Djokovic habla sobre sus inicios en el tenis: “Mi padre tuvo que pedir dinero prestado a usureros y delincuentes”

El tenista serbio Novak Djokovic (REUTERS/Lisi Niesner)

Con 187 millones de dólares ganados exclusivamente en premios y un palmarés que lo sitúa como uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, Novak Djokovic parece ser sinónimo de éxito. Sin embargo, su recorrido hacia la cima estuvo lleno de dificultades, sacrificios y un pasado que el serbio solo revela en contadas ocasiones. En un reciente podcast con Slaven Bilic, exfutbolista y seleccionador croata, Djokovic compartió detalles conmovedores sobre los duros comienzos de su carrera y cómo su familia hizo grandes sacrificios para permitirle soñar con ser profesional.

Djokovic relató las enormes dificultades económicas que enfrentaron, especialmente durante una etapa clave de su desarrollo tenístico. Su padre, desesperado por encontrar recursos para financiar su participación en torneos internacionales, recurrió a usureros para conseguir el dinero necesario. “Mi padre tuvo que pedir prestado a esos famosos usureros, criminales, porque eran los únicos que podían darte dinero sin garantía, aunque con intereses desorbitados”, señaló Djokovic. La suma necesaria para aquel viaje, que incluía los boletos, el alojamiento y otros gastos en Estados Unidos, ascendía a cinco mil dólares, una cantidad que la familia simplemente no tenía.

El coste económico no era solo monetario, sino emocional. Djokovic explicó cómo los prestamistas aprovecharon la urgencia de su situación. “Le preguntaron a mi padre: ‘¿Tienes prisa?’ Y cuando él respondió que sí, porque los torneos estaban a punto de comenzar, le dijeron que, en lugar del 15 o 20% habitual de interés, sería del 30%. A pesar de todo, no tuvo otra opción. Apretó los dientes, les dio la mano y dijo: ‘Está bien, encontraré la manera de devolverlo’”.

El tenista serbio Novak Djokovic (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Estos sacrificios no pasaron desapercibidos para el joven Novak. Los recuerdos familiares incluyen no solo el estrés financiero, sino situaciones que marcaron profundamente a su entorno. “Fueron tiempos durísimos, hay muchas cosas que no se pueden contar en público, como persecuciones en coche y otras experiencias mientras mi padre intentaba salir adelante”, confesó el serbio. Finalmente, y contra todo pronóstico, su familia logró devolver cada centavo, demostrando una fuerza y determinación que también se ha visto reflejada en la propia carrera de Djokovic.

Djokovic, una leyenda del tenis

Hoy, el serbio es un ejemplo de superación personal y profesional. Su carrera incluye 100 títulos en el circuito ATP, el más reciente en Ginebra, sobre la tierra batida, tras vencer a Hubert Hurkacz, y otro de especial relevancia en París, donde alcanzó el oro olímpico, un logro que había perseguido durante toda su vida. Además, sigue manteniendo en su radar hitos ambiciosos, como los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, que se perfilan como uno de sus principales objetivos.

“Amo este deporte”, expresó Djokovic. “Si no tuviera esta pasión y este deseo de competir, no habría continuado. Ahora me motiva representar a mi país, jugar Grand Slams, pero sobre todo, los Juegos Olímpicos”. La historia de Djokovic no solo está marcada por récords y trofeos, sino también por el sacrificio, la resiliencia y el apoyo incondicional de su familia. Desde su infancia en difíciles circunstancias económicas, hasta convertirse en un referente del tenis mundial, Novak ha demostrado que el éxito no se mide solo por cifras, sino también por la lucha incansable detrás de cada paso.