La vida de Nico Abad: de una indemnización de 279.000 euros de Mediaset a triunfar en YouTube

Nico Abad (imagen de YouTube)

Nico Abad dejó huella en el periodismo deportivo televisivo español, especialmente durante sus 13 años en Deportes Cuatro. Su paso por este informativo deportivo, primero en la edición nocturna y luego en la de mediodía, le consolidó como una figura destacada de la televisión junto a Manu Carreño, con quien formó un tándem que cosechó buenos índices de audiencia. Sin embargo, su trayectoria con Mediaset llegó a un abrupto final en 2020, convirtiéndose en el inicio de una nueva etapa profesional lejos de los focos tradicionales.

Todo parecía ir bien para Abad en Cuatro: era un rostro familiar para los telespectadores y una pieza clave dentro de la programación de la cadena. No había indicios de un cambio radical hasta que Mediaset decidió unilateralmente prescindir de sus servicios. Según argumentó el grupo, el periodista deportivo habría incumplido los términos de exclusividad de su contrato al participar en proyectos externos, como campañas publicitarias y una película, sin la autorización previa de la empresa.

El despido no estuvo exento de polémica y acabó en los tribunales. Finalmente, la justicia determinó que su salida fue improcedente, lo que llevó a Mediaset a indemnizar a Nico Abad con una suma de 279.000 euros. Este episodio marcó un antes y un después en su carrera, pues tras su salida, según relata el propio periodista, ninguna otra cadena le ofreció un puesto. Sin opciones en el modelo televisivo tradicional, Abad se vio obligado a dar un giro definitivo a su trayectoria profesional.

Nico Abad (imagen de YouTube)

Nico Abad se reinventa en YouTube

En una reciente entrevista con El Mundo, Nico Abad reflexionó sobre el impacto de su despido y cómo esto lo impulsó a explorar nuevas oportunidades en el ámbito digital. Consciente de la necesidad de encontrar un nuevo sustento económico, el periodista apostó por la creación de contenido en YouTube, donde encontró una herramienta accesible para continuar expresándose. “Ahora la herramienta para hacer periodismo la tenemos a menos de 20 centímetros de nuestra mano y es el móvil”, explicó.

Así nació su canal de YouTube, que con el tiempo ha logrado superar los 100.000 suscriptores. Aunque la transición no fue voluntaria, Abad destaca los beneficios de esta nueva etapa: “La jugada está saliendo, pero no lo elegí yo”, confesó, describiendo su experiencia en la plataforma como una solución a las dificultades económicas surgidas tras su desvinculación de la televisión. Esta reinvención profesional no solo le permitió mantenerse activo en el periodismo, sino también compaginar mejor su tiempo entre el trabajo y la familia.

El futbolista que se retiró debido a las lesiones y se hizo millonario ganando la lotería.

Pese al éxito que ha alcanzado en el ámbito digital, Nico Abad reconoce que algunos aspectos de su antigua vida profesional en televisión siguen haciendo falta. “Echo de menos el dinero, eso por encima de todo”, admitió con franqueza, haciendo referencia a los elevados salarios y recursos con los que contaba en su etapa con Mediaset. Añadió, además, que extraña trabajar en equipo y el apoyo de una estructura como la de una redacción televisiva, algo difícil de replicar en un proyecto independiente como el suyo.

Sin embargo, también destaca el descubrimiento personal que ha supuesto para él trabajar en YouTube. En esta nueva etapa, tiene pleno control sobre su tiempo y puede gestionar sus recursos de un modo más autónomo, algo que considera invaluable. A tres años de su forzado adiós a la televisión, Nico Abad ha encontrado en el entorno digital un espacio que le permite mantener su vocación periodística y seguir conectado con su audiencia.