Las Garzas llevarán a cabo un traspaso definitivo por su ficha y el mediocampista ya está en España para ultimar detalles de su llegada al conjunto que logró el ascenso a la Primera División recientemente después de ser subcampeón en la Segunda. El entrenador Eder Sarabia asumió el cargo en julio de 2024 y fue el encargado de devolverlo a la máxima categoría después del descenso en 2023. Todavía no se divulgaron cifras económicas sobre las tratativas.

El diario catalán Sport añadió más detalles, ya que hay un punto de conexión en la negociación. Según manifiesta el matutino, Redondo es representado por Score Fútbol, la agencia de Christian Bragarnik, quien tiene la propiedad de los Franjiverdes. El futbolista de 22 años firmará un contrato por cinco temporadas y no ocupará plaza de extracomunitario porque tiene pasaporte español debido a su nacimiento en Madrid.

Tras disputar 58 juegos con el Bicho de La Paternal, el entrenador Gerardo Martino se lo llevó a Florida para compartir vestuario con leyendas como Messi, Busquets, Luis Suárez y Jordi Alba. Su contratación ocurrió bajo la figura de “sustituto por lesión”, ya que Facundo Farías había sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda durante la pretemporada.

Redondo compartió plantel con leyendas mundiales de la talla de Lionel Messi, Luis Suárez y Jordi Alba (Crédito: Rich Storry-Imagn Images)

A lo largo de sus 60 encuentros con las Garzas, Redondo convirtió dos goles, brindó cuatro asistencias y recibió 18 tarjetas amarillas, pero nunca fue expulsado, un detalle que marca una parte de su elegante estilo para jugar, con similitudes a la herencia familiar de su padre, quien también surgió en las Inferiores de Argentinos, saltó al Tenerife de España, jugó seis temporadas en Real Madrid y cuatro en el Milan hasta comunicar su retiro en 2004. De esta manera, Federico jugará en la misma liga que supo hacerlo Fernando.

Sus dos únicos gritos sucedieron el miércoles 17 de julio de 2024. En ese momento, convirtió el segundo y tercer gol de su equipo en la victoria 3-1 sobre Toronto FC. Fue parte de la campaña que terminó levantando la MLS Supporters’ Shield como el cuadro con mayor cantidad de puntos en temporada regular, pero se quedó con la espina del título tras la caída en los playoffs.

En lo que va de 2025, Federico Redondo registró un total de 27 partidos con un pase gol. De hecho, acumuló 102 minutos en los tres partidos de la Leagues Cup ante Atlas, Necaxa y Pumas. Será una baja sensible en el mediocampo para Javier Mascherano con vistas a la llave del miércoles 20 desde las 21 contra Tigres por los cuartos de final, como así también por lo que resta de la MLS. Disputó su último partido este domingo, cuando jugó los seis minutos finales de la caída 1-4 contra Orlando City en el clásico del estado.

A falta de la confirmación oficial, Elche se llevará a un futbolista con mucha proyección, que incluso disputó cuatro partidos del Mundial Sub 20 de 2023 en la Argentina. El nuevo pupilo del entrenador Eder Sarabia llegará a un plantel que luchará por la permanencia en la Liga de España, será compañero del arquero argentino Matías Dituro y no se descarta que pueda estar a disposición para el debut liguero del próximo lunes desde las 16 (hora argentina) ante Betis en el Estadio Manuel Martínez Valero.