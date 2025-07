Fernando Alonso revela qué ha cambiado en su alimentación para mejorar su rendimiento en la Fórmula 1: estas son las claves

El piloto de Aston Martin Fernando Alonso (REUTERS/Mathieu Belanger)

Fernando Alonso, uno de los pilotos más experimentados y reconocidos del automovilismo mundial, continúa buscando fórmulas para maximizar su rendimiento después de más de dos décadas compitiendo al más alto nivel. Uno de sus secretos del piloto de Aston Martin para mantenerse al máximo nivel radica en su dieta, la cual, como él mismo ha asegurado, está compuesta casi en su totalidad por productos vegetales. Una alimentación que le permite seguir compitiendo al más alto nivel y que la edad sea solo un número.

En una entrevista para DAZN, Alonso explicó con detalle las razones detrás de su nueva estrategia alimentaria. El piloto asturiano confesó que hace ya algunos meses optó por limitar de forma significativa el consumo de carne y pescado en su rutina. “Me sentía algo mal, me encontraba demasiado pesado en general…”, contó Alonso, señalando que la decisión surgió tras identificar problemas de digestión y una sensación constante de pesadez, factores que afectaban su bienestar y, posiblemente, su capacidad para competir.

Alonso remarcó que el proceso fue paulatino y no responde a una filosofía estricta. No se considera vegetariano clásico, pero sí asegura que su alimentación actual gira principalmente en torno a frutas, verduras, hortalizas y legumbres. “Sin ser muy estricto, creo que tengo una dieta como vegetariana”, resumió el piloto. En sus palabras, aunque no descarta por completo la proteína animal, la reserva para momentos puntuales, configurando un esquema flexitariano que prioriza comidas ligeras y de fácil digestión.

El piloto de Aston Martin Fernando Alonso (REUTERS/Leonhard Foeger)

La dinámica dentro del equipo Aston Martin también sirve para poner en perspectiva estos nuevos hábitos. Alonso bromeó al referirse a su compañero Pedro de la Rosa, comparando la cantidad de comida que cada uno consume: “Él come como tres Fernandos”. El contraste subraya la personalización que cada deportista adopta en función de las necesidades de su físico y su actividad, sin que exista un único modelo válido para todos. En el paddock de la Fórmula 1, la alimentación se consolida como un factor influyente en el rendimiento. Si bien Alonso ha priorizado sentirse mejor y más liviano en el día a día, otros pilotos han seguido caminos paralelos. Lewis Hamilton, por ejemplo, mantiene desde hace años una dieta vegana inspirada en argumentos éticos, ecológicos y deportivos, convencido de los beneficios en todos estos ámbitos.

La exigencia de la Fórmula 1

El piloto destaca el valor de adaptar los hábitos personales a las exigencias concretas del calendario de la Fórmula 1, donde la recuperación, la agilidad y el control corporal pueden definir la diferencia entre buenas y malas actuaciones. Aunque Alonso recalca que no sigue ningún dogma, su decisión pone de relieve la importancia de escuchar al propio cuerpo y ajustar cada detalle para sumar ventajas en la pista. El ejemplo del bicampeón responde a una tendencia más amplia dentro del deporte profesional y puede servir de inspiración a quienes buscan alternativas para mejorar su calidad de vida. Lejos de grandes anuncios o discursos, Alonso afronta los cambios con naturalidad y centrado en los resultados que percibe día a día.

Fernando Alonso explica en qué aspecto es superior Aston Martin al resto de equipos en los que ha estado en Fórmula 1: “Es el más determinado”.

La alimentación, junto con el entrenamiento, el descanso y el trabajo mental, se convierte así en un pilar fundamental para sostener un nivel competitivo después de más de veinte temporadas en la elite mundial. La Fórmula 1, exigente en lo físico y lo mental, premia la capacidad de innovar en todos los frentes. En el caso de Fernando Alonso, la búsqueda de nuevas estrategias no se detiene dentro del circuito, sino que abarca todos los aspectos de su vida personal y profesional, reflejando la mentalidad de un deportista que nunca deja de evolucionar.