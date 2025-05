Un extenista que pasó por la cárcel opina sobre comparar a Alcaraz con Nadal: “Carlos tiene más talento natural, pero el corazón de Rafa…”

Los tenistas españoles Rafael Nadal y Carlos Alcaraz (EFE/ Juanjo Martín)

El excampeón y leyenda del tenis Boris Becker volvió a demostrar por qué su visión sobre el deporte es una de las más respetadas en el mundo del tenis. Becker ofreció su análisis sobre las inevitables comparaciones entre Carlos Alcaraz, la nueva estrella del tenis español, y Rafael Nadal, uno de los jugadores más destacados de todos los tiempos. Aunque reconoció el increíble talento natural del murciano, Becker destacó una cualidad única de Nadal que, según él, difícilmente será igualada por ningún otro deportista.

“Si hablamos de talento natural, Carlos está por encima de Rafa”, aseguró el alemán en una entrevista con El Mundo, quien ganó seis torneos de Grand Slam a lo largo de su carrera profesional. Sin embargo, añadió rápidamente: “Pero el corazón de Rafa no lo ha tenido ni lo tendrá otro deportista en la historia”. Una frase que pone de manifiesto lo que, a su juicio, ha definido a Nadal en sus más de dos décadas en el circuito: su capacidad para superar obstáculos y su legendaria competitividad en la pista.

Becker, quien ha vivido una carrera llena de éxitos, pero también de altibajos personales, enfatizó la dificultad de enfrentarse a Nadal en torneos. “Si en un torneo te cruzabas con él... buena suerte, amigo”, apuntó, dejando clara la figura casi intimidante que el mallorquín representaba para sus rivales. Según el alemán, Nadal no solo destacó por sus habilidades técnicas, sino también por una fuerza mental incomparable, que convirtió a cada enfrentamiento en un desafío casi insuperable.

Los tenistas español Carlos Alcaraz y Rafa Nadal (REUTERS/Claudia Greco)

La visión de Becker sobre el “Big Three”

Durante la entrevista, Becker también quiso destacar el impacto histórico de lo que ha sido conocido como el “Big Three” del tenis masculino: Rafael Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer. Para el alemán, cada uno de ellos ha dejado una huella imborrable, aunque en aspectos distintos. “Les llamo los tres GOAT (Greatest of All Time) porque cada uno es el más grande a su manera”, explicó. En cuanto a su legado, puntualizó: “Djokovic es el más exitoso, Federer el más popular y Nadal el más temido”.

En este contexto, Becker se mostró prudente a la hora de hablar de Alcaraz como el posible heredero de Nadal. “Rafa solo hay uno”, sentenció, añadiendo que asignar al joven de 20 años ese papel puede colocarlo bajo una presión innecesaria. “Es una presión muy difícil de llevar. Carlos está dejando su propia huella. Es joven, puede lograr muchas cosas más, pero no se puede predecir cuánto tiempo se mantendrá al máximo nivel en el circuito”, advirtió.

Un mensaje a los aficionados y críticos españoles

Más allá del análisis técnico, Becker también quiso dirigirse a los aficionados españoles, y especialmente a los medios, con un consejo sobre cómo tratar a Carlos Alcaraz en los momentos menos favorables de su carrera. “Carlos es el tenista más excitante del mundo, y deseo verlo jugar otros 10 o 15 años. Pero los españoles, sobre todo los periodistas, deben ser más cuidadosos y no criticarlo tan duramente cada vez que pierde un partido”, señaló el alemán, pidiendo paciencia y apoyo para el jugador.

A juicio de Becker, es importante no comparar constantemente a Alcaraz con Nadal, ya que ambos son figuras completamente distintas, cada uno con su propio estilo y enfoque. “Carlos es diferente al Nadal que todos conocimos. Compararlo todo el tiempo con Rafa no le hace ningún favor”, dijo. Este tipo de reflexiones son fundamentales para un jugador joven como Alcaraz, que se encuentra en un punto clave de su desarrollo profesional.