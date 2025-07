‘Darle (sexualmente) o pasar’: el juego machista de TikTok que sexualiza a las futbolistas en plena Eurocopa femenina

La jugadora suiza Alisha Lehmann y el tiktoker Soy Souce. Montaje Infobae España. (REUTERS/Denis Balibouse)

El futbol femenino continúa haciéndose un hueco a cuenta gotas aun dos años después de, en el caso de España, haber ganado un mundial. Momento que incluso le acompañó un acto machista en su hora de gloria, como fue el beso no consentido del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a Jennifer Hermoso. Librarse del machismo y del abuso de poder en el mundo del fútbol, especialmente en el femenino, es una tarea ardua que implica tanto al campo deportivo como a la sociedad.

Por este motivo, las redes sociales también son cómplices. La Eurocopa femenina se encuentra en pleno apogeo y en la que España juega este domingo la final contra Inglaterra. TikTok lo sabe. Soy Sauce (@soysaucesports), un creador de contenido con casi 290 mil seguidores en Instagram y más de 10 millones de ‘me gusta’ en sus vídeos de TikTok, ha hecho viral su versión del juego Smash or pass —en español, ‘Darle (sexualmente) o pasar’, donde se evalúa el atractivo sexual de una persona— ha sido aplicada a futbolistas de la Eurocopa. El creador de contenido no ha hecho un solo vídeo. Como reza en su biografía, ha creado su propia liga de este juego: The Smash League, donde se nombra así mismo como “organizador”, clasificando selecciones enteras según el atractivo de sus jugadoras, puntuándolas con comentarios como “parece que tiene truco” o “veo el potencial”.

Soy Sauce en TikTok (soysaucesports).

“Siento que es muy guay. Incluso puede que beba cerveza. No sé. Smash”, dice sobre la jugadora suiza Nadie Riesen, de 25 años. Segundos después añade: “No es que yo esté por encima de esto, ni de lejos, pero el nivel está bastante alto a estas alturas. Paso”, comenta sobre el físico de Livia Peng, de 23 años.

“Está sobrevalorada”

Sin embargo, los usuarios no han criticado ni han cuestionado la iniciativa. Al contrario: han alentado al creador para que lo haga con otras selecciones o han publicado comentarios ridiculizando a las futbolistas por su maquillaje o incluso comparándolas con hombres. “Lehmann está sobrevalorada”, comenta un usuario de la red social en el vídeo en referencia a Alisha Lehmann. “Haz la selección de Inglaterra”, le pide otro usuario. El juego se ha ampliado incluso con otras figuras públicas —jugadoras de la NBA, esposas y madres de deportistas o personajes de dibujos animados— en un intento por escalar esta cosificación viral. Además, en el caso de Soy Sauce ha llegado a generar merchandising: camisetas con su logo y la palabra “Smash”, vendidas por unos 35 euros.

Sin embargo, el problema no es solo digital: figuras como Alisha Lehmann han denunciado la brecha salarial y la falta de reconocimiento en el fútbol femenino, incluso dentro de grandes clubes. “Muchas veces voy a casa y hablo con Douglas [Luiz, su pareja y jugador de la Juventus masculina, mientras que ella es jugadora del femenino]y le digo que no es justo. Hacemos el mismo trabajo, pero cobras cien mil veces más que yo”, dijo hace unos meses en una entrevista al medio italiano Gazetta dello Sport.