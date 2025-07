Los errores de Asencio y Rüdiger en defensa que sentenciaron al Real Madrid en el partido ante el PSG

El partido entre el PSG y el Real Madrid en el Mundial de Clubes (EFE/EPA/CJ GUNTHER)

El Real Madrid quedó fuera de la final del Mundial de Clubes tras una primera mitad marcada por dos errores defensivos que dinamitaron cualquier opción de alcanzar la última instancia. El equipo dirigido por Xabi Alonso se encontró pronto en desventaja frente a un Paris Saint Germain oportunista, que aprovechó las indecisiones de la zaga madridista para encaminar el pase a la final antes del minuto diez. Dos jugadas puntuales, ambas protagonizadas por Marco Asencio y Antonio Rüdiger, bastaron para que el cuadro blanco viera derrumbarse el plan diseñado sobre la pizarra.

El MetLife Stadium se preparó para un espectáculo entre dos equipos con ideas opuestas. El PSG de Luis Enrique apostó por la presión alta, la velocidad y la agresividad en campo rival, mientras que el Real Madrid intentó resguardarse y salir en transición ante cualquier pérdida parisina. Nada de esto pudo llevarse a cabo: los errores no forzados, ese lastre que castiga sin remedio a los grandes equipos en el contexto internacional, se convirtieron en protagonistas en el lado blanco.

Todo comenzó en el minuto 6. El Real Madrid trataba de sacar el balón jugado por medio de Asencio, que, lejos de consolidarse en la defensa, volvió a evidenciar esas dudas que ya se asomaron en fases anteriores del torneo. Dembélé, siempre atento a los deslices rivales, presionó con velocidad y se llevó el balón ante la pasividad de Asencio. El primer disparo del jugador francés lo repelió Courtois, aunque el rebote cayó en las botas de Fabián Ruiz, que marcó sin resistencia. Aquel error, más psicológico que futbolístico, abrió la grieta por donde el PSG se coló con todo.

El jugador del PSG Fabián (REUTERS/Amanda Perobelli)

El Madrid no supo recomponerse ni ganar confianza. Apenas tres minutos después, otro error terminó de definir el rumbo del partido. Esta vez fue Rüdiger, uno de los baluartes de la defensa madridista, quien se quedó sin opciones tras un mal pase y cedió la posesión a Dembélé en zona comprometedora. El extremo francés ganó en el mano a mano frente a Courtois y colocó el 2-0. En solo diez minutos, el equipo español había regalado dos goles y toda la serenidad que buscaba imponer en la semifinal.

La frustración de Xabi Alonso

Xabi Alonso, desde la zona técnica, no disimuló la frustración. Los planes trazados durante la semana quedaban en papel mojado ante la inoperancia de sus hombres en la línea defensiva. La reacción colectiva fue casi nula. Los futbolistas del Madrid apenas encontraban respuestas ante las dificultades. Vinicius, fuera de su posición natural y relegado a la banda derecha, no encontró los espacios para el desborde ni el desequilibrio que acostumbra. Gonzalo García, referencia ofensiva, apenas participó y Mbappé no pudo superar la marca ni generar superioridades en el uno contra uno.

El partido apenas ofreció respiro al Real Madrid en términos de ataque. Una única ocasión aislada de Mbappé, que finalizó en un remate forzado, fue todo el bagaje ofensivo de un equipo superado. Donnarumma, en la portería del PSG, casi no tuvo que intervenir. La ventaja adquirida permitió a los parisinos gestionar el ritmo, ganar confianza y esperar el momento oportuno para asestar el golpe definitivo: el tercer tanto, nuevamente obra de Fabián Ruiz, puso fin a cualquier esperanza blanca.

Así, el Real Madrid sucumbió ante sus propios errores, unidos a un juego sólido del PSG que no dio pie a la réplica a los blancos. La potencia arrolladora que lucieron en la primera mitad los jugadores del club francés pasó a convertirse en solidez y cierto punto de relajación. Una situación permitió a los de Xabi Alonso lanzarse al ataque en busca de una remontada histórica o un gol desesperado. Nada de eso llegó. Lo que sí lo hizo fue el tanto de Gonçalo Ramos para poner la guinda a la fiesta del equipo parisino. Unos minutos más tarde, el colegiado indicaba el final del partido y certificaba el pase de los de Luis Enrique a la final del Mundial de Clubes, donde ya les espera el Chelsea.