La Audiencia Nacional confirma la condena de Rubiales a pagar 10.800 euros de multa por la agresión sexual a Jennifer Hermoso

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a su llegada a la Audiencia Nacional, a 17 de mayo de 2024, en Madrid (España). (Eduardo Parra/Europa Press)

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha sido condenado a una multa de 10.800 euros por un delito de agresión sexual en el beso no consentido a la futbolista Jennifer Hermoso tras la final del Mundial de 2023. Así lo ha confirmado la Audiencia Nacional este miércoles, en el recurso de apelación al que ha tenido acceso Infobae España. Rubiales deberá pagar 18 meses de multa con una cuota de 20 euros al día.

La sentencia también aborda la acusación de coacciones contra Rubiales y otros miembros de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), como Jorge Vilda, Albert Luque y Rubén Rivera. Jorge Vilda, en su calidad de director técnico de la selección femenina de fútbol, fue acusado de intentar presionar a Jennifer Hermoso durante el vuelo de regreso de Australia para que justificara públicamente el beso de Rubiales, minimizando su gravedad. Albert Luque, director deportivo de la RFEF, y Rubén Rivera, encargado de la expedición de la RFEF, también fueron señalados por intervenir, al intentar influir en la jugadora para que participara en un video conjunto con Rubiales, que restara importancia a lo ocurrido.

A pesar de las acusaciones que apuntaban a que estos miembros de la RFEF ejercieron presión sobre Hermoso, el tribunal concluyó que no se demostró que sus actos constituyeran coacciones en sentido penal. Según la sentencia, no hubo pruebas de violencia o intimidación hacia la víctima, y se consideró que las interacciones descritas no alcanzaron el nivel de coacción legalmente definido.

Noticia en ampliación