La carta de un aficionado del Athletic a Borja Iglesias después de que le regalara la camiseta a su hijo: “Eres un ejemplo del que muchos deberían aprender”

El jugador del Celta de Vigo, Borja Iglesias, y Luis Pérez, del Valladolid, durante su partido de LaLiga

Todos los deportes tienen un héroe. Ese que lucha contra las injusticias, que reclama derechos para los que no los tienen, que pide igualdad de trato para todos. Y el mundo del fútbol tiene el suyo: Borja Iglesias. Desde hace tiempo, el delantero del Celta ha copado titulares por ayudar en aquellas causas que creía justas. El beso no deseado de Luis Rubiales a Jenni Hermoso supuso un antes y un después, no es su carrera, no en su trabajo, sino a nivel personal. Salió a defender y apoyar a la jugadora cuando el fútbol masculino le daban la espalda o miraba para otro lado. Y ahora, esos gestos que tanto le caracterizan le han llevado a vivir un tierno momento tras su partido ante el Athletic de Bilbao.

En las gradas, un joven león (que así se llama a los aficionados del Athletic) portaba una pancarta no en apoyo a su equipo ni a uno de sus jugadores, sino para su ídolo: Borja Iglesias. El letrero en cuestión rezaba: “Necesitábamos más pandas”. Al delantero del Celta se le conoce con este apodo por una canción del rapero Desiigner. Tras el encuentro y gracias a su que su compañero Sergio Carreira avisó a Iglesias, este se acercó al niño para darle un abrazo y su camiseta. Ahora, su padre ha querido agradecer el gesto con una carta abierta publicada a través de las redes sociales.

“Kaixo, Borja: Soy el padre del niño de 6 años al que has regalado tu camiseta en el partido de hoy en San Mamés. No sé si nos leerás, pero en casa hemos pensado en escribirte por aquí para agradecerte el gesto”, comenzaba la misiva. “A nosotros nos gusta mucho el deporte, sobre todo los valores intrínsecos a él, y, en esta vorágine que es el fútbol moderno, que casi ha dejado de ser deporte para ser solo negocio a ojos de algunos, eres un ejemplo del que muchos deberían aprender”, seguía.

Carta abierta a @BorjaIglesias9



Kaixo, Borja:



Soy el padre del niño de 6 años al q has regalado tu camiseta en el partido de hoy en San Mamés.



No sé si nos leerás pero en casa hemos pensado en escribirte por aquí para agradecerte el gesto.

Tras ello, este padre aseguraba que su hijo es una persona muy curiosa y le preguntaba mucho por referentes deportivos “como Óscar De Marcos, y hace tiempo hablamos de ti en casa”. “Él solo quería poder saludarte, decirte que también juega a fútbol y que le gusta que defiendas a los que menos voz tienen, porque él también lo hace y cree que cada uno debe hacerlo desde su lugar. Así que ha elegido el formato de mensaje que quería llevarte y le hemos ayudado a plasmarlo”, explica.

Seguido este padre relata que gracias a su compañero Sergio Carreira ha podido leer el mensaje y mandar un saludo al joven león, lo que ha provocado que el pequeño se sintiera ya en una nube. “No esperaba nada más porque tampoco había pedido nada, venía a dar, a agradecer. Que le dieras la camiseta y ese abrazo y beso han sido uno de los momentos más increíbles de su vida y, por qué no admitirlo, de la nuestra”, asegura. El joven no podía aguantar la emoción y, como explica el padre, solo podía pensar en ponérsela y llevarla al día siguiente a “la ikastola” para poder enseñársela a todos sus compañeros. Sin embargo, como la camiseta estaba empapada de sudor, los padres no le han dejado “(de momento)”.

“Necesitamos más pandas”

“Te has ido tan rápido que luego nos decía que no había podido darte el cartel que había hecho para ti, así que te lo mando por aquí a la espera de poder hacértelo llegar de otro modo. Como puede leerse en el cartel: ‘Necesitamos más Pandas’. Ya lo creemos. Muchos más pandas, que son de oro por dentro, y menos balones de oro, que son de barro por dentro”, considera este padre.

Para concluir escribía: “En esta tarde en la que nuestro querido Celta, equipo cuya afición tan hermanada está con la nuestra, no ha logrado puntuar, tú te has ganado el corazón de toda nuestra familia. Eskerrik asko, Borja, un pequeño gesto para ti que ha supuesto un mundo para él. Te mandamos un abrazo gigante y toda la suerte del mundo para que las cosas te salgan a pedir de boca, que es, ni más ni menos, lo que mereces”.