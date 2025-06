Termina la liga de fútbol del Vaticano con doblete del Archivo y apuros para el Coro de la Capilla Sixtina: ocho equipos y unas normas muy particulares

Archivo Calcio celebra la victoria en la Copa frente a Farmacia.

El mundo del fútbol mira a Estados Unidos, donde se celebra el primer Mundial de Clubes, una exhibición de la universalidad de este deporte, enfrentando a rivales de toda latitud y con partidos inéditos. Coincide el inicio de este campeonato con el final de otro bien modesto, pero en uno de los lugares donde se aúnan más nacionalidades en un menor espacio, y donde no se pensaría que se juega a esto. Se trata del Vaticano, el Estado más pequeño en territorio y población, pero con una liga muy disputada.

Campionato della Città del Vaticano se llama el torneo, fundado en 1972, cabe aclarar que amateur y en el que sin duda uno de los aspectos más llamativos es el nombre y la composición de los ocho equipos, formados por empleados de los distintos departamentos de la Santa Sede, cada cual con su escudo y equipación. Por ejemplo, uno de ellos es el Telepost, que como puede intuirse está formado por trabajadores del servicio postal. Otro es el de los Museos Vaticanos.

Imagen de la liga vaticana difundida en sus redes sociales.

Farmacia cae en la final de Copa

Pero hablemos del campeón esta temporada 2024-2025, nada menos que de un doblete, ya que además del Calcio ha ganado la Copa Clericus, compuesta por los mismos conjuntos pero en modalidad eliminatoria hasta la gran final. La jugaron Farmacia -no hace falta explicación- y quien se alzó con el título, con los títulos: Archivo Calcio. El encuentro tuvo poca historia: una contundente victoria por 4 goles a 1. El Archivo viste de forma similar al FC Barcelona, con camiseta rayada azul y grana y pantalón azul.

De forma que las mismas personas que durante su jornada laboral gestionan uno de los fondos históricos más grandes y antiguos del mundo, que resguarda millones de documentos que abarcan más de doce siglos, entre ellos correspondencia papal, actas oficiales, tratados diplomáticos y manuscritos de gran valor, superada la tarde se calzan unas botas y defienden sus colores frente a quienes quieren arrebatarles la gloria. Otro equipo es el Santos Pedro y Pablo, de la Guardia Suiza.

Vista de la plaza de San Pedro vacía. (AP Foto/Andrew Medichini)

Todos los partidos son fuera de casa

Lejos de esa gloria, al menos en esta campaña, ha quedado el colista o farolillo rojo: el Coro de la Capilla Sixtina ha sido octavo y último. Tiene la dificultad añadida, aunque compartida con el resto de rivales, de no poder reforzarse en verano, a menos de que ingresen nuevos compañeros. No se puede fichar ni arrebatar talento al oponente, mucho menos fuera de los muros de la ciudad. Por fortuna, la particularidad de la contienda les permite continuar en la máxima categoría, no pueden descender.

Otra peculiaridad es que el Vaticano no tiene un campo de fútbol, por lo que tienen que buscarse campos próximos en Roma. La sede principal es el Pio XI o Campo Cardinale Spellman, situado en el barrio Aurelio, muy cerca de la Santa Sede. Más allá de las copas, de los trofeos en su forma física, no hay compensación económica ni acceso a torneos internacionales. El premio es ser parte de una actividad de integración y distensión entre el personal que saca adelante el día a día en la patria de la iglesia católica.

Robert Prevost fue elegido como nuevo Papa de la Iglesia Católica y se llamará León XIV

Con una excepción: los jugadores más destacados pueden ser llamados para la selección nacional de la Ciudad del Vaticano, eso sí para inhabituales partidos amistosos. Fútbol y religión no guardan distancia, tampoco en la Santa Sede, con un último papa, Francisco, hincha de San Lorenzo. Algo menos futbolero pero también aficionado es León XIV, que se reconoce seguidor de la Roma.