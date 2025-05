Muchos tenistas dan la espalda a Sinner tras la sanción: “De algunos esperaba algo y nunca llegó nada”

El tenista italiano Jannik Sinner (REUTERS/Yves Herman)

Jannik Sinner vuelve a las pistas tras tres meses de sanción y no ha dudado en cargar contra muchos de sus compañeros del circuito. El pasado mes de agosto, salió a la luz que el tenista italiano había dado positivo en dos ocasiones en Clostebol, debido a un masaje de su fisio. No fue hasta en febrero cuando llegó a un acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y su sanción comenzó a correr. Ahora, que puede volver a coger la raqueta para competir, con el Master 1000 de Roma como primer paso, no ha dudado en hablar de sus compañeros y su actuación durante su ausencia del circuito ATP.

Durante una rueda de prensa, el actual número uno del ranking ha hablado sobre cómo se han comportado los tenistas del circuito con él durante su sanción. “Durante mi sanción no he hablado con apenas nadie. Recibí algunos mensajes sorpresivos de algunos jugadores, pero de otros de los que quizá esperaba algo, nunca llegó nada. Lo entiendo. Todos quieren ganar. No quiero dar nombres”, ha afirmado. A pesar de que el tenista italiano no ha dado nombres, muchos se han preguntado sobre quién podría ser. Una cuestión que podría resolverse en caso de que se enfrentara a ellos en un partido.

Algunos tenistas no tuvieron problema en criticar públicamente a Sinner, como Nick Kyrgios. “Tal vez no es tan inocente después de todo. Ojalá la gente que lleva esto no le importe que es el número uno”, aseguró. Otro de los tenistas que se han mostrado críticos con el italiano es Novak Djokovic.

El tenista italiano Jannik Sinner (REUTERS/Yves Herman)

“He hablado con varios jugadores en el vestuario. No solo en los últimos días, también en los últimos meses. La mayoría no está satisfecha con cómo se ha llevado todo este proceso y no lo ven justo. Muchos creen que hubo favoritismo”, afirmó el serbio. Y añadió: “Da la sensación de que puedes influir en el resultado si eres un jugador destacado y tienes acceso a los mejores abogados”.

El acuerdo entre Sinner y la AMA

La suspensión de Sinner llega en un momento crucial de su carrera, poco después de haber conquistado su segundo título en el Abierto de Australia. Este logro consolidó su posición como uno de los jugadores más destacados del circuito, pero también incrementó la atención sobre su caso de dopaje. El acuerdo con la AMA fue impulsado por el propio tenista, quien convenció a su equipo y abogados para aceptar la sanción y evitar un proceso más largo y potencialmente perjudicial.

Con un palmarés único que lo convierte en uno de los mejores jugadores de la historia, Rafa Nadal se retira del tenis profesional.

La suspensión comenzó el pasado 9 de febrero y se extenderá hasta el 4 de mayo. Además, no perderá ningún punto, ni faltará a ningún Gran Slam, es decir, probablemente se mantendrá como número uno del ranking de la ATP. Los torneos que sí se perderá son el Masters 1000 de Indian Wells (que se encuentra ya en las fases finales) y Miami, y del comienzo de la temporada de tierra en Montecarlo y Madrid. La decisión de Sinner de llegar a un acuerdo parece motivada por el deseo de por fin cuanto antes a este episodio y poder centrarse en lo que realmente le importa, el tenis.